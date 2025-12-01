Τρεις Ιταλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν από ισραηλινούς εποίκους που τους επιτέθηκαν στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη (στη φωτογραφία από βίντεο του CNN, επάνω, ισραηλινοί έποικοι επί το έργον…).

Τρεις ιταλοί ακτιβιστές, ενώ κοιμόντουσαν, δέχθηκαν γροθιές, κλοτσιές και χαστούκια από ισραηλινούς εποίκους

Ten terrorist Israeli settlers invaded a Bedouin home in the West Bank, beating three Italian and one Canadian activists who came to assist Palestinians from settler attacks. They stole passports, phones, and a sense of safety. Two Italians were lightly injured; the third was… pic.twitter.com/hE6UauW0q8 — Hamza (@HowidyHamza) November 30, 2025

Οι έποικοι εισέβαλαν σε διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν οι ακτιβιστές, μαζί με έναν καναδό συνεργάτη τους, κοντά στην Ιεριχώ.

Οι τρεις Ιταλοί, ενώ κοιμόντουσαν, δέχθηκαν γροθιές, κλοτσιές και χαστούκια. Πριν απομακρυνθούν, οι έποικοι τους είπαν «να θυμάστε ότι δεν πρέπει να επιστρέψετε ποτέ πια» και τους έκλεψαν κινητά τηλέφωνα και διαβατήρια.

Οι ακτιβιστές συνόδευαν παιδιά Παλαιστινίων στο σχολείο και γεωργούς και βοσκούς στον χώρο εργασίας τους. Διακομίστηκαν σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Σοβαρότατο συμβάν»

«Φτάνει με τις επιθέσεις», δήλωσε ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για σοβαρότατο συμβάν».

Ο Ταγιάνι ζήτησε από το Ισραήλ «να σταματήσει τους εποίκους και να αποτρέψει τη συνέχιση των βιαιοτήτων αυτών, που δεν χρησιμεύουν στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου για το οποίο εργαζόμαστε όλοι».

Πηγή: ΑΠΕ