Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τα trends στα social media κρύβουν περισσότερους κινδύνους από όσους νομίζεις
Vita 28 Νοεμβρίου 2025 | 06:01

Τα trends στα social media κρύβουν περισσότερους κινδύνους από όσους νομίζεις

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, εξαιτίας των trends στα social media η κοινωνία κινδυνεύει να χάσει τον ηθικό της προσανατολισμό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Ανησυχητικά χαρακτηρίζονται κάποια trends στα social, με πρόσφατο παράδειγμα μια τάση που ονομάζεται «αναστροφή της κάμερας». Σε αυτήν, κάποιος από μια παρέα δίνει το κινητό του σε έναν ανυποψίαστο περαστικό και του ζητά να καταγράψει την παρέα ενώ κάνει ένα χορευτικό. Στη συνέχεια, η κάμερα γυρνά για να καταγράψει τον περαστικό που κάνει τη λήψη και το βίντεο που αναρτάται online, αποσπά συνήθως σχόλια που τον κοροϊδεύουν.

Η έρευνα δείχνει ότι όταν οποιαδήποτε μορφή ταπείνωσης μετατρέπεται σε ψυχαγωγία, η κοινωνία κινδυνεύει να χάσει τον ηθικό της προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, ψυχολόγοι και νευροεπιστήμονες προειδοποιούν ότι trends όπως το συγκεκριμένο στα social, εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους, απειλώντας τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία τους.

Η έρευνα έχει επίσης αποκαλύψει ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλο, την προσοχή, τη μνήμη, την εκτελεστική λειτουργία και την ανάπτυξη της γλώσσας σε παιδιά και νέους ενήλικες. Πρόκειται για απαραίτητες δεξιότητες για τη μάθηση, την ανθεκτικότητα και τη λήψη ηθικών αποφάσεων και αξίζει να σημειωθεί ότι η νευροεπιστήμη επιβεβαιώνει πως ο εγκέφαλος δεν ωριμάζει πριν από την ηλικία των 25 ετών.

Όπως αναφέρει η μελέτη, αυτές οι σοβαρές ανησυχίες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, προσθέτοντας στην όλη αρνητική κατάσταση πως τα παιδιά σήμερα δεν συμμετέχουν τόσο σε σωματικό παιχνίδι και δεν χρησιμοποιούν τη φαντασία τους όσο το έκαναν στο παρελθόν.

Το σωματικό παιχνίδι είναι εξαιρετικά σημαντικό στο σχολείο. Βάζει τα παιδιά σε μια διαδικασία σύνδεσης που ενισχύει τις σχέσεις και προάγει την προσωπική και κοινωνική κατανόηση. Χωρίς τις πολύπλοκες δυναμικές που υπάρχουν στο σωματικό παιχνίδι, η κοινωνική προσαρμοστικότητα μειώνεται, μια συνέπεια που αφορά και την ενήλικη ζωή.

Μια γενιά στερημένη παιχνιδιού, κινδυνεύει να γίνει λιγότερο ανθεκτική, λιγότερο αυτόνομη και πιο εξαρτημένη από εξωτερικές βοήθειες.

Το παιχνίδι δεν είναι μόνο διασκέδαση—είναι εκπαίδευση. Κι όταν τα trends το αντικαθιστούν, οι κίνδυνοι μπορεί να ξεπεράσουν την γνωστική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη.

Ακόμα και οι ενήλικες χρειάζονται το παιχνίδι.

Οι μεγάλοι, όπως τα παιδιά, έχουν ανάγκη τη σωματική δραστηριότητα για να υποστηρίξουν τη σωματική και ψυχική τους ευημερία. Όχι μόνο ως τρόπο διασκέδασης, αλλά και ως ένα εργαλείο για την ενίσχυση της υγείας και της κοινωνικής συνδεσιμότητας.

Οι τάσεις στα social μας επηρεάζουν όλους

Οι τάσεις και τα challenges δεν επηρεάζουν μόνο τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους ενήλικες. Η συνεχής έκθεση στα trends με αρνητικό περιεχόμενο ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας σε κάθε ηλικία και μπορεί να μας οδηγήσει στο να ακολουθούμε μόδες που δεν συνάδουν με τις αξίες μας, απλά και μόνο για να συμβαδίσουμε με την πλειοψηφία. Αυτή η συνεχής προσπάθεια να προσαρμοστούμε σε μια εικόνα μπορεί να εντείνει το άγχος, την ανασφάλεια και την απογοήτευση.

Επιπλέον, η απομόνωση ενδέχεται να αυξάνεται, καθώς οι κοινωνικές μας σχέσεις γίνονται πιο επιφανειακές.

Αν και οι περισσότεροι ενήλικες κατανοούν την αξία της ιδιωτικότητας, πολλές φορές η επιθυμία να συμμετέχουν σε trends τους παρασύρει να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες ή να εκθέσουν την προσωπική τους ζωή χωρίς να συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις.

Είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε, κάνουμε, λέμε και επιλέγουμε

Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν ένας πολιτισμός χάνει ηθικές του αξίες, καταρρέει.

Κάθε κοινωνία υφίσταται χάρη στην προσπάθεια και τις επιλογές που κάνουμε όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά.

Αν τα προβλήματα δεν συζητιούνται ανοιχτά, αν προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε θα υπάρξουν συνέπειες.

Οι ενήλικες έχουμε τεράστια ευθύνη στην διαμόρφωση της κοινωνίας, καθώς εμείς καθοδηγούμε τη νέα γενιά. Αν δεν αναγνωρίζουμε τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των social media και της κοινωνικής πίεσης που προκαλούν οι εκάστοτε τάσεις, πώς μπορούμε να ζητάμε από τους μικρότερος να τις αποφύγουν;

Καθώς τα trends συνεχίζουν να διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα όρια και τις συνέπειες των επιλογών μας και να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε έναν υγιή, ηθικό και υπεύθυνο κόσμο, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27.11.25

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι έξι πρώτοι ερμηνευτές μάς αποκαλύπτουν όλα όσα θα ζήσουμε στις 28 Νοεμβρίου
Plus 27.11.25

Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι έξι πρώτοι ερμηνευτές μάς αποκαλύπτουν όλα όσα θα ζήσουμε στις 28 Νοεμβρίου

Τέσσερις παραστάσεις λοιπόν, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco
Media 26.11.25

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025 – H πρώτη έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα
Τεχνολογία 28.11.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα

Η σπανιότητα τείνει να δημιουργεί ζήτηση, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης δίνουν στην Ευρώπη την ευκαιρία να δημιουργήσει εγκαταστάσεις έτοιμες για το μέλλον

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο