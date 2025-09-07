Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Μέθοδος ABCD: Ένα ακόμα trend του TikTok για την απώλεια βάρους;
07 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Μέθοδος ABCD: Ένα ακόμα trend του TikTok για την απώλεια βάρους;

Τι είναι η μέθοδος ABCD και πώς μας βοηθάει να χάσουμε βάρος με υγιή τρόπο;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Η απώλεια βάρους σήμερα μοιάζει σαν να προσπαθείς να φτιάξεις μια συνταγή ενώ κάποιος συνεχώς αλλάζει τα υλικά. Συνεχείς περισπασμοί, αντικρουόμενες συμβουλές, και η αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα κάνουν το ταξίδι αυτό δύσκολο για πολλούς. Τα social media έχουν γεμίσει με διάφορα αμφιλεγόμενα trends γύρω από το πώς να χάσεις βάρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν πολλοί λάθος τρόποι για να το κάνεις· είναι ότι δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος για όλους. Κάθε σώμα, κάθε ζωή και κάθε στόχος είναι διαφορετικά. Γι’ αυτό οι γνώμες και οι μέθοδοι είναι αμέτρητες.

Για αυτό η fitness δημιουργός του TikTok, Μπρι Γκέιλ, δημιούργησε τη μέθοδο ABCD. Ο σκοπός της δεν είναι να πείσει κανέναν να χάσει βάρος, αλλά να αποσαφηνίσει μύθους, να δώσει ερευνητικά τεκμηριωμένη γνώση και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες με υγιή τρόπο.

Μειώνουμε το βάρος με τη μέθοδο ABCD

(A) – Are: Η νοοτροπία

Το πρώτο βήμα είναι να βάλεις το μυαλό σου «στην ίδια σελίδα» με τον στόχο σου. Η Γκέιλ τονίζει πως η επιτυχία ξεκινά από την πίστη στον εαυτό μας: «Πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι ικανός/ή, δυνατός/ή, όμορφος/η. Ό,τι βάζεις στο μυαλό σου μπορείς να το πετύχεις.»

Αν δεν πιστεύεις ότι μπορείς να πετύχεις κάτι, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Αν όμως αναπτύξεις αυτοπεποίθηση, είναι πιο πιθανό να τηρήσεις τις δεσμεύσεις σου και να συνεχίσεις ακόμα κι όταν υπάρξουν μικρές αποτυχίες.

Η νοοτροπία αυτή μεταφράζεται σε καθημερινές επιλογές που υποστηρίζουν τους στόχους σου: περπάτημα 10 λεπτών την ημέρα, πρωινό με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, σωστή ενυδάτωση. Κάθε μικρή πράξη λέει στον εαυτό σου: «Μπορώ να το κάνω». Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση είναι πιο πιθανό να παίρνουν πρωτοβουλίες για την υγεία τους.

(B) – Basics: Οι βάσεις

Όσο απλοϊκό κι αν ακούγεται, η απώλεια βάρους βασίζεται στα θεμέλια της υγείας, όχι σε γρήγορα «κόλπα» ή τάσεις.

Συγκεκριμένα:

  • Διατροφή: Περιορισμός επεξεργασμένων τροφών. Προτίμησε θρεπτικά, χορταστικά τρόφιμα όπως άπαχες πρωτεΐνες, λαχανικά, φρούτα, καλά λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες.

  • Ενυδάτωση: Το να πίνεις αρκετό νερό έχει αποδειχθεί σημαντικό για την υγεία και το αίσθημα κορεσμού.

  • Κίνηση: Βρες δραστηριότητες που σου αρέσουν. Μην γυμνάζεσαι απλά για να «κάψεις» ένα cheat meal.

  • Βήματα: Καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ακόμα και απλό περπάτημα, ενισχύει το μεταβολισμό και τη διάθεση.

Η πραγματική αλλαγή έρχεται μέσα από σταθερές, βιώσιμες επιλογές, όχι μέσα από περίπλοκα ή ακραία σχέδια που είναι δύσκολο να διατηρηθούν.

(C) – Consistency: Η συνέπεια

Η απλότητα κάνει τη συνέπεια πιο εύκολη, και η συνέπεια είναι που οδηγεί στην επιτυχία.

Το σώμα μας ευνοείται από τη ρουτίνα: στα γεύματα, στην άσκηση και στον ύπνο. Η συνέπεια μετατρέπει καλές πρακτικές σε συνήθεια. Ξεκίνα με μία ή δύο αλλαγές που μπορείς να μετρήσεις:

  • Πρωινό με 30 γρ. πρωτεΐνης.

  • Τέσσερα ποτήρια νερό πριν το μεσημεριανό.

  • Τρεις προπονήσεις με βάρη την εβδομάδα.

Η καθημερινή δέσμευση ενισχύει την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και δημιουργεί ώθηση για μεγαλύτερη πρόοδο.

(D) – Discipline: Η πειθαρχία

Η πειθαρχία είναι η δύναμη που σε κρατάει όταν η ενέργεια και η διάθεση μειώνονται. Όταν είσαι κουρασμένος/η, στρεσαρισμένος/η ή αδιάθετος/η, η πειθαρχία σε βοηθά να συνεχίσεις.

Πειθαρχία σημαίνει να βάζεις στο μυαλό σου την μακροπρόθεσμη ανταμοιβή πάνω από την άμεση ικανοποίηση:

  • Να πας στο μάθημα Pilates που έχεις κλείσει, αντί να κοιμηθείς στον καναπέ.

  • Να μαγειρέψεις ένα θρεπτικό γεύμα αντί να παραγγείλεις fast food.

  • Να βγεις για περπάτημα ανάμεσα σε συναντήσεις αντί να χαζεύεις στο κινητό.

Η μέθοδος ABCD μας θυμίζει ότι η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Σημαντικότερο όλων, δεν αφορά μόνο το νούμερο στη ζυγαριά. Είναι τρόπος να φροντίζεις το σώμα σου, να νιώθεις καλά και να ζεις με υγιή τρόπο, με σεβασμό στον εαυτό σου και χωρίς πίεση από τα social media.

* Πηγή: Vita

Economy
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

Plus
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Ακούραστη αντιστασιακή 07.09.25

Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ

Η Ροϊσινμπλίτ ήταν γνωστή για τον αντιδικτατορικό αγώνα της στην Αργεντινή - «Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα» έγραψε η οργάνωση

Σύνταξη
Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης
Τα Νέα της Αγοράς 07.09.25

Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών
Κρητική μαφία 07.09.25

Ιερωμένοι έδιναν και εντολές... ξυλοδαρμών

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Μονή Σινά 07.09.25

Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Σωστός 07.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο
Πολιτική 07.09.25

Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο

Σε χώρο που θύμιζε έντονα προεκλογική φιέστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... ξεπέταξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, παρουσίασε ως μαγική εικόνα το ΕΣΥ και δεν έδωσε λύση για τους ακριβούς λογαριασμούς ενέργειας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα
Μαζικές νεκρώσεις 07.09.25

Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
