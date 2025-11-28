magazin
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0
Woman 28 Νοεμβρίου 2025 | 18:30

Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0

Η συγχώνευση του προοδευτικού περιοδικού της Vogue για τους νέους έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τη δημοσιογραφία και την κατάρρευση των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει σε δημοσιογράφο «σκάσε γουρουνάκι».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Spotlight

Στα τέλη του 2016, λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη προεδρική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, το Teen Vogue δημοσίευσε ένα άρθρο που έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο: «Ο Ντόναλντ Τραμπ κακοποιεί την Αμερική» («Gaslighting America»)

Το άρθρο συγκέντρωσε πάνω από 1,3 εκατομμύρια επισκέψεις, καθιστώντας το το πιο διαβασμένο άρθρο του περιοδικού για εκείνη τη χρονιά. Η Elaine Welteroth, τότε αρχισυντάκτρια, δήλωσε στο NPR ότι την ημέρα της δημοσίευσης, το Teen Vogue πούλησε «εκείνο το μήνα περισσότερα αντίτυπα του περιοδικού από ό,τι είχαμε πουλήσει όλο το χρόνο».

Ήταν μια μετασχηματιστική στιγμή για το περιοδικό: η απόδειξη ότι ένα περιοδικό που από καιρό συνδεόταν με τα παιδικά αστέρια της Disney και τίτλους όπως «Prom Fever!» (Ο πυρετός του χορού!) μπορούσε να ρίξει φως στις πολιτικές διαστάσεις της ζωής των νέων.

YouTube thumbnail

Τέλος εποχής

Τα επόμενα χρόνια, το Teen Vogue εμβάθυνε την κάλυψή του σε θέματα πολιτικής και ταυτότητας, μετατρέποντας το σε ένα απρόσμενο καταφύγιο για τον προοδευτικό, ακόμη και ριζοσπαστικό, φεμινισμό μέσα στα περιποιημένα γραφεία του εκδότη του, Condé Nast.

Σήμερα, σχεδόν μια δεκαετία μετά το άρθρο «Gaslighting America», ο Τραμπ βρίσκεται και πάλι στον Λευκό Οίκο και το Teen Vogue, όπως ήταν κάποτε γνωστό, έχει εξαφανιστεί.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα άρθρο του Vogue Business ανακοίνωσε ότι η Condé Nast θα ενσωματώσει το Teen Vogue στο ναυαρχίδα της, το Vogue, προκειμένου να «προσφέρει μια πιο ενοποιημένη εμπειρία στους αναγνώστες όλων των τίτλων».

Αν και το άρθρο υποσχέθηκε ότι το Teen Vogue θα «διατηρήσει τη μοναδική συντακτική του ταυτότητα και αποστολή», ανέφερε επίσης ότι το περιοδικό θα επικεντρωθεί πλέον στην «επαγγελματική εξέλιξη» και την «πολιτιστική ηγεσία», ενώ η αρχισυντάκτριά του θα παραιτηθεί.

Απολύσεις

Η Condé Nast απέλυσε επίσης έξι συνδικαλισμένους υπαλλήλους του Teen Vogue, μεταξύ των οποίων και τον πολιτικό συντάκτη του. Σύμφωνα με το συνδικάτο της Condé Nast, οι περισσότεροι από τους απολυμένους υπαλλήλους ήταν «γυναίκες ή τρανς».

Αφού οι υπάλληλοι της Condé ρώτησαν τον επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για τις απολύσεις, η εταιρεία απέλυσε τέσσερις από αυτούς, προκαλώντας την αντίδραση του συνδικάτου και την υπόσχεση της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Letitia James: «Condé Nast, θα σε δω στο δικαστήριο».

Ένας εκπρόσωπος της Condé Nast δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι οι αλλαγές στο Teen Vogue οφείλονται αποκλειστικά σε επιχειρηματικούς λόγους και όχι σε πολιτικούς, και πρόσθεσε: «Οι απολύσεις ήταν νόμιμες και βασίστηκαν σε σαφείς παραβιάσεις των πολιτικών της εταιρείας».

