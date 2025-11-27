Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν – Επιστροφή για τον Χιμένεθ

Αμφίβολη εξακολουθεί να θεωρείται η συμμετοχή του Φρέντρικ Γένσεν στο σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι που έχει ο Άρης με την ΑΕΛ.

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός ανέβασε ρυθμούς και συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης, ενώ ο Χιμένεθ θα αποφασίσει για το αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την Α.Ε.Λ. NOVIBET στο Κλεάνθης Βικελίδης (29/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (ο Φρέντρικ Γένσεν συμμετείχε σε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ο Τίνο Καντεβέρε έκανε θεραπεία και ατομικό, ενώ οι Νοά Σούντμπεργκ και Μιγκέλ Αλφαρέλα συνεχίζουν το πρόγραμμα θεραπείας).

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που θα γίνει το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι με την θεσσαλική ομάδα».

Ο Άρης, η επιστροφή στα χαφ και το ερωτηματικό

Ο Γαλανόπουλος εξέτισε τη μια αγωνιστική της ποινής του και θα αντικαταστήσει τον Μόντσου, που συμπλήρωσε κάρτες, ως παρτενέρ του Ράτσιτς στα χαφ. Αντίθετα ερωτηματικό αποτελεί ο παίκτης που θα αγωνιστεί πίσω από τον Μορόν, με τους Παναγίδη και Μορουτσάν να είναι οι δυο υποψήφιοι.

Στα προβλήματα του Χιμένεθ για το συγκεκριμένο παιχνίδι προστέθηκαν οι τραυματίες Αλφαρελά και Σούντμπεργκ. Ο Φαμπιάνο, που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του θα πάρει τη θέση του τελευταίου στο κέντρο της άμυνας και θα αγωνιστεί δίπλα στον Άλβαρο.