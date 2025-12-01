Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μόλις 7 λεπτά διήρκεσε η αναμέτρηση του Άγιαξ με την Γκρόνινγκεν για την 14η αγωνιστική της Eredivisie, καθώς διεκόπη από τον διαιτητή. Ο λόγος ήταν τα… αμέτρητα καπνογόνα που άναψαν οι φίλαθλοι του Αίαντα, με αρκετά να τα πετούν και στον αγωνιστικό χώρο.

Έπειτα απ’ αυτό, ο Αίαντας αποφάσισε ν’ αποζημιώσει τους περισσότερους από 1.000 φίλους της φιλοξενούμενης ομάδας επιστρέφοντας όλο το ποσό των εισιτηρίων, καθώς το ματς θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (2/12) χωρίς την παρουσία κόσμου, κεκλεισμένων των θυρών.

Παράλληλα οι άνθρωποι του Άγιαξ αποφάσισαν, ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την Φέγενορντ την παρεπόμενη αγωνιστική (Κυριακή 14/12) για την Eredivisie, να μην ανοίξουν οι θύρες των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, ενώ διεμήνυσαν πως και η τελευταία προπόνηση θα διεξαχθεί δίχως την παρουσία του κόσμου στις εγκαταστάσεις του «Αίαντα».

Θυμίζουμε ότι στο Champions League ο Άγιαξ που είναι ουραγός χωρίς βαθμούς, αντιμετωπίζει την τελευταία αγωνιστική στις 28 Ιανουαρίου του 2026 συγκεκριμένα, τον Ολυμπιακό, τον οποία υποδέχεται στην Ολλανδία στις 22:00.