Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού
10 Νοεμβρίου 2025 | 16:06

Γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

Η περίπτωσή της είναι μία από τις 33 σε όλον τον κόσμο - Η μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού πραγματοποιείται για την αποκατάσταση της γονιμότητας έπειτα από δύσκολες θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2 κιλών και 900 γραμμαρίων έφερε στον κόσμο με καισαρική τομή μια 40χρονη έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού στην οποία είχε υποβληθεί. Το κοριτσάκι γεννήθηκε την Κυριακή, στις 10:35, και είναι το δεύτερο της οικογένειας. Μητέρα και νεογνό βρίσκονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται άριστη.

«Σήμερα κρατώ στην αγκαλιά μου το θαύμα μας – Κάθε δυσκολία άξιζε για αυτήν τη στιγμή» δήλωσε η μητέρα

Η περίπτωση της Ειρήνης Κόκκα συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων περιπτώσεων παγκοσμίως, οι οποίες αφορούν γέννηση δεύτερου παιδιού έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Πρόκειται για μια τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση της γονιμότητας έπειτα από σοβαρές θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία.

Η μεταμόσχευση

Πριν από 17 χρόνια, η κ. Κόκκα διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Το 2013 υπήρξε υποτροπή και προτού ακολουθήσουν τα επόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, προχώρησε σε κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού για να διαφυλάξει τη γονιμότητά της.

Το 2021, μετά την αποθεραπεία, πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση του κρυοσυντηρημένου φλοιού ωοθηκών στις μη λειτουργικές ωοθήκες της. Η επέμβαση έγινε υπό την επίβλεψη του γυναικολόγου Κωνσταντίνου Πάντου, από εξειδικευμένη ομάδα γιατρών και κλινικών εμβρυολόγων σε συνεργασία με ομάδα από το Oslo University Hospital (Νορβηγία), υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Peter Zoltan Fedorcsak και με τη συμμετοχή της διευθύντριας Εργαστηρίου Εξωσωματικής, Μ. Μπίμπα.

Το χειρουργικό στάδιο μεταδόθηκε ζωντανά σε 13 δημόσια νοσοκομεία της χώρας για εκπαιδευτικούς λόγους.

Η γονιμοποίηση

Έπειτα από περίπου 1,5 χρόνο λειτουργίας των επανενεργοποιημένων ωοθηκών (και ενώ η γυναίκα βρισκόταν σε εμμηνόπαυση για οκτώ χρόνια λόγω της χημειοθεραπείας), συλλέχθηκαν ωάρια που γονιμοποιήθηκαν με σπέρμα του συζύγου της.

Στις 5 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εμβρυομεταφορά, που οδήγησε και στην πρώτη εγκυμοσύνη και τοκετό. Ομοίως έπειτα από νέα συλλογή ωαρίων, στη συνέχεια γονιμοποίηση και κατάψυξη, στις 9 Μαρτίου 2025 ακολούθησε απόψυξη και δεύτερη εμβρυομεταφορά, στο στάδιο της βλαστοκύστης, διαδικασία που οδήγησε στη δεύτερη κύηση.

«Σήμερα κρατώ στην αγκαλιά μου το θαύμα μας. Κάθε δυσκολία άξιζε για αυτήν τη στιγμή. Η ελπίδα είναι δύναμη που γεννά ζωή. Ευχαριστώ την ομάδα του γιατρού μου που την έκανε πραγματικότητα», δήλωσε η κ. Κόκκα.

«Η Ειρήνη είναι μία από τις μόλις 33 περιπτώσεις διεθνώς που έχουν επιτύχει δεύτερο τοκετό μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει μετρήσιμα την επαναλειτουργία του μεταμοσχευμένου φλοιού ωοθηκών και τη διατήρηση της γονιμότητας σε βάθος χρόνου», ανέφερε ο  γιατρός της, Κωνσταντίνος Πάντος, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο
10.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το θύμα στη Βοιωτία προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη
10.11.25

«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη

Νομικά παιδαριώδεις οι ισχυρισμοί της δικηγόρου του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσως Πανταζή, και «ασύστολα ψέματα», αναφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - «Αθέμιτες πιέσεις που θα πέσουν στο κενό»

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο
10.11.25

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο

«Η “Ιθάκη” είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται», λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο
Σε δύσβατο σημείο 10.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το θύμα στη Βοιωτία προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά

Σύνταξη
Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς
10.11.25

Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς

Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί στο Παρίσι και ο Αταμάν μίλησε από το στο αεροδρόμιο για το παιχνίδι, τονίζοντας πως θα χρησιμοποιήσει τον νεοαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ. Τι είπε για τον Γιαννακόπουλο.

Σύνταξη
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
10.11.25

Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Σύνταξη
Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού
10.11.25

Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού

Έπεσαν αντικείμενα στον χαμό που έγινε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και η έδρα του κινδυνεύει με τιμωρία από τη ΔΕΑΒ και να παίξει χωρίς θεατές με την ΑΕΚ.

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας με αντιπρόεδρο της Αιγύπτου: Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς
10.11.25

Κικίλιας με αντιπρόεδρο της Αιγύπτου: Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καμέλ Αλ Γουαζίρ επισημάνθηκαν οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας και Αιγύπτου

Σύνταξη
«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon
10.11.25

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Τον τόνο της ΝΔ τον δίνουν οι ακροδεξιοί και η τάση του Γεωργιάδη
10.11.25

Τσουκαλάς: Τον τόνο της ΝΔ τον δίνουν οι ακροδεξιοί και η τάση του Γεωργιάδη

«Ο κ. Γεωργιάδης ήταν εκείνος που επιχειρούσε να αποτρέψει τον κόσμο από το να πάει στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ
10.11.25

ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι ισχύει σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ουγγαρίας για εξαίρεση της από αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύνταξη
Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»
10.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look», έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
