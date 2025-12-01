Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
Οι προγραμματισμένες καταβολές για την τρέχουσα εβδομάδα, οι δικαιούχοι, οι ημερομηνίες για τις πληρωμές, τα ποσά.
- Προηγείται ο Ασφούρα στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα, ο υποψήφιος που υποστήριξε ο Τραμπ
- Ποδαρικό με καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κάνει ο Δεκέμβριος - Πού θα βρέξει
- Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
- Συναγερμός για το ηφαίστειο Πουρασέ στην Κολομβία: Βρυχάται και σκορπά τέφρα
Το χρηματικό ποσό των 81.760.000,00 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 94.230 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
- Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS
- Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
- Πατέρας 19χρονου Ραφαήλ: «Nα γίνει γρήγορα καλά», εύχεται στον 39χρονο που δίνει μάχη για τη ζωή του
- Ουκρανία: Ο Ζελένσκι σήμερα στη Γαλλία – Αισιόδοξος ο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου
- Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
- Ορέστης Χαλκιάς: Τι αποκαλύπτει για τον ρόλο του στον 4ο κύκλο του «Maestro»
- Ονδούρα: Προηγείται ο Ασφούρα στις προεδρικές εκλογές, ο υποψήφιος που υποστήριξε ο Τραμπ
- Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις