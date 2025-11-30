newspaper
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
30.11.2025 | 09:10
Τι αλλάζει με το Iris από Δευτέρα
Ηράκλειο: «Ηρέμησε και τρέχα» – Γυναίκα γέννησε στο κάθισμα του συνοδηγού καθ΄οδόν για το μαιευτήριο
Ελλάδα 30 Νοεμβρίου 2025 | 19:10

Ηράκλειο: «Ηρέμησε και τρέχα» – Γυναίκα γέννησε στο κάθισμα του συνοδηγού καθ΄οδόν για το μαιευτήριο

Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας - «Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», λέει η μητέρα

Μια ανεπανάληπτη περιπέτεια εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (30/11) στο Ηράκλειο, όταν ένα βιαστικό νεογέννητο αποφάσισε να έρθει στον κόσμο πριν προλάβει η μητέρα του να φτάσει στο μαιευτήριο.

Η Ζαχαρένια Σμαραγδή, καθισμένη στη θέση του συνοδηγού, γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο με τον σύζυγό της, Πέτρο Δαφνομήλη, να προσπαθεί να οδηγήσει όσο πιο γρήγορα μπορούσε.

Το ζευγάρι περίμενε να κρατήσει στην αγκαλιά του την μικρούλα στις αρχές του Δεκέμβρη, όμως εκείνη φαίνεται πως είχε άλλα σχέδια, «κερνώντας» στους γονείς της μια ιστορία που θα θυμούνται για πάντα.

Οι πανευτυχείς γονείς μίλησαν στο Creta24 για όσα έζησαν και τον απίστευτο τρόπο με τον οποίο η μικρή τους ήρθε στη ζωή.

Η απίστευτη ιστορία

Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια κατάλαβε τους πρώτους πόνους. Ήρεμη, λόγω της εμπειρίας της αφού είναι μητέρα ενός ακόμα παιδιού, ενημέρωσε τον σύζυγο, τον γιατρό και την μαία της και άρχισε σιγά-σιγά να ετοιμάζεται για το μαιευτήριο, θεωρώντας ότι χρόνος υπήρχε.

«Πέτρο έρχεται το μωρό», ήταν η ατάκα που είπε στον σύζυγό της

Στις 6:40 ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα να γεννήσει.

«Πέτρο έρχεται το μωρό», ήταν η ατάκα που είπε στον σύζυγό της, ο οποίος με μεγάλη ψυχραιμία σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», δήλωσε στο Creta24, η Ζαχαρένια, που στις 7:01 κρατούσε στην αγκαλιά της την κόρη της.

Δεν είχε προλάβει καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού. «Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε ο Πέτρος.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έπαιξε ο μαιευτήρας της Ζαχαρένιας, αλλά και η μαία της, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Τους είπαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό και να συνεχίσουν για το μαιευτήριο.

Ο Πέτρος έβγαλε πετσέτες από την βαλίτσα τους, με τις οποίες τύλιξαν την μικρούλα, για να είναι ζεστή στην αγκαλιά της μητέρας της.

Είπα στον Πέτρο «Ηρέμησε και τρέχα», δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη.

Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα με λίγο χρόνο να φράσει στο μαιευτήριο, αφού το πρωί της Κυριακής είναι μια ήρεμη ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου, με ελάχιστη κίνηση.

Μητέρα και μωρό έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα. Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο πατέρας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό
Ελλάδα 30.11.25

Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό

Πριν 5 χρόνια ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο στη λεωφόρο Βραυρώνος προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού - Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας
Ελλάδα 30.11.25

Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη της χειροβομβίδας με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο 19χρονος Ραφαήλ και να τραυματιστεί ο 39χρονος επιλοχίας στη Ρόδο

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών
Ελλάδα 30.11.25

Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών

Όπως λέει η Χαρούλα Διβάνη η επίθεση ξεκίνησε όταν «ένας αστυνομικός προσπάθησε να πάρει την γκλίτσα από τα χέρια του συζύγου μου» στο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in
Ελλάδα 30.11.25

Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in

Το δικαστήριο έχει δώσει την επιμέλεια των παιδιών στη νονά τους, με την 55χρονη να αρνείται τις κατηγορίες και να καταγγέλλει εις βάρος της «εργαλειοποίηση» εκ μέρους της πνευματικής μητέρας των παιδιών.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997
Σφαγή του Διστόμου 30.11.25

Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997

Το Πολυμελές Πρωτοδικείου Λειβαδιάς είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της σφαγή του Διστόμου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65
Ελλάδα 30.11.25

Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας το "μπλόκο" της αστυνομίας ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφαδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας

Σύνταξη
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
Λούτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες – Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες
Η τραγική ειρωνεία 30.11.25

Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες στη Λούτσα - Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες

Ο 29χρονος οδηγός είχε προκαλέσει και το 2020 σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών - Βίντεο από τη φονική παράσυρση

