Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
Δυτική Οχθη: 3 ιταλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν από ισραηλινούς εποίκους – «Σοβαρότατο συμβάν», λέει ο Ταγιάνι
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 04:00

Δυτική Οχθη: 3 ιταλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν από ισραηλινούς εποίκους – «Σοβαρότατο συμβάν», λέει ο Ταγιάνι

«Σοβαρότατο συμβάν» χαρακτήρισε ο Αντόνιο Ταγιάνι τον τραυματισμό τριων ιταλών ακτιβιστών από ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη.

Τρεις Ιταλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν από ισραηλινούς εποίκους που τους επιτέθηκαν στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη (στη φωτογραφία από βίντεο του CNN, επάνω, ισραηλινοί έποικοι επί το έργον…).

Τρεις ιταλοί ακτιβιστές, ενώ κοιμόντουσαν, δέχθηκαν γροθιές, κλοτσιές και χαστούκια από ισραηλινούς εποίκους

Οι έποικοι εισέβαλαν σε διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν οι ακτιβιστές, μαζί με έναν καναδό συνεργάτη τους, κοντά στην Ιεριχώ.

Οι τρεις Ιταλοί, ενώ κοιμόντουσαν, δέχθηκαν γροθιές, κλοτσιές και χαστούκια. Πριν απομακρυνθούν, οι έποικοι τους είπαν «να θυμάστε ότι δεν πρέπει να επιστρέψετε ποτέ πια» και τους έκλεψαν κινητά τηλέφωνα και διαβατήρια.

Οι ακτιβιστές συνόδευαν παιδιά Παλαιστινίων στο σχολείο και γεωργούς και βοσκούς στον χώρο εργασίας τους. Διακομίστηκαν σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Σοβαρότατο συμβάν»

«Φτάνει με τις επιθέσεις», δήλωσε ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για σοβαρότατο συμβάν».

Ο Ταγιάνι ζήτησε από το Ισραήλ «να σταματήσει τους εποίκους και να αποτρέψει τη συνέχιση των βιαιοτήτων αυτών, που δεν χρησιμεύουν στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου για το οποίο εργαζόμαστε όλοι».

