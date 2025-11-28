Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση λόγω της κακοκαιρίας σε Σπάτα, Πικέρμι και Παιανία

Αρκετά προβλήματα σε υποδομές προκάλεσε η κακοκαιρία Adel σε όλη τη χώρα.

Πέρα από προβλήματα με πλημμυρισμένους δρόμους, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι κεραυνοί προκάλεσαν και ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να μείνουν αρκετές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα τελευταία προβλήματα παρουσιάστηκαν λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής, σε Σπάτα, Πικέρμι και Παιανία.

Οι περιοχές αυτές βυθίστηκαν στο σκοτάδι, ενώ επί τότπου βρέθηκαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Έπειτα από τις απαραίτητες ενέργειες, η ηλεκτροδότηση στις τρεις περιοχές αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 22:00.