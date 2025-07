Η Νότια Κορέα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο ανησυχητικές δημογραφικές κρίσεις του σύγχρονου κόσμου.

Με το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων παγκοσμίως, η χώρα πασχίζει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού και τη δραματική μείωση των γεννήσεων.

Ένα από τα λίγα αισιόδοξα σημάδια είναι η αύξηση της προσφυγής στις θεραπείες γονιμότητας, με την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η αυξανόμενη ζήτηση για εξωσωματική γονιμοποίηση αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στη στάση των πολιτών απέναντι στον οικογενειακό προγραμματισμό, σύμφωνα με το BBC.

Η σύγχρονη γενιά ενηλίκων στη Νότια Κορέα έχει μεγαλώσει με την ιδέα του ελέγχου και του σχεδιασμού της ζωής της.

Η αναβολή της τεκνοποίησης δεν θεωρείται πλέον ανευθυνότητα ή αμέλεια, αλλά συνειδητή επιλογή που εξαρτάται από επαγγελματικά, οικονομικά και προσωπικά κριτήρια.

Αυτό το νέο πλαίσιο σκέψης έχει οδηγήσει πολλούς σε εναλλακτικές μεθόδους αναπαραγωγής.

Η κατάψυξη ωαρίων, οι θεραπείες υπογονιμότητας και η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν είναι πλέον ταμπού, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ζωής.

Η κοινωνική αποδοχή αυτών των επιλογών αυξάνεται, αν και όχι χωρίς προκλήσεις.

4B feminist movement in South Korea.

1. No sex

2. No dating

3. No marriage

4. No childbearing

They view marriage as patriarchal oppression, and taking care of family and children as slavery.

In the end, they are lonely and miserable, working hard until their death. pic.twitter.com/2M5o24LZJC

— ︎ ︎venom (@venom1s) June 24, 2025