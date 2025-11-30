newspaper
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30 Νοεμβρίου 2025 | 10:26

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την καταβολή του επιδόματος ενοικίου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μπορεί το επίδομα ενοικίου να καταβλήθηκε σε αρκετούς δικαιούχους, ωστόσο υπάρχουν αρκετές καταγγελίες πολιτών που λένε ότι είδαν χαμηλότερα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Ο βουλευτής ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος σημείωσε πως το επίδομα ενοικίου είναι μία σημαντική ενίσχυση των χαμηλόμισθων, της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά, τονίζοντας πως «επειδή η βούληση είναι αυτή, θα δούμε το θέμα και είμαι βέβαιος ότι όλες οι οικογένειες θα στηριχτούν».

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πως «παραδεχτήκαμε ότι κάναμε αστοχίες, δεν κάναμε τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε και δεν έπρεπε να διαταραχτούν οι πληρωμές των αγροτών», κάνοντας λόγο παράλληλα για μία σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά τον οργανισμό.

«Διαπιστώθηκαν τα κενά, οι ελλείψεις και τα κολπάκια στην υπόθεση των ενοικίων», είπε ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε:

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα. Υπάρχει, με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία δυσπιστία στην κυβέρνηση».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει προτάσεις για να ξεφύγει από το αδιέξοδο Μητσοτάκη», σχολίασε ο Πάνος Ρήγας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται προοδευτική διακυβέρνηση.

«Πρέπει να απαντηθεί και να υπάρξει η ανατροπή της κυβέρνησης που οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο. Το μήνυμα που θέλει ο κόσμος είναι η εναλλακτική προοδευτική πρόταση, που θα έχει πρόσωπο και πολιτική».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Commodities
Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου
«Μια από τα ίδια» 29.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25

ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται

«Τα πανηγύρια περί 'ιστορικής συμφωνίας' και 'επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων' αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ερχιουρμαν: «Ανοησία» η προϋπόθεση Χριστοδουλίδη για κατάργηση εγγυήσεων και αποχώρηση τουρκικού στρατού
Κυπριακό 22.11.25

Επίθεση Ερχιουρμαν στον Χριστοδουλίδη: Αυτό που είπε είναι «καθαρή ανοησία!»

Επίθεση στον Χριστοδουλίδη εξαπολύει ο Ερχιουρμαν, χαρακτηρίζοντας «ανοησία» τη δήλωσή του ότι «η λύση είναι δυνατή μόνο με την κατάργηση των εγγυήσεων και την απόσυρση του τουρκικού στρατού».

Σύνταξη
«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα», τονίζει ευρωπαίος αξιωματούχος
Ευρωπαίος αξιωματούχος 22.11.25

«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα»

«Η Τουρκία είναι ήδη μέρος της αμυντικής δομής της Δύσης εδώ και δεκαετίες και θέλουμε να παραμείνει κοντά στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική», αναφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος σε συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 21.11.25

Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το νομοσχέδιο Δένδια έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων στις τάξεις των Υπαξιωματικών και όχι μόνο, που θεωρούν ότι θίγονται βασικά τους δικαιώματα.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Πολιτική 20.11.25

Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα

Με την κατάσταση με τα εργατικά δυστυχήματα να λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (LEFT) διοργανώνει σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σημαντικούς ομιλητές. Αποκαλυπτική η έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη

Σύνταξη
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
Στη Θεσσαλονίκη 30.11.25

«Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα

Όταν φτάσει η ημέρα για τα κάλαντα τα ρομπότ θα κάνουν το γιορτινό ντεμπούτο τους στη Θεσσαλονίκη - Στόχος της ομάδας που τα προγραμμάτισε είναι να ενισχυθεί η μαγεία των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα
Μπάσκετ 30.11.25

Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πορτογαλία (19:00, ERT2 Sports) και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την επικράτησή της κόντρα στη Ρουμανία

Σύνταξη
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» – Τι προσφέρει η ενιαία πλατφόρμα
e-ΕΦΚΑ 30.11.25

Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει όλο τον ασφαλιστικό βίο του πολίτη σε ένα σημείο για άμεση ενημέρωση χωρίς γραφειοκρατία - Πλήρης εικόνα με λίγα κλικ - Διατίθεται και σε mobile εφαρμογή

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)
Μπάσκετ 30.11.25

Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, έβαλε τέλος στο σερί επτά ηττών των Μιλγουόκι Μπακς και έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

Σύνταξη
Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Οικονομικές Ειδήσεις 30.11.25

Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει

Από την 1η Δεκεμβρίου, κατά την πληρωμή σε ένα ταμείο, εκτός από τη χρήση κάρτας ή μετρητών, θα υπάρχει και η επιλογή της άμεσης πληρωμής από το κινητό τηλέφωνο μέσω IRIS.

Σύνταξη
Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
Ελλάδα 30.11.25

Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ

46.876 δικηγόροι καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων με ορίζοντα τετραετίας - Επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»
Υποστελέχωση ΟΠΕΚΕΠΕ 30.11.25

«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη συμμετοχή στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ- «Η συμμετοχή είναι οικειοθελής και ήδη θέλουν να συμμετάσχουν αρκετοί» απαντά ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. 30.11.25

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»

Σύνταξη
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
