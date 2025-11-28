ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

Τι προβλέπουν οι τροπολογίες

– Το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και την ανάπτυξη πολιτικών αποϊδρυματοποίησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

-Την καταπολέμηση των πολλαπλών και διασταυρούμενων διακρίσεων, με έμφαση στις γυναίκες, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και όσους ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

-Την καθολική πρόσβαση στην υγειονομική και μακροχρόνια φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία, και την ποινικοποίηση της εξαναγκαστικής στείρωσης.

-Την αναγνώριση των χρόνιων ασθενειών και μετα-θεραπευτικών αναπηριών ως μορφών αναπηρίας.

-Την εφαρμογή ποσοστώσεων και μέτρων στήριξης εργοδοτών που προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

-Την παροχή επαρκών και αξιοπρεπών επιδομάτων αναπηρίας, ώστε το συνολικό ποσό των παροχών να ισούται τουλάχιστον με τον εθνικό κατώτατο μισθό κάθε κράτους-μέλους.

-Την πρόσβαση σε ποιοτική, προσιτή και κατάλληλη στέγαση για όλους.

-Την αναστροφή της απόφασης της Επιτροπής να αποσύρει την Οριζόντια Οδηγία Ίσης Μεταχείρισης.

-Την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, με δεσμευτικές χρηματοδοτικές γραμμές και αφιερωμένο μόνιμο ρυθμιστικό φορέα.

-Την αναβάθμιση του Κέντρου AccessibleEU σε μόνιμο ευρωπαϊκό οργανισμό.

-Τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές, στα προϊόντα και στις ψηφιακές τεχνολογίες, με τη συμμετοχή των ίδιων των ατόμων με αναπηρία στην ανάπτυξή τους.

-Τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εγγύησης για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες των Ατόμων με Αναπηρία, για την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

-Την αξιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων ως εργαλείων για τη βελτίωση των εργασιακών ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία, μέσω της ενσωμάτωσης κριτηρίων προσβασιμότητας.

-Την αναγνώριση της μακροχρόνιας φροντίδας ως κοινωνικής ευθύνης και τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Φροντίδα (EuropeanCareDeal).

-Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα της φροντίδας, με δίκαιους μισθούς, επαρκές προσωπικό και κοινωνική προστασία.

-Την καλύτερη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στη δημόσια και πολιτική ζωή.

Αρβανίτης: Να ενταχθεί η νοηματική ως επίσημη γλώσσα του ΕΚ

Στη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, ο Κώστας Αρβανίτης κατέθεσε από το βήμα τη νέα πρόταση, να ενταχθεί η νοηματική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «ως μια έμπρακτη δέσμευση του Σώματος για πραγματική συμμετοχή και προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στη λήψη αποφάσεων».

«Τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι ζήτημα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι δεν ζητούν απλά ‘ευαισθησία’, αλλά μια θεμελιωμένη, δεσμευτική υποχρέωση της Ένωσης και των κρατών-μελών απέναντί τους», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει, τέλος, πως «οι πολιτικές ομάδες της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς επιχείρησαν με μεθοδεύσεις της τελευταίας στιγμής να αποδυναμώσουν σημαντικά το κείμενο, ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία για άτομα με αναπηρία», για να καταλήξει πως «οι προσπάθειες απέτυχαν, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπίστηκε το σύνολο της Έκθεσης».