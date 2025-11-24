ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)

Αν και βρισκόμαστε νωρίς στη σεζόν, το ματς της 11ης αγωνιστικής της Super League είχε χαρακτήρα «τελικού» καθώς ΑΕΛ και ΟΦΗ βρίσκονταν πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Εν τέλει εκείνη που πήρε το πολύτιμο «τρίποντο» ήταν η ομάδα του Χρήστου Κόντη με 2-1, χάρη σε δύο γρήγορα γκολ από τους Θεοδοσουλάκη στο 9′ και Καραχάλιο στο 15′.

Οι Θεσσαλοί είχαν ισοφαρίσει ενδιάμεσα (12′) σε 1-1 με τον Γκαράτε, όμως αν και προσπάθησαν στο υπόλοιπο της αναμέτρησης να πάρουν έστω τον βαθμό της ισοπαλίας, πέταξαν όσες ευκαιρίες δημιούργησαν στα… σκουπίδια.

Στους 9 βαθμούς μετά την 3η νίκη συνολικά και 2η μακριά από το Ηράκλειο σε 10 παιχνίδια οι Κρητικοί. Στους 7 έμεινε η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά σε 11 παιχνίδια μετά την 6 ήττα της και παρέμεινε προτελευταία πάνω μόνο από τον Πανσερραϊκό που έχει 5β.

Ο «χορός» των γκολ άρχισε στο 8′ όταν ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ (1-0) με τον Θεοδοσουλάκη, από εξαιρετική κάθετη του Σαλσέδο. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί στους φιλοξενούμενους όμως, ήρθε η απάντηση των γηπεδούχων. Στο 12′ η ΑΕΚ βγήγκε στην κόντρα, ο Κοσσονού πέρασε στον Γκαράτε και εκείνος έκανε το 1-1 αφού πρώτα «άδειασε» τον προσωπικό του αντίπαλο.

Αυτή τη φορά ωστόσο ήταν η σειρά των Κρητικών να αντιδράσουν και να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα. Στο 15′ ο Σενγκέλια εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Καραχάλιο που την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας το 1-2 υπέρ του ΟΦΗ!

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους η ομάδα του Κόντη είχε μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία, συγκεκριμένα όταν στο 30′ ο Θεοδοσουλάκης έκλεψε, έφυγε στο χώρο, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μελίσσα να τον σταματά και να κρατάει το 2-1!

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός παρέμεινε έντονος στο μεγαλύτερο μέρος, με την ΑΕΛ να ψάχνει την ισοφάριση και τον ΟΦΗ να αποκτήσει προβάδισμα ασφαλείας.

Πιο απειλητικοί ήταν οι γηπεδούχοι έχοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες. Η πρώτη στο 60′ με τον Λίλο να πραγματοποιεί μεγάλη διπλή επέμβαση, αρχικά στο δυνατό σουτ του Τούπτα και στο «καπάκι» την προβολή του Χατζηστραβού!

Η δεύτερη στο 72΄όταν Τούπτα έβγαλες εξαιρετική πάσα στον Κοσονού που γλίστρησε και δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει!

Στο 78′ ‘ήταν σειρά του ΟΦΗ να «αγγίξει» το γκολ, ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει και ουσιαστικά να τελειώσει εκεί το ματς. Ο Αποστολάκης πλάσαρε τον Μελίσσα στο τετ α τετ, αλλά τον Πέρες να διώχνει πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα της ΑΕΛ!

Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού η ΑΕΛ πίεσε έντονα, ο ΟΦΗ κλείστηκε για να κρατήσει το αποτέλεσμα όπως κι έγινε, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο ΟΦΗ δεν πτοήθηκε από την άμεση ισοφάριση της ΑΕΛ και άμεσα πήρε εκ νέου το προβάδισμα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Δύο γκολ μέσα σε 7 λεπτά από τον φιλοξενούμενο έφεραν το ματς εκεί που ήθελαν οι Κρητικοί

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Όταν μπαίνεις για ένα ματς «τελικό» και δέχεσαι δύο γκολ στα πρώτα 15 λεπτά και μάλιστα στην έδρα σου τα λέει όλα…

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Μελέτιος Γιουματζίδης χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR στο πρώτο γκολ του ΟΦΗ για να αποφανθεί ότι είναι έγκυρο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: O Άγγελος Ευαγγέλου στο VAR διόρθωσε το οφσάιντ που είχε δοθεί στον αγωνιστικό χώρο στο 0-1 των Κρητικών και μέτρησε το γκολ. Στο 23′ ο Σενγκέλια σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ:

12′ Γκαράτε – 9′ Θεοδοσουλάκης, 15′ Καραχάλιος

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης (85΄Φαιζάλ), Παντελάκης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Κοσονού (74΄Γιούσης), Πέρεζ, Ατανάσοφ (62΄Αντράντα), Χατζηστραβός (62΄Μούργος), Τούπτα (74΄Πασάς), Γκαράτε.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Χατζηθοεδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια (69΄Αποστολάκης) (85΄Οβόσου), Φούντας (75΄Νέιρα) (89΄Ράκονιατς), Θεοδοσουλάκης (89΄Χριστόπουλος), Σαλσέδο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ (Σάββατο 29/11, 17:30)

Άρης – ΑΕΛ (Σάββατο 29/11,19:30)