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων – Eναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες Τροχαίας 30.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων - Eναλλακτικές διαδρομές

Οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο στη Θεσσαλία καλούνται να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους
Ελλάδα 30.11.25

Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας

Σύνταξη
Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο
Σοκαριστικά βίντεο 30.11.25

Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο

Αν είσαι ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» παίρνεις επιδοτήσεις, αν είσαι αγρότης που παλεύεις για το δίκιο σου τρως ξύλο από τα ΜΑΤ που στέλνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενάντια στις κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να πετυχαίνει το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας
Αύξηση ξηρασίας 30.11.25

Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας

Μεγάλα τμήματα της νότιας Ευρώπης στερεύουν. Η λειψυδρία απειλεί, εκτός από την Ελλάδα, μεγάλα τμήματα σε Ισπανία και Ιταλία. Αλλά και στον ευρωπαϊκό βορρά. Μεγάλη έρευνα Βρετανών επιστημόνων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα

LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Φιορεντίνα για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα
Μπάσκετ 30.11.25

LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα

LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πορτογαλία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ένας οικείος «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ – Μια νέα κινηματογραφική διασκευή ανοίγει παλιές αποικιακές πληγές
Εντάσεις κι αντιφάσεις 30.11.25

Ένας οικείος «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ - Μια νέα κινηματογραφική διασκευή ανοίγει παλιές αποικιακές πληγές

Η προσέγγιση του κλασικού μυθιστορήματος του Καμύ, «Ο Ξένος» από τον Φρανσουά Οζόν προκαλεί τόσο επαίνους όσο και κριτική, μεταξύ άλλων και από την κόρη του συγγραφέα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2: Πρώτο γκολ για τον Ίσακ στην Premier League, σημαντική νίκη για τους «κόκκινους»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2: Πρώτο γκολ για τον Ίσακ στην Premier League, σημαντική νίκη για τους «κόκκινους»

Επιστροφή στις νίκες για τη Λίβερπουλ, η οποία πέρασε με το 2-0 από την έδρα της Γουεστ Χαμ, με τον Αλεξάντερ Ίσακ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην Premier League με τη φανέλα των «κόκκινων».

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ για τη 12η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό
Ελλάδα 30.11.25

Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό

Πριν 5 χρόνια ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο στη λεωφόρο Βραυρώνος προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού - Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Τσέλσι – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Τσέλσι – Άρσεναλ

LIVE: Τσέλσι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Άρσεναλ για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας
Ελλάδα 30.11.25

Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη της χειροβομβίδας με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο 19χρονος Ραφαήλ και να τραυματιστεί ο 39χρονος επιλοχίας στη Ρόδο

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών
Ελλάδα 30.11.25

Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών

Όπως λέει η Χαρούλα Διβάνη η επίθεση ξεκίνησε όταν «ένας αστυνομικός προσπάθησε να πάρει την γκλίτσα από τα χέρια του συζύγου μου» στο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in
Ελλάδα 30.11.25

Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in

Το δικαστήριο έχει δώσει την επιμέλεια των παιδιών στη νονά τους, με την 55χρονη να αρνείται τις κατηγορίες και να καταγγέλλει εις βάρος της «εργαλειοποίηση» εκ μέρους της πνευματικής μητέρας των παιδιών.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis
«Έχω βαρεθεί» 30.11.25

Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis

Για να το γιορτάσει το τέλος της περιοδείας των Oasis, ο Λίαμ Γκάλαχερ, ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι έχει κόψει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, «ήπιε μερικά ποτά», όπως αποκάλυψε στο X.

Σύνταξη
Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997
Σφαγή του Διστόμου 30.11.25

Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997

Το Πολυμελές Πρωτοδικείου Λειβαδιάς είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της σφαγή του Διστόμου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Πέφτουν τα τείχη» στο Ρίο! Μισό εκατ. φίλαθλοι της Φλαμένγκο υποδέχεται τους πρωταθλητές Λ. Αμερικής (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μισό εκατ. φίλαθλοι της Φλαμένγκο υποδέχονται την πρωταθλήτριας Λατινικής Αμερικής (vids+pics)

Έως και μισό εκατομμύριο οπαδοί αναμένεται να υποδεχθούν στο κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, την αποστολή της Φλαμένγκο μετά την κατάκτηση του Copa Libertadores!

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά

Κριτική από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για την ένταση και τα χημικά με τα οποία αντιμετώπισαν τους αγρότες στα μπλόκα, οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις

LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Μπέτις για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ
Μέγας 30.11.25

Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ

Ο Τομ Στόπαρντ γράφει με εκείνον τον λεπτό, παιχνιδιάρικο τρόπο που μας θυμίζει πως, παρά τα βάρη της καθημερινότητας, ο κόσμος συνεχίζει να είναι γεμάτος εύθραυστη ομορφιά. Το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό το αναγνωρίζει αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65
Ελλάδα 30.11.25

Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας το "μπλόκο" της αστυνομίας ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφαδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
