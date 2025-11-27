sports betsson
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν – Επιστροφή για τον Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27 Νοεμβρίου 2025 | 16:21

Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν – Επιστροφή για τον Χιμένεθ

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και ο Χιμένεθ θα αποφασίσει για το αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή της εντός έδρας αναμέτρησης που δίνει ο Άρης με την ΑΕΛ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Spotlight

Αμφίβολη εξακολουθεί να θεωρείται η συμμετοχή του Φρέντρικ Γένσεν στο σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι που έχει ο Άρης με την ΑΕΛ.

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός ανέβασε ρυθμούς και συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης, ενώ ο Χιμένεθ θα αποφασίσει για το αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την Α.Ε.Λ. NOVIBET στο Κλεάνθης Βικελίδης (29/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (ο Φρέντρικ Γένσεν συμμετείχε σε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ο Τίνο Καντεβέρε έκανε θεραπεία και ατομικό, ενώ οι Νοά Σούντμπεργκ και Μιγκέλ Αλφαρέλα συνεχίζουν το πρόγραμμα θεραπείας).

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που θα γίνει το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι με την θεσσαλική ομάδα».

Ο Άρης, η επιστροφή στα χαφ και το ερωτηματικό

Ο Γαλανόπουλος εξέτισε τη μια αγωνιστική της ποινής του και θα αντικαταστήσει τον Μόντσου, που συμπλήρωσε κάρτες, ως παρτενέρ του Ράτσιτς στα χαφ. Αντίθετα ερωτηματικό αποτελεί ο παίκτης που θα αγωνιστεί πίσω από τον Μορόν, με τους Παναγίδη και Μορουτσάν να είναι οι δυο υποψήφιοι.

Στα προβλήματα του Χιμένεθ για το συγκεκριμένο παιχνίδι προστέθηκαν οι τραυματίες Αλφαρελά και Σούντμπεργκ. Ο Φαμπιάνο, που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του θα πάρει τη θέση του τελευταίου στο κέντρο της άμυνας και θα αγωνιστεί δίπλα στον Άλβαρο.

Headlines:
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών – Ποιοι μένουν εκτός

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών – Ποιοι μένουν εκτός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χαμηλού τζίρου διόρθωση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χαμηλού τζίρου διόρθωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση
Διπλή στρατηγική 27.11.25

Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση

Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια διπλή στρατηγική ενεργοποίησης αδρανών πόρων: από τα ανενεργά δημόσια ακίνητα, μέχρι τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ιδιωτικά διαμερίσματα

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»
Ρωσικοί όροι 27.11.25

Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν γίνουν δεκτοί οι ρωσικοί όροι. Και προειδοποίησε την Ευρώπη ότι, αν αγγίξει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα θα αντιδράσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ
Υπό την ΑΑΔΕ 27.11.25

Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ

Η κλήρωση έγινε στην ΑΑΔΕ, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και ανέδειξε 8.500 νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
Σαλαμίνα 27.11.25

«Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» - Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όσα συνέβησαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της - Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι
Ελλάδα 27.11.25

Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι

Με χειροκροτήματα και κόρνες υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα στην μονάδα που υπηρετούσε στη Ρόδο.

Σύνταξη
Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό
Κακοκαιρία «Adel» 27.11.25

Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό

Σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στα Άγναντα. Κίνδυνος το φαινόμενο να συνεχιστεί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη

«Μετά από την αδράνεια και την αδιαφορία 3 ετών με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, θυμήθηκαν τώρα να επικαλεστούν την επιτακτικότητα της συνθήκης, προχωρώντας σε έργα με ελλιπή σχεδιασμό και αμφίβολη διαφάνεια», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ
Με επιστολή 27.11.25

Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ

Έτσι θα δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες κτιρίων, στους διαχειριστές πολυκατοικιών και στις επιχειρήσεις των συντηρητών ανελκυστήρων, να ολοκληρώσουν την απογραφή τους, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ

Σύνταξη
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Άσχημη ομορφιά 27.11.25

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Σε εξέλιξη η δίκη 27.11.25

«Από τύχη ζω, είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο