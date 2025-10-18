Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χημική ουσία που συνδέεται με καρκίνο και υπογονιμότητα βρέθηκε σε πιπίλες
Υγεία 18 Οκτωβρίου 2025 | 11:19

Χημική ουσία που συνδέεται με καρκίνο και υπογονιμότητα βρέθηκε σε πιπίλες

Συναγερμός για επικίνδυνες πιπίλες τριών μεγάλων εταιρειών.

Εύη Δαλίπη
ΕπιμέλειαΕύη Δαλίπη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Spotlight

Χημική ουσία που συνδέεται με διαταραχές της σεξουαλικής ανάπτυξης, την παχυσαρκία και τον καρκίνο βρέθηκε σε πιπίλες που κατασκευάζονται από τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Σύμφωνα με τον Guardian, πιπίλες που κατασκευάζονται από την ολλανδική πολυεθνική Philips, την ελβετική εταιρεία ειδικών στοματικής υγιεινής Curaprox και τη γαλλική εταιρεία παιχνιδιών Sophie la Girafe περιείχαν δισφαινόλη Α (BPA), σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποίησε η τσεχική καταναλωτική οργάνωση dTest.

Η Philips δήλωσε ότι πραγματοποίησε περαιτέρω δοκιμές και δεν εντόπισε BPA, ενώ η Sophie la Girafe ανέφερε ότι η ποσότητα που εντοπίστηκε ήταν ασήμαντη. Και οι τρεις πιπίλες κυκλοφορούσαν στην αγορά ως «χωρίς BPA» ή «από φυσικό καουτσούκ».

Η BPA είναι μια συνθετική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών, αλλά έχει παρόμοια χημική δομή με την ορμόνη οιστρογόνο, την οποία μιμείται στο ανθρώπινο σώμα και σε άλλα ζώα.

Η Chloe Topping, ακτιβίστρια της οργάνωσης Chem Trust, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Οι επιπτώσεις της BPA στην υγεία είναι εκτεταμένες: καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, ενδομητρίωση, καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία, διαβήτης, αλλοιώσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, επιπτώσεις στην αναπαραγωγή, την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά – ακόμη και τη συμπεριφορά των παιδιών».

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, εξήγησε, «επειδή βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης και τα όργανά τους είναι πολύ ευαίσθητα σε διαταραχές».

Η έκθεση σε BPA από την εμβρυϊκή ηλικία ή τα πρώτα χρόνια ζωής έχει συνδεθεί με χαμηλότερο αριθμό σπερματοζωαρίων και πρόωρη έναρξη εφηβείας. «Και το πρόβλημα με τις χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα είναι ότι μπορούν να δράσουν σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις», πρόσθεσε.

Η έρευνα

Οι ερευνητές αγόρασαν 19 πιπίλες από καταστήματα στην Τσεχία, Σλοβενία και Ουγγαρία, καθώς και δύο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Temu, κατασκευασμένες από την εταιρεία Foshan City Saidah Baby Products (Κίνα).

Για να προσομοιώσουν τις συνθήκες στο στόμα ενός βρέφους, τοποθέτησαν κάθε πιπίλα σε τεχνητό διάλυμα σάλιου για 30 λεπτά στους 37°C.

Το εκχύλισμα που προέκυψε αναλύθηκε για να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε διφαινόλες.

Η BPA είναι μια συνθετική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών, αλλά έχει παρόμοια χημική δομή με την ορμόνη οιστρογόνο, την οποία μιμείται στο ανθρώπινο σώμα και σε άλλα ζώα

Από τις τέσσερις πιπίλες στις οποίες εντοπίστηκε BPA, η υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στην Curaprox baby grow with love soother – 19 μικρογραμμάρια ανά κιλό (µg/kg), υπερβαίνοντας το όριο των 10 µg/kg που επιτρέπει η ΕΕ

Η δεύτερη υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στην Sophie la Girafe, με 3 µg/kg, ενώ η Philips Avent ultra air εμφάνισε 2 µg/kg, αν και όλες διαφημίζονταν ως «χωρίς BPA».

Η Curaden (παραγωγός των προϊόντων Curaprox) δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «τους εξέπληξε», αλλά επιβεβαιώθηκε και από δικούς τους ελέγχους.

«Από υπερβάλλοντα ζήλο και λόγω της δέσμευσής μας για ποιότητα, αποφασίσαμε να αποσύρουμε άμεσα τις πιπίλες των επηρεασμένων παρτίδων από την αγορά και να προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Vulli, παραγωγός της Sophie la Girafe, απάντησε: «Δεν έχουμε πλέον πιπίλες στον κατάλογό μας εδώ και καιρό».
Αν και στην ιστοσελίδα της εμφανίζονται ακόμη φωτογραφίες μωρών με τις πιπίλες, τα προϊόντα δεν πωλούνται πλέον.

«Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αποκλειστικούς ελέγχους BPA από διαπιστευμένα εργαστήρια (SGS) πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Philips ανέφερε ότι η ασφάλεια των προϊόντων της είναι «η ύψιστη προτεραιότητα» και ότι τηρεί «πλήρως όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας». «Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι οι σειρές πιπιλών μας είναι χωρίς BPA καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής. Πραγματοποιούμε τακτικούς, τυχαίους ελέγχους ποιότητας για να το επιβεβαιώνουμε», είπε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Μετά τα πρόσφατα νέα για την πιπίλα Philips Avent SCF085/60, πραγματοποιήσαμε νέες δοκιμές με την ανεξάρτητη εταιρεία DEKRA, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει ανιχνεύσιμη BPA σε όλες τις σειρές πιπίλων μας, συμπεριλαμβανομένου του δείγματος που δοκιμάστηκε, και επιβεβαιώνουν ότι είναι απαλλαγμένες από BPA».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή
Υγεία 16.10.25

Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή

Στο «Αττικόν», η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρως αναβαθμισμένο χειρουργείο που ενσωματώνει τέσσερις  βασικούς πυλώνες της σύγχρονης νευρο-ογκολογικής πρακτικής.

Σύνταξη
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Aνατολική ΕΕ 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην Ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 54% και 40% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 15.10.25

Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία δεν αξιολογούν τα ίδια δεδομένα για τις εγκρίσεις τους – Ο ρόλος των μελετών με δεδομένα πραγματικού κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»
Υγεία 15.10.25

Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»

Δραματικά αυξάνονται σε όλο τον κόσμο οι απώλειες ζωής νέων ανθρώπων από αυτοκτονίες, υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοολισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο