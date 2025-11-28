Σε κλίμα βαθιάς οδύνης θα τελεστεί σήμερα στις 11:00 στο Τυμπάκι Κρήτης η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ, που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, μετά από έκρηξη χειροβομβίδας. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα πει το τελευταίο αντίο στο νεαρό παλικάρι που «έφυγε» τόσο άδικα από τη ζωή.

«Την Τρίτη, πριν φύγω, μου είπε: “Αύριο, μπαμπά, θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα: “Θα ρίξεις κι εσύ;” και ο Ραφαήλ μου απάντησε: “Σιγά μην χάσω το πανηγύρι”. Ήταν πολύ χαρούμενος»

Ανατριχιαστικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν χθες στο Τυμπάκι, όταν λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα, έφτασε η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη. Με χειροκροτήματα υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα κατά τη διάρκεια έκρηξης χειροβομβίδας αμυντικού τύπου, στην μονάδα στη Ρόδο.

Οι κάτοικοι, συγκλονισμένοι, βγήκαν στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν το αδικοχαμένο παλικάρι, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Το φέρετρο, καλυμμένο με την ελληνική σημαία, μεταφέρθηκε στο σπίτι της οικογένειας.