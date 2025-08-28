Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν το ένα τέταρτο των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με την Eurostat.

Χωρίς ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον και τις απαραίτητες υποδομές, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικά περισσότερες δυσκολίες στο να τα βγάλουν πέρα σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Ωστόσο, οι αριθμοί των αναπήρων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες είναι μικρότεροι στο Λουξεμβούργο (8 %), τη Γερμανία (11 %), τις Κάτω Χώρες (11,2 %) ή τη Φινλανδία (13,2 %), σύμφωνα με το euronews.

Αντίθετα, στην Ελλάδα (75,5 %) και τη Βουλγαρία (52 %), περισσότερα από τα μισά άτομα με αναπηρία ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Η ύπαρξη εργασίας δεν βγάζει πάντα τους ανθρώπους από τη φτώχεια, είτε έχουν αναπηρία είτε όχι, αλλά συνήθως μειώνει τον κίνδυνο.

Ωστόσο, δυστυχώς, οι θέσεις εργασίας, τα σχολεία, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμα για τα άτομα αυτά.

Σημαντικό χάσμα στην απασχόληση

Μόνο το 1/2 των αναπήρων απασχολούνται, σε σύγκριση με τα τρία στα τέσσερα άτομα χωρίς αναπηρία.

Εν τω μεταξύ, σχεδόν το 10% από αυτούς διατρέχαν κίνδυνο φτώχειας το 2024.

Μεταξύ όλων των τύπων ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, όπως το φύλο, η καταγωγή από άλλη χώρα ή η αναπηρία, η τελευταία οδήγησε στο μεγαλύτερο χάσμα στην απασχόληση.

Το 2024, το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρία ήταν 24 ποσοστιαίες μονάδες (pp).

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Education Economics εκτιμά ότι το 19% του χάσματος στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών στην ΕΕ μπορεί να αποδοθεί στην ανισότητα που έχει επικρατήσει στην εκπαίδευση μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρία.

Εάν η κάλυψη των βασικών εξόδων αποτελεί ήδη πρόκληση, τα απροσδόκητα έξοδα, όπως μια χειρουργική επέμβαση ή μια σημαντική επισκευή στο σπίτι, μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο να διαχειριστούν.

Ωστόσο, είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί ένα αναμενόμενο έξοδο στη Λιθουανία και τη Βουλγαρία παρά στο Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες.

Οι κοινωνικές παροχές και επιδοτήσεις κάνουν τεράστια διαφορά.

Χωρίς αυτές, ο αριθμός των Ευρωπαίων με αναπηρία θα κινδύνευαν από φτώχεια το 2024 θα άγγιζε το 70%.

Ωστόσο, ακόμη και με την κοινωνική στήριξη, το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια παραμένει πάνω από 30 % στις χώρες της Βαλτικής και την Κροατία.

Ελλάδα: Επιστολή στον Μητσοτάκη για στήριξη των ανάπηρων

Στην Ελλάδα, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με το 75,5 % να ζουν σε νοικοκυριά που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τα βασικά έξοδα της καθημερινότητας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σχεδόν το ένα τέταρτο των αναπήρων αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Οι κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα, αν και σημαντικά, δεν αρκούν για να εξαλείψουν αυτές τις ανισότητες, ενώ η έλλειψη πλήρως προσβάσιμων υποδομών και υπηρεσιών δυσχεραίνει περαιτέρω την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει επισημάνει τις επιβαρύνσεις που προκαλεί η ακρίβεια, οι χαμηλές συντάξεις και τα ανεπαρκή επιδόματα.

ΕΣΑμεΑ: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ #ΑΜΕΑΆτομαμεειδικέςανάγκες https://t.co/bJADvPG4HR — iatronet.gr (@iatronet) August 25, 2025

Τα αιτήματα της ΕΣΑΜΕΑ

Ζητείται η αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων με σύνδεση στον κατώτατο μισθό, η κατάργηση της διακοπής επιδομάτων όταν το άτομο εργάζεται ή ζει σε ίδρυμα, καθώς και η προστασία της πρώτης κατοικίας και των εισοδημάτων τους.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης του τρόπου υπολογισμού της εθνικής σύνταξης, κατάργησης της Προσωπικής Διαφοράς και επαναφοράς θεσμικών ρυθμίσεων για την κοινωνική ασφάλιση των οικογενειών με άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, η ΕΣΑΜΕΑ προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως η αναμόρφωση του συστήματος ποσόστωσης και η δημιουργία Εθνικού Προγράμματος «Εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία».

Σημαντική θεωρείται επίσης η φορολογική ελάφρυνση και η καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και μεταφορών, καθώς και η εφαρμογή του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού και των Κέντρων Ανεξάρτητης Διαβίωσης.

Η ΕΣΑΜΕΑ ζητά επίσης τη διασφάλιση προσβασιμότητας στον τουρισμό και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πολιτική κοινωνικής στήριξης, με στόχο τη διαβίωση με αξιοπρέπεια και την ίση συμμετοχή στην κοινωνία.

Οι προτάσεις αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα συνολικό, συμπεριληπτικό κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, όπου τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να ζουν ισότιμα και με ασφάλεια, χωρίς αποκλεισμούς ή πρόσθετα βάρη.