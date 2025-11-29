Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′! (vid)

Ο Άρης ήταν ανώτερος σε ολόκληρο το 90λεπτο από την ΑΕΛ, αρκέστηκε όμως στο 1-0 με το οποίο είχε προηγηθεί χάρη σε σουτ του Μορόν από το 27′ και παρά… τρίχα δεν το πλήρωσε πολύ ακριβά. Οι φιλοξενούμενοι που έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από 46′ λόγω της αποβολής του Γκαράτε (δεύτερη κίτρινη) και δεν είχαν απειλήσει σχεδόν καθόλου, ευτύχησαν να ισοφαρίσουν στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων από πέναλτι του Γιάννη Πασά που είχε κερδίσει ο Τούπτα σε μαρκάρισμα του Φαντιγκά (90+4′).

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το 1-1 θα έμενε ως το φινάλε, ήρθε στο 90+9′ ο Ντουντού ως… από μηχανής Θεός που είχε περάσει ως αλλαγή να λυτρώσει την ομάδα του με σουτ από πολύ δύσκολη γωνία και ενώ ο Μελίσσας είχε απομακρύνει σουτ του Φαντιγκά!

Πρώτο «τρίποντο» μετά από επτά σερί αγωνιστικές στη Super League και 4ο συνολικά για τον «Θεό του πολέμου» που έφτασε τους 16 βαθμούς. Την 7η ήττα της σε 12 παιχνίδια γνώρισαν οι «βυσσινί» που παρέμειναν στους 7 βαθμούς και την προτελευταία θέση (στους 5 ο Πανσερραϊκός, ηττήθηκε με 2-0 από την Κηφισιά).

Πώς παρατάχθηκαν Άρης και ΑΕΛ

Χιμένεθ παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Τον Τεχέρο στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Άλβαρο αποτέλεσαν το κεντρικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή Ράτσιτς και Γαλανόπουλος είχαν ρόλο αμυντικών χαφ, ο Πέρεθ έπαιξε στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Γιαννιώτας στην αριστερή και ο Μορουτσάν πίσω από τον Μορόν, που ήταν ο μοναδικός προωθημένος.

Από την πλευρά του ο Στέλιος Μαλεζάς προτίμησε το σαφώς πιο αμυντικογενές 5-4-1. Συγκεκριμένα με τον Μελίσσα στην εστία, τους Παντελάκη, Τσάκλα και Φεριγκρά τριάδα στο κέντρο της άμυνας, και τους Ουαττάρα-Αποστολάκη στις άκρες, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Στο κέντρο, από τα αριστερά προς τα δεξιά αγωνίστηκαν οι Τουπτά, Στάικος, Αντράντα και Μούργος, ενώ ο μοναδικός προωθημένος ήταν ο Γκαράτε.

Κυρίαρχος Άρης, «ξεκλείδωσε» ο Μορόν

Ο Άρης ήταν ξεκάθαρα κυρίαρχος σε όλο σχεδόν το πρώτο ημίχρονο. Οι κιτρινόμαυροι έβγαλαν ενέργεια, πίεζαν ψηλά, και δημιούργησαν, εκτός από το γκολ, 3-4 μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Με την τριάδα Πέρεθ, Ράτσιτς και Φαντιγκά να ηγείται ο Άρης απείλησε στο 6′ και στο 24′ με μακρινά σουτ Πέρεθ, στο 15′ με τους Ράτσιτς και Ρόουζ και στο 18′ με τον Μορόν και τελικά κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 27′ . Μετά από το τρίτο καλό σου του Πέρεθ, ο Μελίσσας δεν μπόρεσε να μπλοκάρει σταθερά και ο Ισπανός φορ ανενόχλητος σκόραρε από κοντά με πλασέ.

Η ΑΕΛ από την πλευράς της έπαιζε τελείως παθητικά και κατάφερε να κάνει κάπως αισθητή την παρουσία της επιθετικά στο τελευταίο 10λεπτο όταν οι γηπεδούχοι «χαμήλωσαν» τον ρυθμό τους. Στο 44′ μάλιστα στην μοναδική κλασική ευκαιρία που δημιούργησαν ο Μούργος έβγαλε εξαιρετική παράλληλη στον επερχόμενο Τούπτα που σκόραρε, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά οφσάιντ.

Με παίκτη λιγότερο η ΑΕΛ από 46′, αλλά δεν το εκμεταλλεύθηκε ο Άρης

Σαν να μην έφτανε η κακή εμφάνιση στην ομάδα του Μαλεζά ως εκείνο το σημείο, ήρθε και η ανόητη αποβολή του Γκαράτε ο οποίος ενώ είχε ήδη κίτρινη κάρτα από το 33′ πήγε με τον αγκώνα στο πρόσωπο του Άλβαρο σε μεταξύ τους μονομαχία.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό τα πράγματα απλοποιήθηκαν για τον ήδη αισθητά ανώτερο Άρη, ο οποίος όμως παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα και τη μερίδα του «λέοντος» στα ποσοστά κατοχής δεν κατάφερε ούτε να συνεχίσει τον καλό ρυθμό, ούτε να φτιάξει πολλές τελικές (με Μορόν στο 47′ Μορόν και με Φαντιγκά στο 54′ οι καλύτερες).

Ο Μαλεζάς από την πλευρά του αμέσως μετά την αποβολή πέρασε τον Σουρλή αντί του Μούργου, ενώ στο 63′ έβαλε τον Ατανάσοφ, κάνοντας λίγο πιο επιθετική την ομάδα του, χωρίς πάντως η ΑΕΛ να απειλήσει και πάλι ιδιαίτερα.

Το τι έγινε στη συνέχεια το περιγράφουμε στην αρχή του κειμένου και παρότι έχει ακόμη πολλά παιχνίδια στη σεζόν, αυτό σίγουρα θα είναι ένα από τα ματς με τις πιο απίστευτες εναλλαγές συναισθημάτων.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Κάρλες Πέρεθ έκανε τη διαφορά για τον Άρη (κυρίως στο πρώτο ημίχρονο) κι έδειξε πόσο πολύ έλειψε από τον Άρη το προηγούμενο διάστημα που ήταν τραυματίας η εκτός ρυθμού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Γκαράτε στο 46′ και το πέναλτι του Φαντιγκά ήταν δύο ενέργειες που άλλαξαν το ματς, ο καθένας εις βάρος της ομάδας του. Εν τέλει κέρδισε ο καλύτερος που ήταν ο Άρης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η ΑΕΛ παρατάχθηκε από τον Μαλεζά με φουλ αμυντικό προσανατολισμό και η επιθετική της γραμμή ήταν άφαντη σχεδόν σε όλο το παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Πολυχρόνης έχασε τον πειθαρχικό έλεγχο σε κάποιες περιπτώσεις, δίνοντας φάουλ και κάρτες εκεί που δεν υπήρχαν. Σωστά δεν έδωσε πέναλτι για την ΑΕΛ, στην ξεκάθαρη… βουτιά του Τούπτα στην αντεπίθεση του 37′. Σωστή και η δεύτερη κίτρινη στον Γκαράτε και σωστό το πέναλτι που κέρδισε ο Τούπτα από τον Φαντιγκά.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Κουμπαράκης και Αντωνίου στο VAR τσέκαραν το γκολ του Άρη για οφσάιντ, ωστόσο ο σκόρερ Μορόν καλυπτόταν από την άμυνα της ΑΕΛ. Επίσης σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΛ στο 44′ ως οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ:

27′ Μορόν – 90+7’πεν. Πασάς, 90+9′ Ντουντού

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς (86’ Νινγκ), Μορουτσάν (71’ Παναγίδης), Πέρεθ, Γιαννιώτας (58’ Ντούντου), Μορόν.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης, Ουατάρα (63’ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης (81’ Πασάς), Τσάκλα, Φερίγκρα, Αντράντα (81’ Φαϊζάλ), Στάικος (63’ Ατανάσοφ), Γκαράτε, Τούπτα, Μούργος (50’ Σουρλής).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΠΑΟΚ – Άρης 19:30 – Κυριακή 7/12 – 13η αγωνιστική Super League

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 17:30 Κυριακή 7/12 – 13η αγωνιστική Super League