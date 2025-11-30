Μια ανεπανάληπτη περιπέτεια εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (30/11) στο Ηράκλειο, όταν ένα βιαστικό νεογέννητο αποφάσισε να έρθει στον κόσμο πριν προλάβει η μητέρα του να φτάσει στο μαιευτήριο.

Η Ζαχαρένια Σμαραγδή, καθισμένη στη θέση του συνοδηγού, γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο με τον σύζυγό της, Πέτρο Δαφνομήλη, να προσπαθεί να οδηγήσει όσο πιο γρήγορα μπορούσε.

Το ζευγάρι περίμενε να κρατήσει στην αγκαλιά του την μικρούλα στις αρχές του Δεκέμβρη, όμως εκείνη φαίνεται πως είχε άλλα σχέδια, «κερνώντας» στους γονείς της μια ιστορία που θα θυμούνται για πάντα.

Οι πανευτυχείς γονείς μίλησαν στο Creta24 για όσα έζησαν και τον απίστευτο τρόπο με τον οποίο η μικρή τους ήρθε στη ζωή.

Η απίστευτη ιστορία

Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια κατάλαβε τους πρώτους πόνους. Ήρεμη, λόγω της εμπειρίας της αφού είναι μητέρα ενός ακόμα παιδιού, ενημέρωσε τον σύζυγο, τον γιατρό και την μαία της και άρχισε σιγά-σιγά να ετοιμάζεται για το μαιευτήριο, θεωρώντας ότι χρόνος υπήρχε.

«Πέτρο έρχεται το μωρό», ήταν η ατάκα που είπε στον σύζυγό της

Στις 6:40 ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα να γεννήσει.

«Πέτρο έρχεται το μωρό», ήταν η ατάκα που είπε στον σύζυγό της, ο οποίος με μεγάλη ψυχραιμία σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», δήλωσε στο Creta24, η Ζαχαρένια, που στις 7:01 κρατούσε στην αγκαλιά της την κόρη της.

Δεν είχε προλάβει καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού. «Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε ο Πέτρος.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έπαιξε ο μαιευτήρας της Ζαχαρένιας, αλλά και η μαία της, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Τους είπαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό και να συνεχίσουν για το μαιευτήριο.

Ο Πέτρος έβγαλε πετσέτες από την βαλίτσα τους, με τις οποίες τύλιξαν την μικρούλα, για να είναι ζεστή στην αγκαλιά της μητέρας της.

Είπα στον Πέτρο «Ηρέμησε και τρέχα», δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη.

Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα με λίγο χρόνο να φράσει στο μαιευτήριο, αφού το πρωί της Κυριακής είναι μια ήρεμη ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου, με ελάχιστη κίνηση.

Μητέρα και μωρό έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα. Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο πατέρας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.