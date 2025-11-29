Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»

Με τρία δυνατά παιχνίδια ξεκινά το Σάββατο (29/11) η δράση της 12ης αγωνιστικής στη Super League.

Η αρχή γίνεται από την Κρήτη, καθώς στις 17:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Βόλο, ψάχνοντας την πρώτη του εντός έδρας νίκη. Οι Κρητικοί προέρχονται από το «τρίποντο» επί της ΑΕΛ Novibet και θέλουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Οι Βολιώτες, μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό και θέλουν να ανακάμψουν για να παραμείνουν κοντά στις πρώτες θέσεις και την τετράδα.

Στις 19:30, ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet στο «Κλ. Βικελίδης», σε ένα κομβικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Οι «κίτρινοι» ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα μετά τον Σεπτέμβριο και συνάμα το ψυχολογικό boost, ενώ από την άλλη, οι Λαρισαίοι δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν και ψάχνουν ένα αποτέλεσμα που θα τους βγάλει από την 13η θέση.

Την ίδια ώρα, η Κηφισιά φιλοξενεί στη Νεάπολη τον ουραγό Πανσερραϊκό. Η ομάδα των βορείων προαστίων προέρχεται από την ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ και ψάχνει νίκη οκτάδας, ενώ οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για το τρίποντο που θα τους ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

17:00 ΟΦΗ – Βόλος

19:30 Άρης – ΑΕΛ Novibet

19:30 Κηφισιά – Πανσερραϊκός