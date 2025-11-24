Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής (pic)

Ο Λεβαδειακός πέρασε και από τον Βόλο, επικρατώντας με σκορ 2-1 του τοπικού ΝΠΣ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά από αυτή τη νίκη η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου «σκαρφάλωσε» μόνη της στην τέταρτη θέση με 21 βαθμούς, αφήνοντας τον Βόλο στην πέμπτη θέση με 18 πόντους.

Στο τελευταίο ματς της αγωνιστικής ο ΟΦΗ πήρε μεγάλο «διπλό» με σκορ 2-1 στη Λάρισα επί της ΑΕΛ και πήρε σημαντική… ανάσα, ανεβαίνοντας 11ος με 9 βαθμούς και αφήνοντας την ομάδα της Θεσσαλίας στην 13η και προτελευταία θέση με 7 πόντους.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2

ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 1-2

Η βαθμολογία:

Επόμενη (12η) αγωνιστική:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΟΦΗ-Βόλος 17:30

Άρης-ΑΕΛ Novibet 19:30

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 19:30

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 17:00

Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 17:00

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 19:00

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 21:00