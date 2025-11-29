Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»
Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (29/11) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τη σημαντικότερη εξ αυτών να διεξάγεται στο «Κλ. Βικελίδης», όπου ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet.
- Πυρκαγιά στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι – Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επίθεση στην Ουκρανία
- Σε ποια περιοχή της Ελλάδας 2 στους 3 καταναλωτές αγοράζουν online
- Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
- Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Με τρία δυνατά παιχνίδια ξεκινά το Σάββατο (29/11) η δράση της 12ης αγωνιστικής στη Super League.
Η αρχή γίνεται από την Κρήτη, καθώς στις 17:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Βόλο, ψάχνοντας την πρώτη του εντός έδρας νίκη. Οι Κρητικοί προέρχονται από το «τρίποντο» επί της ΑΕΛ Novibet και θέλουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Οι Βολιώτες, μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό και θέλουν να ανακάμψουν για να παραμείνουν κοντά στις πρώτες θέσεις και την τετράδα.
Στις 19:30, ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet στο «Κλ. Βικελίδης», σε ένα κομβικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Οι «κίτρινοι» ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα μετά τον Σεπτέμβριο και συνάμα το ψυχολογικό boost, ενώ από την άλλη, οι Λαρισαίοι δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν και ψάχνουν ένα αποτέλεσμα που θα τους βγάλει από την 13η θέση.
Την ίδια ώρα, η Κηφισιά φιλοξενεί στη Νεάπολη τον ουραγό Πανσερραϊκό. Η ομάδα των βορείων προαστίων προέρχεται από την ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ και ψάχνει νίκη οκτάδας, ενώ οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για το τρίποντο που θα τους ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:
17:00 ΟΦΗ – Βόλος
19:30 Άρης – ΑΕΛ Novibet
19:30 Κηφισιά – Πανσερραϊκός
- Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/11): Δράση με Super League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
- Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»
- Παγκόσμιο ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης με 3,13 εκατ. φανέλες!
- Βαλβέρδε: «Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ»
- Σενάρια για το μέλλον του Γιουρτσέβεν στον Παναθηναϊκό
- Επέστρεψε «καυτός» ο Αντετοκούνμπο, αλλά αποκλείστηκαν από τους Νικς οι Μπακς στο NBA Cup (118-109)
- Μουντιάλ 2026: Το Ιράν απειλεί να μποϊκοτάρει την κλήρωση λόγω άρνησης χορήγησης βίζας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις