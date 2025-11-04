Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του
Σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γέννησε έγκυος γυναίκα, κατευθυνόμενη προς το νοσοκομείο Σερρών.
Όπως έγινε γνωστό, η ετοιμόγεννή γυναίκα πήγε στο Κ.Υ. Ηράκλειας και από εκεί δόθηκε η εντολή να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της διακομιδής με το ασθενοφόρο ο γιατρός και η μαία προχώρησαν αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού και το μωρό γεννήθηκε μέσα σε αυτό.
Με τη γέννηση του το μωρό παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του.
Αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα και μπήκε στην θερμοκοιτίδα που παρακολουθείται από τους παιδιάτρους.
