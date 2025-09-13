magazin
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Φλόριντα: Μητέρα γέννησε μωρό 6,3 κιλά και άφησε άναυδο το μαιευτήριο
Σύνταξη
Η Ντανιέλα Χάινς δεν είχε απλώς μια έκπληξη στην αίθουσα τοκετού, είχε και μια μεγάλη έκπληξη, αφού το μωρό που γέννησε ζύγιζε 6,5 κιλά, σχεδόν διπλάσιο από το μέγεθος ενός μέσου νεογέννητου.

«Ήταν το θέμα συζήτησης στο μαιευτήριο!» λέει η 40χρονη Χάινς στο Today για τον γιο της Άναν, που γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στο Νοσοκομείο St. Joseph’s-South της BayCare στο Ρίβερβιου της Φλόριντα, ακριβώς νότια της Τάμπα.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, πιστεύεται ότι είναι το μεγαλύτερο μωρό που γεννήθηκε ποτέ εκεί.

«Βγήκε από μέσα μου αυτό το μωρό;»

Η γυναίκα και ο σύζυγός της, Αντρέ είναι και οι δύο ψηλοί. Εκείνη έχει ύψος 1,80 μ., εκείνος την ξεπερνά κατά 5 εκατοστά και η ίδια υποψιάζεται ότι η γενετική έπαιξε ρόλο στο μέγεθος του Άναν.

Ενώ η Χάινς διαγνώστηκε με διαβήτη κύησης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, λέει ότι τα επίπεδα γλυκόζης της ελέγχονταν αυστηρά, ένας σημαντικός παράγοντας, καθώς η πάθηση μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε ασυνήθιστα μεγάλα μωρά.

Κατά τη διάρκεια της καισαρικής τομής της Χάινς, θυμάται μια παράξενη αίσθηση, σε αντίθεση με τον χειρουργικό τοκετό που βίωσε με τον αδελφό του Άναν, τον Αντρέ Τζούνιορ, ο οποίος ζύγιζε 5,5 κιλά και 350 γραμμάρια.

«Θυμάμαι να σκέφτομαι, «Τι μου βγάζουν;» Τι συμβαίνει εδώ;» Ένιωσα τόση πίεση», λέει ο Χάινς γελώντας.

Στιγμές αργότερα, είδε για πρώτη φορά τον Ανάν και όλα έβγαλαν νόημα.

«Ήταν τόσο μεγάλος. Σκεφτόμουν, «Ποιανού είναι αυτό το μωρό; Βγήκε από μέσα μου;»», λέει ο Χάινς. «Μετά όλοι αρχίζουν να έρχονται, επειδή δεν βλέπεις κάθε μέρα ένα μωρό σχεδόν 6 κιλών να ξεπροβάλλει. Ήταν σαν μια μικρή διασημότητα».

«Ανυπομονώ να του δείξω όταν μεγαλώσει: «Κοίτα, ήσουν στις ειδήσεις!»», προσθέτει.

Η μητέρα του Ανάν τον περιγράφει ως «πολύ χαλαρό», εκτός από όταν είναι έτοιμος να φάει, κάτι που, σημειώνει, είναι απολύτως κατανοητό.

Το 2023, μια γυναίκα στη Βραζιλία καλωσόρισε ένα αγοράκι βάρους 7 κιλών.

