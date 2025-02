Δίαιτα: Πέντε τρόποι για να πετύχει

Χωρίς λάθη δεν γινόμαστε καλύτεροι. Αντί να βλέπετε τις αποτυχίες σας ως αφορμές για να εγκαταλείψετε την προσπάθεια, εστιάστε στο τι μπορείτε να μάθετε από αυτές. Δοκιμάστε τις παρακάτω μικρές τεχνικές στις οποίες είναι πιο εύκολο να παραμείνετε πιστοί για να αποδώσει καρπούς η δίαιτα και να μην ξαναπάρετε τα χαμένα κιλά:

1 Ο κανόνας 80/20

Το να αφιερώνουμε το 100% του χρόνου μας στην τήρηση μιας περιοριστικής δίαιτας δεν είναι ρεαλιστικό και μας απομακρύνει από το στόχο μας.

Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Current Nutrition Reports», όταν ένα πλάνο διατροφής απαγορεύει την κατανάλωση ομάδων τροφίμων, τότε μπορεί να καταλήξουμε να τις αποζητάμε περισσότερο.

Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται ανάμεσα στην ευελιξία και στο μέτρο. Ο κανόνας 80/20 προτείνει τα γεύματά μας να αποτελούνται κατά 80% από υγιεινές τροφές και κατά 20% απ’ ό,τι μας ευχαριστεί.

2 Ενσυνείδητη διατροφή

Το μυαλό είναι τόσο ισχυρό που μπορεί να πει στο σώμα τι να κάνει, ακόμα και να πάρει ή να χάσει κιλά. Όχι, δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη! Oι τροφές που είναι πλούσιες σε λιπαρά και ζάχαρη αλλάζουν τον εγκέφαλό μας.

Ακόμα και αν τις καταναλώνουμε σε μικρές ποσότητες αλλά σε τακτική βάση, ο εγκέφαλος «μαθαίνει» να τις προτιμά, σύμφωνα με ερευνητές του ινστιτούτου Max Planck και του πανεπιστημίου Yale.

Τα καλά νέα είναι ότι μπορεί να εκπαιδευτεί να προτιμά τα υγιεινά τρόφιμα έναντι των ανθυγιεινών και πλούσιων σε θερμίδες τροφών, λέει η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου Tufts.

Η ενσυνείδητη διατροφή είναι μια τεχνική που μπορεί να μας βοηθήσει να ανακτήσουμε τον έλεγχο στις διατροφικές μας συνήθειες και να ρυθμίσουμε το βάρος μας.

3 Meal prep

Το μαγειρευτό φαγητό είναι πιο υγιεινό, καθώς έχουμε τον έλεγχο των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιήσουμε, άρα νιώθουμε ότι φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας.

Αν θέλετε να κάνετε υγιεινή διατροφή αλλά να γλιτώσετε ώρες της εβδομάδας από το μαγείρεμα και το τρέξιμο στο σουπερμάρκετ, να σταματήσετε να τρώτε έξω και να παραλείπετε γεύματα, τότε αυτό που χρειάζεστε είναι ένα ισορροπημένο εβδομαδιαίο πλάνο. Επιλέξτε μια μέρα την εβδομάδα που έχετε χρόνο για να προετοιμάζετε όσο το δυνατόν περισσότερα φαγητά.

4 Το savoir vivre της δίαιτας

Αλλάξτε τα σερβίτσια σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Δεν είναι τυχαία η έκφραση «πρώτα χορταίνει το μάτι».

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «Journal of the Association for Consumer Research», οι άνθρωποι συχνά «τρώνε» με τα μάτια τους ή όσο τους «επιτρέπει» το πιάτο. Χρησιμοποιήστε μικρότερα πιάτα για μικρότερες μερίδες και πιείτε το αγαπημένο σας ρόφημα σε ψηλό στενό ποτήρι για να γλιτώσετε τις υγρές θερμίδες.

5 Επαρκής και ποιοτικός ύπνος

Εσείς κοιμάστε και ο μεταβολισμός σας δουλεύει! Λιγοστός ύπνος σημαίνει λαχτάρα για γλυκά, αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη και, βέβαια, περισσότερες θερμίδες.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «The American Journal of Clinical Nutrition», τα άτομα που κοιμούνταν μόνο τέσσερις ώρες επί πέντε νύχτες κατανάλωναν 300 θερμίδες περισσότερες την ημέρα από τους συμμετέχοντες που απολάμβαναν εννέα ώρες ύπνου.

Το χειρότερο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προστιθέμενων θερμίδων προερχόταν από πηγές κορεσμένων λιπαρών, του είδους των λιπαρών που αυξάνει την LDL «κακή» χοληστερόλη και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

* Πηγή: Vita