Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;

Από την Παρασκευή 28/11, όταν ξεκίνησε να καταβάλλεται σταδιακά στους δικαιούχους η επιστροφή ενοικίου, οι σχετικές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν με καταγγελίες, απορίες και παράπονα. Σωρεία καταγγελιών φτάνει και σε ΜΜΕ, ενώ η τηλεφωνική γραμμή της ΑΑΔΕ 1420 πήρε φωτιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτω από το πανηγυρικό story του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο tiktok για την επιστροφή ενοικίου, υπάρχουν εκατοντάδες σχόλια, στην πλειονότητά τους αρνητικά, από συγχυσμένους, αναστατωμένους ως και αγανακτισμένους ενοικιαστές, που άλλα ποσά περίμεναν να πάρουν και άλλα πήραν. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για «επιτελικό φιάσκο», ενώ χιλιάδες πολίτες προσπαθούν να καταλάβουν τι πήγε στραβά.

Γιατί διαμαρτύρονται οι ενοικιαστές

Οι περισσότερες διαμαρτυρίες προέρχονται από ενοικιαστές με παιδιά, που δεν έλαβαν την αναμενόμενη προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε παιδί. Μια άλλη κατηγορία καταγγελιών αφορά εκείνους που έλαβαν πενιχρά ποσά – των 20, 40 και 50 ευρώ, ενώ πλήρωναν δεκαπλάσια ενοίκια.

Μια τρίτη κατηγορία αφορά ενοικιαστές που άλλαξαν κατοικία εντός του 2024, με διαφορετικό ενοίκιο και διαμαρτύρονται ότι το ποσό που έλαβαν είναι πολύ μικρότερο από αυτό που τους αναλογεί.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχει δώσει η ΑΑΔΕ, όσοι δεν έλαβαν καθόλου επιστροφή ενοικίου ή έχουν λάβει μικρότερο ποσό από το 1/12 του μισθώματος, μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση, καταβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τα αιτήματα υποβάλλονται ψηφιακά στο myAADE, ενώ η προθεσμία για διορθώσεις και επανεξετάσεις λήγει στις 31/12/2025.

Δόμνα Μιχαηλίδου: Είναι λογικό να υπάρχουν λάθη

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή στις 29/11, αναγνώρισε ότι έχουν γίνει λάθη στην επιστροφή ενοικίου, πετώντας το μπαλάκι στην ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών. Παραδέχθηκε ότι από την πρώτη ημέρα κιόλας που ξεκίνησε να καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου, τόσο η ίδια όσο και η ομάδα της έγιναν αποδέκτες «παρά πολλών παραπόνων».

Απέδωσε την ύπαρξη λαθών στον μεγάλο αριθμό των δικαιούχων και των αιτήσεων (886.883 νοικοκυριά) και το θεώρησε «λογικό και αναμενόμενο».

Επίσης αναφέρθηκε στους 30.000 δικαιούχους που δεν είχαν δηλώσει ΙΒΑΝ και καλούνται να το συμπληρώσουν ώστε να τους πιστωθούν τα χρήματα.

Χαμένοι στη μετάφραση για την προσαύξηση τέκνων

Η υπουργός κλήθηκε να εξηγήσει τι συμβαίνει με την προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία ήταν άφαντη για τη συντριπτική πλειονότητα. Παραδέχθηκε ότι υπήρξε παρανόηση και ότι μπορεί το μέτρο να μην επικοινωνήθηκε σωστά. Εξήγησε ότι η προσαύξηση αφορά μόνο όσους πληρώνουν ενοίκιο άνω των 800 ευρώ (το «ταβάνι» με το ανώτερο ποσό για επιστροφή ενοικίου) Για παράδειγμα, αν κάποιος πληρώνει ενοίκιο 900 ευρώ και έχει ένα παιδί, θα πάρει επιστροφή ενοικίου 850 ευρώ. Κάποιος με δύο παιδιά και ενοίκιο 400 ευρώ θα λάβει όλη την επιστροφή και όχι 450 ευρώ, όπως πιθανόν περίμενε.

