Μέθοδος ABCD: Ένα ακόμα trend του TikTok για την απώλεια βάρους;

Η απώλεια βάρους σήμερα μοιάζει σαν να προσπαθείς να φτιάξεις μια συνταγή ενώ κάποιος συνεχώς αλλάζει τα υλικά. Συνεχείς περισπασμοί, αντικρουόμενες συμβουλές, και η αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα κάνουν το ταξίδι αυτό δύσκολο για πολλούς. Τα social media έχουν γεμίσει με διάφορα αμφιλεγόμενα trends γύρω από το πώς να χάσεις βάρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν πολλοί λάθος τρόποι για να το κάνεις· είναι ότι δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος για όλους. Κάθε σώμα, κάθε ζωή και κάθε στόχος είναι διαφορετικά. Γι’ αυτό οι γνώμες και οι μέθοδοι είναι αμέτρητες.

Για αυτό η fitness δημιουργός του TikTok, Μπρι Γκέιλ, δημιούργησε τη μέθοδο ABCD. Ο σκοπός της δεν είναι να πείσει κανέναν να χάσει βάρος, αλλά να αποσαφηνίσει μύθους, να δώσει ερευνητικά τεκμηριωμένη γνώση και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες με υγιή τρόπο.

Μειώνουμε το βάρος με τη μέθοδο ABCD

(A) – Are: Η νοοτροπία

Το πρώτο βήμα είναι να βάλεις το μυαλό σου «στην ίδια σελίδα» με τον στόχο σου. Η Γκέιλ τονίζει πως η επιτυχία ξεκινά από την πίστη στον εαυτό μας: «Πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι ικανός/ή, δυνατός/ή, όμορφος/η. Ό,τι βάζεις στο μυαλό σου μπορείς να το πετύχεις.»

Αν δεν πιστεύεις ότι μπορείς να πετύχεις κάτι, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Αν όμως αναπτύξεις αυτοπεποίθηση, είναι πιο πιθανό να τηρήσεις τις δεσμεύσεις σου και να συνεχίσεις ακόμα κι όταν υπάρξουν μικρές αποτυχίες.

Η νοοτροπία αυτή μεταφράζεται σε καθημερινές επιλογές που υποστηρίζουν τους στόχους σου: περπάτημα 10 λεπτών την ημέρα, πρωινό με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, σωστή ενυδάτωση. Κάθε μικρή πράξη λέει στον εαυτό σου: «Μπορώ να το κάνω». Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση είναι πιο πιθανό να παίρνουν πρωτοβουλίες για την υγεία τους.

(B) – Basics: Οι βάσεις

Όσο απλοϊκό κι αν ακούγεται, η απώλεια βάρους βασίζεται στα θεμέλια της υγείας, όχι σε γρήγορα «κόλπα» ή τάσεις.

Συγκεκριμένα:

Διατροφή: Περιορισμός επεξεργασμένων τροφών. Προτίμησε θρεπτικά, χορταστικά τρόφιμα όπως άπαχες πρωτεΐνες, λαχανικά, φρούτα, καλά λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες.

Ενυδάτωση: Το να πίνεις αρκετό νερό έχει αποδειχθεί σημαντικό για την υγεία και το αίσθημα κορεσμού.

Κίνηση: Βρες δραστηριότητες που σου αρέσουν. Μην γυμνάζεσαι απλά για να «κάψεις» ένα cheat meal.

Βήματα: Καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ακόμα και απλό περπάτημα, ενισχύει το μεταβολισμό και τη διάθεση.

Η πραγματική αλλαγή έρχεται μέσα από σταθερές, βιώσιμες επιλογές, όχι μέσα από περίπλοκα ή ακραία σχέδια που είναι δύσκολο να διατηρηθούν.

(C) – Consistency: Η συνέπεια

Η απλότητα κάνει τη συνέπεια πιο εύκολη, και η συνέπεια είναι που οδηγεί στην επιτυχία.

Το σώμα μας ευνοείται από τη ρουτίνα: στα γεύματα, στην άσκηση και στον ύπνο. Η συνέπεια μετατρέπει καλές πρακτικές σε συνήθεια. Ξεκίνα με μία ή δύο αλλαγές που μπορείς να μετρήσεις:

Πρωινό με 30 γρ. πρωτεΐνης.

Τέσσερα ποτήρια νερό πριν το μεσημεριανό.

Τρεις προπονήσεις με βάρη την εβδομάδα.

Η καθημερινή δέσμευση ενισχύει την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και δημιουργεί ώθηση για μεγαλύτερη πρόοδο.

(D) – Discipline: Η πειθαρχία

Η πειθαρχία είναι η δύναμη που σε κρατάει όταν η ενέργεια και η διάθεση μειώνονται. Όταν είσαι κουρασμένος/η, στρεσαρισμένος/η ή αδιάθετος/η, η πειθαρχία σε βοηθά να συνεχίσεις.

Πειθαρχία σημαίνει να βάζεις στο μυαλό σου την μακροπρόθεσμη ανταμοιβή πάνω από την άμεση ικανοποίηση:

Να πας στο μάθημα Pilates που έχεις κλείσει, αντί να κοιμηθείς στον καναπέ.

Να μαγειρέψεις ένα θρεπτικό γεύμα αντί να παραγγείλεις fast food.

Να βγεις για περπάτημα ανάμεσα σε συναντήσεις αντί να χαζεύεις στο κινητό.

Η μέθοδος ABCD μας θυμίζει ότι η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Σημαντικότερο όλων, δεν αφορά μόνο το νούμερο στη ζυγαριά. Είναι τρόπος να φροντίζεις το σώμα σου, να νιώθεις καλά και να ζεις με υγιή τρόπο, με σεβασμό στον εαυτό σου και χωρίς πίεση από τα social media.

* Πηγή: Vita