Η Condé Nast απέλυσε επίσης έξι συνδικαλισμένους υπαλλήλους του Teen Vogue, μεταξύ των οποίων και τον πολιτικό συντάκτη του. Σύμφωνα με το συνδικάτο της Condé Nast, οι περισσότεροι από τους απολυμένους υπαλλήλους ήταν «γυναίκες ή τρανς»

Νεκρή δημοσιογραφία

Η κατάρρευση του Teen Vogue έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενης αναταραχής για τον δημοσιογραφικό κλάδο, ιδιαίτερα για τον προοδευτικό τύπο. Πολλά από τα blogs που κάποτε κοσμούσαν τον φεμινιστικό κόσμο των μέσων ενημέρωσης και έκαναν τον όρο «gaslighting» mainstream – Jezebel, Feministing, the Hairpin, the Toast – είναι πλέον νεκρά ή πεθαίνουν.

Αρκετά από τα πιο σοβαρά και παλαιότερα γυναικεία περιοδικά έχουν αρχίσει να εκδίδουν λιγότερα έντυπα τεύχη το χρόνο ή να κυκλοφορούν μόνο σε ψηφιακή μορφή. Ιστοσελίδες που απευθύνονται σε νέους και κάποτε θεωρούνταν το μέλλον των μέσων ενημέρωσης, όπως το Vice και το Vox, έχουν απολύσει προσωπικό με εκπληκτικούς ρυθμούς.

Αυτά τα μέσα ενημέρωσης επικεντρώνονταν συχνά σε άτομα των οποίων η ζωή έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης Τραμπ: γυναίκες, άτομα διαφορετικής φυλετικής καταγωγής, μέλη της LGBTQ+ κοινότητας, οποιοσδήποτε βρίσκεται αριστερά του συντηρικού σχολιαστή Μπεν Σαπίρο. Συνολικά, η πτώση τους μπορεί να θεωρηθεί ως μια γενική υποχώρηση του κλάδου από την κάλυψη φωνών που έχουν παραγκωνιστεί για πολύ καιρό.

Καμία ποικιλομορφία

«Οι άνθρωποι αλλάζουν τις πολιτικές τους με βάση την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο δωμάτιο, αν θέλετε», είπε η Christina Bellantoni, διευθύντρια του Annenberg’s Media Center στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

«Έχουμε άλλα τρία χρόνια αυτής της κυβέρνησης που καθιστά σαφές ότι οι προτεραιότητές της δεν είναι να έχει ειδησεογραφικά γραφεία που να αντικατοπτρίζουν τον ποικιλόμορφο κόσμο που καλύπτουμε».

Η δυσμενής οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης έχει αποδεκατίσει τα μέσα ενημέρωσης όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Μεταξύ 2008 και 2024, το 74% των θέσεων εργασίας σε ειδησεογραφικά γραφεία εξαφανίστηκε. Η Condé είναι μέρος αυτής της τάσης, έχοντας υποστεί πολλαπλές απολύσεις τα τελευταία χρόνια.

Οι λευκές γυναίκες ψήφισαν Τραμπ

Ωστόσο, είναι μια σειρά μοναδικών πιέσεων που ευθύνονται για την καταστροφή των φεμινιστικών εκδόσεων. Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του #girlboss της δεκαετίας του 2010, η φεμινιστική μπλογκόσφαιρα ασχολήθηκε με ένα κλειστό πλέον κλαμπ με επίκεντρο τις γυναίκες.

Αυτός ο τύπος κάλυψης εξαφανίστηκε μετά τις εκλογές του 2016, στις οποίες οι περισσότερες λευκές γυναίκες ψήφισαν τον Τραμπ αντί για την Χίλαρι Κλίντον, για να σπάσουν «το υψηλότερο και πιο σκληρό γυάλινο ταβάνι».

Την ίδια περίοδο, οι αλγόριθμοι των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης έγιναν όλο και πιο αδιαφανείς, με αποτέλεσμα η διαδικτυακή επισκεψιμότητα των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης να καταρρεύσει την ίδια στιγμή που οι πολιτικές του Τραμπ άρχισαν να απειλούν τις μακροχρόνιες φεμινιστικές νίκες.

«Σκάσε γουρουνάκι»

Τώρα, υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0, ο δημοσιογραφικός χώρος είναι πιο τεταμένος, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ είπε σε μια δημοσιογράφο: «Σκάσε, γουρουνάκι».

«Αυτά τα γυαλιστερά περιοδικά είναι γενικά επιφυλακτικά όσον αφορά την πολιτική κάλυψη, επειδή λένε ότι οι διαφημιστές δεν θέλουν να την χρηματοδοτήσουν», δήλωσε η Έιμι Οντέλ, ανεξάρτητη δημοσιογράφος που διευθύνει το Substack Back Row, ένα site με ειδήσεις για τη μόδα, και καλύπτει στενά το Vogue.

«Αυτό πλήττει βαθιά τα γυναικεία περιοδικά, επειδή πιθανώς λαμβάνουν περισσότερα σχόλια από τα ανδρικά περιοδικά. Με τα γυναικεία περιοδικά, είναι σαν να λένε: “Απλά κάντε tutorials για το lip liner και θα τα πουλήσουμε στους διαφημιστές καλλυντικών”».

Η δυσμενής οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης έχει αποδεκατίσει τα μέσα ενημέρωσης όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Μεταξύ 2008 και 2024, το 74% των θέσεων εργασίας σε ειδησεογραφικά γραφεία εξαφανίστηκε

Ο έλεγχος της δεξιάς

Τα μέσα ενημέρωσης της Condé, όπως τα Wired, New Yorker και Vanity Fair, συνέχισαν να καλύπτουν την πολιτική. Το Glamour, ένα γυναικείο περιοδικό της Condé, επίσης την καλύπτει μερικές φορές. Ωστόσο, ορισμένοι πρώην υπάλληλοι έχουν δηλώσει ότι ένιωθαν ότι η διοίκηση της εταιρείας υπονόμευε την πολιτική κάλυψη του Teen Vogue.

Η Alma Avalle, δημοσιογράφος του Bon Appetit που απολύθηκε μετά από αντιπαράθεση με τη διοίκηση της Condé, δήλωσε στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Hell Gate της Νέας Υόρκης ότι είχε ακούσει «έναν διευθυντικό στέλεχος να λέει κάτι σαν: “Η εταιρεία προσπαθεί να αποφύγει την προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ και να αποφύγει την προσοχή και τον έλεγχο της δεξιάς”».

Η Allegra Kirkland, πρώην διευθύντρια πολιτικής του Teen Vogue, έγραψε στο Talking Points Memo ότι πριν από την δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ, της είπαν ότι η Άννα Γουίντουρ– παγκόσμια διευθύντρια περιεχομένου και καλλιτεχνική διευθύντρια της Condé – δεν ήθελε να ακούσει τη λέξη «πολιτική» κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης στρατηγικής του Teen Vogue.

Συντηρητική «γυναικόσφαιρα

Μερικά μέλη του προσωπικού από φεμινιστικές εκδόσεις που έκλεισαν έχουν γίνει ανεξάρτητα και γράφουν για πλατφόρμες όπως το Substack. Ωστόσο, πολλά από τα πιο δημοφιλή μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν τη διασταύρωση της πολιτικής, της ταυτότητας και των γυναικών βρίσκονται τώρα στη δεξιά.

Καθώς τα φεμινιστικά και προοδευτικά μέσα ενημέρωσης έχουν υποχωρήσει, έχει ανθίσει μια συντηρητική «γυναικόσφαιρα», γεμάτη από podcasts όπως το Culture Apothecary, μια παραγωγή της Turning Point USA που παρουσιάζει η MAGA ινφλουένσερ, Alex Clark, και το επίδοξο «συντηρητικό Cosmo» περιοδικό Evie, το οποίο πρόσφατα έβαλε στην εξώφυλλο την Hannah Neeleman, βασίλισσα των παραδοσιακών συζύγων.

Οι κάτοικοι της γυναικοσφαίρας τείνουν να συνδυάζουν τις συζητήσεις τους για το στυλ, την ευεξία και την ομορφιά με αντιφεμινιστική ρητορική και υποστήριξη των παραδοσιακών ρόλων των φύλων.

Αντίδραση στην πρόοδο του φεμινισμού

Σε ένα πρόσφατο μαζικό email του Evie, με τίτλο «5 τρόποι με τους οποίους οι ανύπαντρες γυναίκες απωθούν τους καλοκάγαθους άνδρες», συμβουλεύει: «Μια ισχυρή γυναίκα που ξεχειλίζει από χαρά για την καριέρα της και γνωρίζει ότι αυτή δεν θα είναι ποτέ τόσο σημαντική όσο το να είναι σύζυγος και μητέρα, δεν χρειάζεται να μετατρέψει ένα ραντεβού σε συνάντηση προσωπικού όπου θα την σέβονται για τις ιδέες της».

Η Shara Crookston, αναπληρώτρια καθηγήτρια γυναικείων και φυλετικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Τολέδο, η οποία έχει μελετήσει το Teen Vogue, είπε ότι η άνοδος της γυναικείας σφαίρας εξηγείται εύκολα: «Το ερμηνεύω ως αντίδραση στην πρόοδο του φεμινισμού».

Αισιοδοξία

Η Lex McMenamin, μια υπάλληλος του Teen Vogue που απολύθηκε όταν το περιοδικό ενσωματώθηκε στη Vogue, είπε ότι σκεφτόταν το μέλλον των νέων υπό αυτές τις συνθήκες. «Τα φεμινιστικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν πεθάνει» είπε.

«Οι νέοι είναι πολύ έξυπνοι. Δεν μοιράζομαι τον μηδενισμό που έχουν οι άνθρωποι για τους νέους και τη μάθηση και την αυτοβελτίωση, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων ατόμων. Κάθε μέρα υπάρχουν όλο και περισσότεροι τρανς και queer άνθρωποι, παρόλο που κάνουν ό,τι μπορούν για να μας κάνουν να θέλουμε να πεθάνουμε. Δεν έχει σημασία. Οι αναγνώστες μας θα υπάρχουν πάντα».

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Green
Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα
Μεγαλώσαμε μαζί τους 27.11.25

Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα

Έχουν περάσει εννέα χρόνια από την πρεμιέρα του Stranger Things και έτσι δείχνουν σήμερα τα πιτσιρίκια από το Χόκινς της Ιντιάνα που γνώρισε όλος ο πλανήτης το 2016.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ
Cabin at Sunset 27.11.25

Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ

Το Cabin at Sunset του Μπομπ Ρος πωλήθηκε για πάνω από 1 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας ρεκόρ και στηρίζοντας δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από μεγάλες περικοπές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Δεκέμβριος 26.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη, αφότου ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την οικόγενειά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία
Ρωγμές 26.11.25

Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία

Σε μια εποχή όπου η εργασία παρουσιάζεται ως «νόμος της φύσης», μια σειρά από κόμικ αποκαλύπτουν τις μικρές και μεγάλες μορφές βίας του συστήματος — δείχνοντας πως αυτό που μοιάζει αυτονόητο είναι απλώς μια αφήγηση που μπορεί να ξαναγραφτεί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Η πτώση 25.11.25

Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»
Ο χρόνος 25.11.25

Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»

«Κατά κάποιο τρόπο ήξερα από νωρίς ότι τελικά θα έπαιρνα [ένα Όσκαρ]. Δεν με άλλαξε», δήλωσε ο Μόργκαν Φρίμαν σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφορικά με την βράβευση του το 2005.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28.11.25

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση
Επικριτικός 28.11.25

Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024

Σύνταξη
Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά αποφάσισε να περιμένει και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου πριν πάρει μια δύσκολη απόφαση ενόψει του ντέρμπι Κυπέλλου Betsson Αρης-ΠΑΟΚ και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο