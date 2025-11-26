sports betsson
«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ποδόσφαιρο 26 Νοεμβρίου 2025 | 08:15

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Spotlight

Δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας φέρεται να ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ Άρης, όπως αποκάλυψε ο SUPER 3 στη διαδικτυακή εκπομπή του.

Συγκεκριμένα, οι οργανωμένοι οπαδοί ανέφεραν ότι έχει γίνει ήδη μια πρώτη προσέγγιση και κουβέντα ανθρώπων του συλλόγου με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ξεκαθαρίστηκε ότι δεν έχει γίνει, ακόμα, πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την αγορά της ΠΑΕ, όμως, οι οπαδοί εξέφρασαν την αίσθηση τους ότι αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα: «Σύντομα θα χτυπήσει το τηλέφωνο του Καρυπίδη», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Ακόμα, τόνισαν ότι το «Κλεάνθης Βικελίδης» θα πρέπει να είναι γεμάτο σε όλα τα παιχνίδια του Άρη, αρχής γενομένης από το σαββατιάτικο με την ΑΕΛ. Ακόμα, οι οπαδοί του Άρη στήριξαν και τον Μανόλο Χιμένεθ.

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Ποδόσφαιρο 26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)
Εχασαν ευκαιρίες οι Βάσκοι 26.11.25

Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Γιώργος Μαζιάς
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

Η Νάπολι ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει στη μνήμη του Μαραντόνα που έφυγε σαν σήμερα (25/11) από τη ζωή. Η ιταλική ομάδα βρήκε το δρόμο προς στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχασε και πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 25.11.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ
Champions League 25.11.25

LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ

LIVE: Νάπολι – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Καραμπάγκ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους
Champions League 25.11.25

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ
Champions League 25.11.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ
Champions League 25.11.25

LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ

LIVE: Mαρσέιγ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mαρσέιγ – Νιουκάστλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν
Champions League 25.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά
Κρήτη 26.11.25

Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι - Θα κινηθεί νομικά

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταμπέλα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της δικυκλίστριας

Σύνταξη
Ταϊβάν: Ο πρόεδρος Λάι προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Με παρότρυνση Τραμπ 26.11.25

Πρόβες πολέμου: Η Ταϊβάν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40 δισ. δολάρια τις στρατιωτικές δαπάνες με το βλέμμα στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, προωθεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά από παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία Adel – Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ [Live χάρτης]
Συναγερμός 26.11.25

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel - Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα, live η πορεία της

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Σε πλήρη ισχύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία - Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες μέρες

Σύνταξη
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.11.25

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση – Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο
Ουκρανικό 26.11.25

Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση - Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Κίεβο και η Ουάσιγκτον μπορούν -ή θέλουν- ν’ αποδεχθούν τους σκληρούς όρους που θέτει η Μόσχα προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο
Cuffing season 26.11.25

Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο

Έχει παρατηρηθεί πως τον χειμώνα οι άνθρωποι αναζητούν έναν ρομαντικό σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες εποχές. Πρόκειται για κάποια βιολογική τάση ή για ένα πολιτισμικό φαινόμενο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
Προεδρικός «αγγελιοφόρος» 26.11.25

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
