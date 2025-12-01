Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη

Η ταλαντούχα ηθοποιός Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αυτή τη φορά σε μια ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη παράσταση, ερμηνεύοντας τρεις διαφορετικούς ρόλους βασισμένους στο νέο βιβλίο της Έφης Παναγοπούλου, Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι.

Στην παράσταση αυτή, η Χρύσα συμπράττει με τον αγαπημένο Μιχάλη Μανιάτη, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά από χρόνια στη σκηνή του Μεγάρου για μία και μοναδική παράσταση. Ο βραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης υπογράφει και τη σκηνοθεσία, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η μαγεία της αφήγησης, η μουσική και η ατμόσφαιρα του έργου συναντιούνται ποιητικά.

Όπως ανέφερε η Χρύσα Ρώμα «μετά την Κόρη των Αθηνών είναι μεγάλη χαρά να επιστρέφω στο Μέγαρο με τρεις τόσο διαφορετικούς ρόλους με τον αγαπημένο Μιχάλη Μανιάτη. Οι ιστορίες του βιβλίου μας κάνουν να σκεφτούμε όλα όσα κουβαλάμε μέσα μας με νοσταλγική διάθεση, όπως γίνεται συνήθως την περίοδο των γιορτών. Η σκηνική ατμόσφαιρα της παράστασης ολοκληρώνεται με την εμπνευσμένη πρωτότυπη μουσική του Γιώργου Βούκανου, δημιουργώντας μια εμπειρία ζεστή, χριστουγεννιάτικη και βαθιά ανθρώπινη».

Οι τρεις ιστορίες του βιβλίου ζωντανεύουν θεατρικά, μέσα από τη ματιά ενός «αόρατου παρατηρητή» που βλέπει την πόλη με τρυφερότητα και μυστήριο. Η Χρύσα Ρώμα αποδίδει τρεις χαρακτήρες με ευαισθησία, χιούμορ και εσωτερική δύναμη, αποδεικνύοντας την ερμηνευτική της ωριμότητα.

Η νεαρή ηθοποιός φέτος, συμμετέχει και στη νέα σειρά του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», συνεχίζοντας τη σταθερή της πορεία στην τηλεόραση, ενώ παράλληλα εξελίσσει τη θεατρική της παρουσία, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της στον Πειραϊκό Σύνδεσμο.

Πληροφορίες

«Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι, Χριστούγεννα στην Πόλη» της Έφης Παναγοπούλου

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 20:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Προπώληση εισιτηρίων εδώ.