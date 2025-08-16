science
Έρευνα IBEC: 3D απεικόνιση εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου δίνει ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 16 Αυγούστου 2025 | 14:25

Η καινοτόμος μελέτη του Ινστιτούτου IBEC, με την καταγραφή της εμφύτευσης να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δείχνει κρίσιμες λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του εμβρύου κατά τη σύλληψη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Η διαδικασία εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου στη μήτρα και πώς αυτό συμπεριφέρεται αμέσως μετά καταγράφεται για πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο και απεικόνιση 3D, δίνοντας ελπίδα για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Βιομηχανικής της Καταλονίας (IBEC), που πραγματοποίησαν τη μελέτη σε συνεργασία με το νοσοκομείο Dexeus στη Βαρκελώνη, θεωρούν την καινοτόμο καταγραφή ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέσω της κατανόησης της γονιμότητας.

Ο επικεφαλής ερευνητής, Samuel Ojosnegros, εξήγησε ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά πώς γίνεται με ακρίβεια η εμφύτευση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνθετική μήτρα.

Το ανθρώπινο έμβρυο «σκάβει» τη μήτρα και διεισδύει πλήρως στο εσωτερικό της προτού αρχίσει να αναπτύσσεται

«Διαπιστώσαμε ότι τα ανθρώπινα έμβρυα σκάβουν τούνελ στη μήτρα ασκώντας σημαντική δύναμη ώστε το έμβρυο να μπορέσει να διεισδύσει στον ιστό της μήτρας και να ενσωματωθεί πλήρως. Είναι μια εκπληκτικά επεμβατική διαδικασία» είπε.

Όπως αναφέρει ο Guardian που επικαλείται τη μελέτη, η εμφύτευση ενός εμβρύου πραγματοποιείται 6 έως 12 ημέρες μετά την ωορρηξία, όταν το γονιμοποιημένο ωάριο προσκολλάται στο ενδομήτριο.

Για τις ανάγκες της έρευνας, η επιστημονική ομάδα ανέπτυξε μια ειδική πλατφόρμα εξωσωματικής εμφύτευσης, η οποία βασίζεται σε ένα gel από κολλαγόνο και ιστό μήτρας. Αυτό επέτρεψε την φθορίζουσα απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο και την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων του εμβρύου με το περιβάλλον του.

Σειρά συγκριτικών πειραμάτων

Στη συνέχεια, οι ερευνητές προχώρησαν σε συγκριτικά πειράματα χρησιμοποιώντας έμβρυα τόσο ανθρώπινα όσο και ποντικών. Αυτό που είδαν είναι ότι ενώ το έμβρυο ποντικού απλώς προσκολλάται στην επιφάνεια του ιστού της μήτρας, το ανθρώπινο έμβρυο διεισδύει πλήρως στο εσωτερικό προτού αρχίσει να αναπτύσσεται.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι κατά τη διαδικασία της εμφύτευσης το ανθρώπινο έμβρυο απελευθερώνει ένζυμα που διασπούν τον περιβάλλοντα ιστό, ενώ παράλληλα ασκεί δυνάμεις πρόσφυσης γύρω του.

Μία από τις κύριες αιτίες υπογονιμότητας είναι η αποτυχία φυσικής εμφύτευσης του εμβρύου, που ευθύνεται για περίπου 60% των αποβολών. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η εν λόγω μελέτη μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις μας γύρω από την αναπαραγωγή και να ενισχύσει τα ποσοστά επιτυχίας σε θεραπείες γονιμότητας.

«Παρατηρούμε ότι το έμβρυο ασκεί έλξη στο μητρικό υπόστρωμα, δηλαδή ‘τραβάει’ τη μήτρα, μετακινώντας και αναδιοργανώνοντας τον ιστό της. Αντιδρά επίσης σε εξωτερικές δυνάμεις. Υποθέτουμε ότι οι συστολές που συμβαίνουν στο σώμα επηρεάζουν την επιτυχία της εμφύτευσης».