Στην πράξη, το έξτρα «πενηντάρικο» για κάθε παιδί ειναι δώρο άδωρο για την πλειονότητα των οικογενειών που νοικιάζουν σπίτι και έχουν ετήσιο εισόδημα ως 35.000 ευρώ (αφού τόσο είναι το «ταβάνι» για να δικαιούται κάποιος επιδότηση. Με ένα ή δύο παιδιά παιδιά μπορούν να πληρώνουν ενοίκιο ίσο με το 1/3 του ετήσιου εισοδήματός τους, ώστε να δικαιούνται το έξτρα 50άρικο;

Ασυνεννοησία

Το κύμα των καταγγελιών δεν οφείλεται απαραίτητα σε τεχνικά λάθη του συστήματος της ΑΑΔΕ, αλλά σε λάθη από την πλευρά των φορολογούμενων. Μία ερμηνεία που δίνουν οι ίδιοι οι ενοικιαστές, είναι ότι στο σχετικό κουτάκι της φορολογικής δήλωσης, δήλωσαν το μηνιαίο μίσθωμα και όχι το ετήσιο.

Εννοείται ότι μικρότερα ποσά από αυτά που πληρώνουν πραγματικά έλαβαν και όσοι δηλώνουν στα χαρτιά χαμηλότερο ενοίκιο, φανερώνοντας το μέγεθος της φοροαποφυγής από τους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές.

Με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν, η μέση επιστροφή ενοικίου που έλαβαν οι σχεδόν 887.000 δικαιούχοι ήταν μόλις 225 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που δεν αντιστοιχεί στο ύψος των σημερινών μισθωμάτων, όπως έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Εξάλλου ένας από τους στόχους του μέτρου της επιστροφής ενοικίου είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στις δηλώσεις, ώστε να αυξηθούν οι φορολογικές εισπράξεις.

Ένα λάθος που μπορεί να προκύψει, είναι το ποσό που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) στη δική του φορολογική δήλωση είναι χαμηλότερο από αυτό που δηλώνει ο ενοικιαστής και να μην έχει κατατεθεί ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο

Ο φόβος είναι ότι το μέτρο μπορεί να πυροδοτήσει άνοδο στα πραγματικά ενοίκια, με τους εκμισθωτές να ζητάνε περισσότερα χρήματα για να «ισοφαρίσουν» τις απώλειες από τη φορολογία.

Ψαλιδισμένος ο αριθμός των δικαιούχων

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές δηλώσεις ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου έκαναν λόγο για περίπου 1.200.000 δικαιούχους. Τελικά ο αριθμός τους ήταν «ψαλιδισμένος» κατά 300.000. Επίσης ενώ ο προϋπολογισμός του μέτρου έκανε λόγο για κονδύλι 230 εκατομμυρίων ευρώ, τελικά οι δικαιούχοι μοιράστηκαν συνολικά 199,5 εκατομμύρια ευρώ. Η πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, οπότε και θα μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις / δικαιολογητικά όσοι δεν έχουν λάβει την επιστροφή ενοικίου.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

«Επιτελικό φιάσκο» χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ την επιστροφή ενοικίου, σχολιάζοντας ότι τα παράπονα των πολιτών έχουν λάβει τη μορφή «πανελλήνιας καταιγίδας».

Απέδωσε ανικανότητα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, από την οποία «οι πολίτες, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα».

Καυστική ήταν και η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς: «Ο άνιωθος Κ. Πιερρακακης με μία χθεσινή προκλητική ανακοίνωση μιλούσε για “μέτρα ανάσας” για 900.000 δικαιούχους. Τώρα πως αυτό μπορεί να συμβεί με προϋπολογισμό 199 εκ. ευρώ μόνο η κυβέρνηση το ξέρει. Τη στιγμή που τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν ξανά το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να εργάζεται μόνο για τα κέρδη των λίγων και του real estate», δηλώνει χαρακτηριστικά.