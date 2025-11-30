«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την καταβολή του επιδόματος ενοικίου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μπορεί το επίδομα ενοικίου να καταβλήθηκε σε αρκετούς δικαιούχους, ωστόσο υπάρχουν αρκετές καταγγελίες πολιτών που λένε ότι είδαν χαμηλότερα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Ο βουλευτής ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος σημείωσε πως το επίδομα ενοικίου είναι μία σημαντική ενίσχυση των χαμηλόμισθων, της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά, τονίζοντας πως «επειδή η βούληση είναι αυτή, θα δούμε το θέμα και είμαι βέβαιος ότι όλες οι οικογένειες θα στηριχτούν».

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πως «παραδεχτήκαμε ότι κάναμε αστοχίες, δεν κάναμε τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε και δεν έπρεπε να διαταραχτούν οι πληρωμές των αγροτών», κάνοντας λόγο παράλληλα για μία σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά τον οργανισμό.

«Διαπιστώθηκαν τα κενά, οι ελλείψεις και τα κολπάκια στην υπόθεση των ενοικίων», είπε ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε:

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα. Υπάρχει, με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία δυσπιστία στην κυβέρνηση».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει προτάσεις για να ξεφύγει από το αδιέξοδο Μητσοτάκη», σχολίασε ο Πάνος Ρήγας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται προοδευτική διακυβέρνηση.

«Πρέπει να απαντηθεί και να υπάρξει η ανατροπή της κυβέρνησης που οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο. Το μήνυμα που θέλει ο κόσμος είναι η εναλλακτική προοδευτική πρόταση, που θα έχει πρόσωπο και πολιτική».