Οι κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και παραβιάσεις του εναέριου χώρου, χωρών του ΝΑΤΟ από την Μόσχα αυξάνονται και το ενδεχόμενο να γίνει «πιο επιθετική» εξετάζεται πλέον από τη Συμμαχία ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το είδος υβριδικού πολέμου, σύμφωνα με τον ανώτερο στρατιωτικό αξιωματικό της Συμμαχίας.

«Από την αρχή του Baltic Sentry, δεν έχει συμβεί τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η αποτροπή λειτουργεί»

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δήλωσε στους Financial Times ότι η δυτική στρατιωτική συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει την αντίδρασή της στον υβριδικό πόλεμο από τη Μόσχα.

«Μελετάμε τα πάντα… Στον κυβερνοχώρο, δρούμε κάπως αντιδραστικά. Το να είμαστε πιο επιθετικοί ή να είμαστε προληπτικοί αντί να αντιδρούμε εκ των υστέρων είναι κάτι που σκεφτόμαστε», δήλωσε ο Ντραγκόνε, ο οποίος είναι πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη έχει πληγεί από πολλά περιστατικά υβριδικού πολέμου – μερικά αποδίδονται στη Ρωσία και άλλα ασαφή – από την κοπή καλωδίων στη Βαλτική Θάλασσα έως κυβερνοεπιθέσεις σε όλη την ήπειρο.

Ορισμένοι διπλωμάτες, ιδίως από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, έχουν προτρέψει το ΝΑΤΟ να σταματήσει απλώς να αντιδρά και να αντεπιτεθεί. Μια τέτοια απάντηση θα ήταν ευκολότερη για κυβερνοεπιθέσεις όπου πολλές χώρες έχουν επιθετικές δυνατότητες, αλλά θα ήταν λιγότερο εύκολο να γίνουν δολιοφθορές ή εισβολές από drones.

Το ΝΑΤΟ δεν σκέφτεται προληπτικό πλήγμα

Ο Ντραγκόνε είπε ότι ένα «προληπτικό πλήγμα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια», αλλά πρόσθεσε: «Είναι πιο μακριά από τον κανονικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς μας».

Πρόσθεσε: «Το να είμαστε πιο επιθετικοί σε σύγκριση με την επιθετικότητα της Ρωσίας θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Τα ζητήματα είναι το νομικό πλαίσιο, το δικαιοδοτικό πλαίσιο και ποιος θα το κάνει αυτό;»

Το ΝΑΤΟ είχε επιτυχία με την αποστολή Baltic Sentry, στο πλαίσιο της οποίας πλοία, αεροσκάφη και ναυτικά drones περιπολούσαν τη Βαλτική Θάλασσα, σταματώντας μια επανάληψη πολυάριθμων περιστατικών κοπής καλωδίων το 2023 και το 2024 από σκάφη που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ο οποίος δημιουργήθηκε για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.

«Από την αρχή του Baltic Sentry, δεν έχει συμβεί τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η αποτροπή λειτουργεί», πρόσθεσε ο Ντραγκόνε.

Ένας διπλωμάτης από τη Βαλτική δήλωσε στου FT: «Αν το μόνο που κάνουμε είναι να αντιδρούμε, απλώς καλούμε τη Ρωσία να συνεχίσει να προσπαθεί, να μας βλάπτει. Ειδικά όταν ο υβριδικός πόλεμος είναι ασύμμετρος – τους κοστίζει λίγο και σε εμάς πολύ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο εφευρετικοί».

Παρά την επιτυχία του Baltic Sentry του ΝΑΤΟ, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες στη συμμαχία, αφού ένα φινλανδικό δικαστήριο απέρριψε μια υπόθεση εναντίον του πληρώματος του Eagle S, ενός σκάφους του σκιώδους στόλου που είχε κόψει πολλά υποβρύχια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και δεδομένων, επειδή το πλοίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα όταν έλαβε χώρα η ύποπτη δολιοφθορά.

«Δεν πρέπει να είμαστε υστερικοί»

Ερωτηθείσα αν αυτό έδωσε στα ρωσικά σκάφη «λευκή επιταγή» σε διεθνή ύδατα, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε στους FT: «Ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα».

Πρόσθεσε ότι το να είμαστε πιο δυναμικοί «είναι κάτι που εξετάζουμε. Μέχρι στιγμής, δεν νομίζω ότι υπήρξε ανάγκη για αυτό. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναλύσουμε πραγματικά τι επιδιώκει ο επιτιθέμενος. Τότε πιθανώς, δεν θα πρέπει να είμαστε υστερικοί. Έχουμε το δικό μας εγχειρίδιο και θα πρέπει να το εμπιστευόμαστε επειδή είναι αρκετά ισχυρό».

Ο Ντραγκόνε παραδέχτηκε ότι ένα ζήτημα ήταν ότι το ΝΑΤΟ και τα μέλη του έθεταν «πολύ περισσότερα όρια από τη Ρωσία λόγω ηθικής, λόγω νόμου, λόγω δικαιοδοσίας. Είναι ένα ζήτημα. Δεν θέλω να πω ότι είναι μια θέση ηττημένου, αλλά είναι μια πιο δύσκολη θέση σε σχέση με τη Ρωσία».

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η κρίσιμη δοκιμασία ήταν η αποτροπή μελλοντικής επιθετικότητας. «Το πώς επιτυγχάνεται η αποτροπή – μέσω αντιποίνων, μέσω προληπτικού χτυπήματος – αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος, επειδή θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε αυτό», πρόσθεσε ο Ντραγκόνε.

Πηγή: ot.gr