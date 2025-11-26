«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.
Δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας φέρεται να ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ Άρης, όπως αποκάλυψε ο SUPER 3 στη διαδικτυακή εκπομπή του.
Συγκεκριμένα, οι οργανωμένοι οπαδοί ανέφεραν ότι έχει γίνει ήδη μια πρώτη προσέγγιση και κουβέντα ανθρώπων του συλλόγου με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ξεκαθαρίστηκε ότι δεν έχει γίνει, ακόμα, πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την αγορά της ΠΑΕ, όμως, οι οπαδοί εξέφρασαν την αίσθηση τους ότι αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα: «Σύντομα θα χτυπήσει το τηλέφωνο του Καρυπίδη», ανέφεραν μεταξύ άλλων.
Ακόμα, τόνισαν ότι το «Κλεάνθης Βικελίδης» θα πρέπει να είναι γεμάτο σε όλα τα παιχνίδια του Άρη, αρχής γενομένης από το σαββατιάτικο με την ΑΕΛ. Ακόμα, οι οπαδοί του Άρη στήριξαν και τον Μανόλο Χιμένεθ.
