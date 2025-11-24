sports betsson
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί! (vid)
Ποδόσφαιρο 24 Νοεμβρίου 2025 | 20:14

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί! (vid)

Ούτε στο Πανθεσσαλικό «κατέβασε ταχύτητα» ο Λεβαδειακός, καθώς με δύο γκολ του Όζμπολτ νίκησε με ανατροπή τον Βόλο (2-1) και και έμεινε μόνος στην τέταρτη θέση, έχοντας πλέον 21 βαθμούς.

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Spotlight

Ο απίθανος Λεβαδειακός πάει φουλ για Ευρώπη και δεν αφήνει το πόδι από το γκάζι! Η ομαδάρα του Νίκου Παπαδόπουλου πέρασε με 2-1 από το Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο για την 11η αγωνιστική της Super League και έπιασε τετράδα, αφήνοντας τον αντίπαλό της στο -3.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Όζμπολτ που με δύο δικά του γκολ γύρισε το παιχνίδι καθώς οι γηπεδούχοι είχαν πάρει από νωρίς το προβάδισμα με τον Τζόκα. Έκτο σερί ματς χωρίς ήττα για τους Βοιωτούς που έχουν τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο Λεβαδειακός έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα στο 8ο λεπτό, όταν σε εκτέλεση φάουλ η μπάλα «στρώθηκε» στον Μπάλτσι, όμως το σουτ που επιχείρησε χτύπησε στο δοκάρι κι ακολούθως ο Σιαμπάνης απέκρουσε το πλασέ του Τσάπρα.

Στο 22’ ο Βόλος άνοιξε το σκορ με εκτέλεση φάουλ του Τζόκα, με την μπάλα να κοντράρει και στο τείχος και να αλλάζει πορεία για το 1-0 της θεσσαλικής ομάδας. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να «απαντήσει» άμεσα, όμως στο 34’ ο Σιαμπάνης απέκρουσε και το πλασέ του Παλάσιος, ενώ στο 41’ δόθηκε πέναλτι (που επιβεβαιώθηκε απ’ το VAR) σε χέρι του Κάργα στο γύρισμα του Παλάσιος και το σουτ του Όζμπολτ. Ο τελευταίος ανέλαβε και την εκτέλεση και δεν… λάθεψε για το 1-1 των Βοιωτών.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φορτούνα ολομόναχος μέσα στην περιοχή σούταρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 57’ το πλασέ του Κωστή με τη μία πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Λεβαδειακός ήταν πολύ πιο επιθετικός στο γήπεδο και στο 67’ ανέτρεψε το σκορ, ξανά με τον Άλεν Όζμπολτ, ο οποίος έκανε μία υπέροχη κίνηση στην «καρδιά» της άμυνας του Βόλου και με κοντινό πλασέ έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Τσάπρα έκανε το 2-1 για την ομάδα της Βοιωτίας.

Οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 79’ για να φέρουν το ματς ξανά σε ισορροπία, όταν από καλοτραβηγμένο φάουλ του Χουάνπι, ο Κάργας πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ. Το ίδιο συνέβη και στο 90’+1′ όταν από γύρισμα μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού, ο Λαμαράνα έκανε ένα άτσαλο διώξιμο και λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Βόλος δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά του μέχρι την ανάπαυλα και στο τέλος έχασε και το ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Όζμπολτ με τα δύο γκολ που πέτυχε ήταν ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος παίκτες από τις δύο ομάδες που να υστέρησε σημαντικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Παπαπέτρου έδωσε το πέναλτι στον Λεβαδειακό χωρίς VAR καθώς ήταν κοντά στη φάση και είχε άποψη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Τζόκα (22′) / Όζμπολτ (44′ πεν., 67′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα (77’ Μύγας), Μαρτίνες (76’ Μπουζούκης), Κόμπα, Φερνάντες, Χουάνπι (85’ Ασεχνούν), Λάμπρου (76’ Πίντσι), Χάμουλιτς (77’ Μακνί).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή (73’ Τσιμπόλα) Τσοκάι, Βέρμπιτς (61’ Συμελίδης), Μπάλτσι (87’ Λαμαράνα), Παλάσιος (87’ Μανθάτης), Όζμπολτ (73’ Πεντρόζο).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΟΦΗ – Βόλος (29/11)

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (30/11)

Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Απίστευτο συμβάν στο Γιουνάιτεντ - Έβερτον, καθώς ο Ιντρίσα Γκουεγέ χτύπησε τον… συμπαίκτη του Μάικλ Κιν και αποβλήθηκε από τον διαιτητή, αφήνοντας την ομάδα του με 10 από το 13ο λεπτό!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.11.25

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)

Ο ΟΦΗ πήρε τον «τελικό» με την ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 στη Λάρισα, για την 11η αγωνιστική, χάρη δύο γκολ στα πρώτά 15 λεπτά. Προτελευταίοι παρέμειναν οι Θεσσαλοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Σεβίλλη για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
