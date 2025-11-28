Ρωσία: ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο, δηλώνει ρώσος διπλωμάτης
«Εκφοβίζοντας τον λαό τους με τα ανύπαρκτα σχέδια του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε μέλη της συμμαχίας, άρχισαν να προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία», δηλώνει ρώσος διπλωμάτης για την ΕΕ.
Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Eνωση έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία, όσο περίεργο κι αν φαίνεται, δήλωσε ο ρώσος πρεσβευτής στο Βέλγιο, Ντένις Γκοντσάρ, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass (στη φωτογραφία του Denis Dubrovin/TASS, επάνω, ο Ντένις Γκοντσάρ).
«Η Ευρώπη χάνει γρήγορα τη διεθνή επιρροή και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα»
«Εκφοβίζοντας τον λαό τους με τα ανύπαρκτα σχέδια του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε μέλη της συμμαχίας, άρχισαν να προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία, όσο περίεργο κι αν φαίνεται», είπε στη διάρκεια μιας ρωσο-λευκορωσιακής ενημέρωσης για το διπλωματικό σώμα στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Ευρασιατική ασφάλεια: προκλήσεις και προοπτικές».
«Οι χώρες της ΕΕ προωθούν την αχαλίνωτη στρατιωτικοποίηση. Θάβουν την έννοια της ενωμένης Ευρώπης για ειρήνη και ευημερία μετατρέποντας την Ευρωπαϊκή Ενωση σε παράρτημα του ΝΑΤΟ. Ως αποτέλεσμα, η Ευρώπη χάνει γρήγορα τη διεθνή επιρροή και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.
Και συνέχισε, λέγοντας ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει αντιπαράθεση, αλλά αντίθετα «συνεργάζεται με ομοϊδεάτες εταίρους για να δημιουργήσει μια κοινή αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρασία».
«Λαμβάνει μέτρα»
Για το ίδιο θέμα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, είχε δηλώσει προ ημερών ότι η Μόσχα δεν έχει σχέδια να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά λαμβάνει μέτρα για την εθνική ασφάλειά της ώστε να είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη».
«Θα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να επιτεθούμε σε χώρες του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Ρωσία λαμβάνει ήδη όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά της, καθώς η συμμαχία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία κοντά στα ρωσικά σύνορα», τόνισε στη διάρκεια συνέντευξής της στο ίδιο πρακτορείο ειδήσεων.
