Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της
Συγκλονιστική ήταν η επιστροφή της Jessie J στη σκηνή του Λονδίνου: η τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα παρουσιάζοντας νέα τραγούδια για την αποβολή της πριν από τέσσερα χρόνια, τον χαμό του στενού της φίλου Dave και τη μάχη της με τον καρκίνο
Με μια βαθιά φορτισμένη εμφάνιση επέστρεψε στη ζωντανή μουσική η Jessie J, παρουσιάζοντας στο Λονδίνο το νέο της άλμπουμ Don’t Tease Me with a Good Time. Η 37χρονη τραγουδίστρια λύγισε πάνω στη σκηνή, καθώς μοιράστηκε με το κοινό δύο από τα πιο προσωπικά τραγούδια της μέχρι σήμερα.
Συμπτωματικά, η συναυλία συνέπεσε με τη μέρα που συμπληρώνονταν τέσσερα χρόνια από την αποβολή που βίωσε το 2021. Η Jessie J τραγούδησε για πρώτη φορά το Comes In Waves, ένα κομμάτι γραμμένο μέσα από τον πόνο αυτής της απώλειας. «Σήμερα σημαδεύει τέσσερα χρόνια από τότε που έχασα το μωρό μου… είναι κάτι για το οποίο δεν μπορείς ποτέ να προετοιμαστείς», είπε στο κοινό, αφιερώνοντας το τραγούδι «σε όσους χρειάζονται μια αγκαλιά».
Jessie J breaks down in tears on stage as she debuts heartbreaking songs about her devastating miscarriage and the tragic death of beloved bodyguard https://t.co/6oSvFXCnsc
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 28, 2025
Το πιο θλιβερό τραγούδι
Αργότερα, η τραγουδίστρια παρουσίασε το I’ll Never Know Why, το οποίο περιέγραψε ως «το πιο θλιβερό τραγούδι» που έχει γράψει. Είναι αφιερωμένο στον Dave, τον επί χρόνια σωματοφύλακα και στενό της φίλο που πέθανε απροσδόκητα το 2018.
Μιλώντας για εκείνον, η Jessie J είπε πως «νιώθει ακόμη ότι την προστατεύει», θυμίζοντας στο κοινό πως στάθηκε δίπλα της σε δύσκολες περιόδους, από κρίσεις άγχους μέχρι περιστατικά με stalkers.
«Ήταν σαν μεγάλος αδελφός», σημείωσε συγκινημένη.
Η επιστροφή της στη σκηνή γίνεται σε μια περίοδο που η ίδια δίνει μάχη με καρκίνο του μαστού. Έχει ήδη υποβληθεί σε μαστεκτομή, ενώ επίκειται και δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Παρ’ όλα αυτά, η τραγουδίστρια μίλησε για τη δημιουργία ως «τη μόνη φωτεινή γραμμή» μέσα στις δυσκολίες των τελευταίων ετών.
Παράλληλα, το νέο άλμπουμ φαίνεται να αγγίζει και πιο πρόσφατες προσωπικές ιστορίες: σε ένα από τα τραγούδια της, το Threw It Away, η Jessie J αφήνει σαφείς αιχμές κατά του πρώην συντρόφου της, Channing Tatum, με στίχους όπως «Το κάρμα θα γυρίσει μια μέρα» και «Εγώ είμαι η πεντάμορφη, εσύ το τέρας».
Χωρίς να τον κατονομάσει, σχολίασε: «Το έγραψα το 2020… μπορείτε να μαντέψετε με ποιον έβγαινα τότε».
@jessiej I hope this song can support anyone who has experienced the loss of someone in anyway. Grief is a horrible lonely journey and I know music can be a holding hand always. ❤ #JessieJ #NewMusic #DontTeaseMeWithAGoodTime ♬ I’LL NEVER KNOW WHY – Jessie J
Η τραγουδίστρια, που το 2023 έγινε μητέρα του γιου της Sky, φαίνεται αποφασισμένη να μετατρέψει τον πόνο, την απώλεια και την ανθεκτικότητα των τελευταίων ετών σε μουσική. Και στη σκηνή του Λονδίνου, αυτό ακριβώς έκανε.
