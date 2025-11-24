Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής (pic)
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο Λεβαδειακός πέρασε και από τον Βόλο, επικρατώντας με σκορ 2-1 του τοπικού ΝΠΣ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Μετά από αυτή τη νίκη η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου «σκαρφάλωσε» μόνη της στην τέταρτη θέση με 21 βαθμούς, αφήνοντας τον Βόλο στην πέμπτη θέση με 18 πόντους.
Στο τελευταίο ματς της αγωνιστικής ο ΟΦΗ πήρε μεγάλο «διπλό» με σκορ 2-1 στη Λάρισα επί της ΑΕΛ και πήρε σημαντική… ανάσα, ανεβαίνοντας 11ος με 9 βαθμούς και αφήνοντας την ομάδα της Θεσσαλίας στην 13η και προτελευταία θέση με 7 πόντους.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
ΑΕΚ – Άρης 1-0
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2
ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 1-2
Η βαθμολογία:
Επόμενη (12η) αγωνιστική:
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
ΟΦΗ-Βόλος 17:30
Άρης-ΑΕΛ Novibet 19:30
Κηφισιά-Πανσερραϊκός 19:30
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 17:00
Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 17:00
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 19:00
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 21:00
