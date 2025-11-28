Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία
Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.
Για 14 χρόνια δεν ήταν απλά ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια του Χόλιγουντ, αλλά και ένα από τα αγαπημένα του κόσμου. Ο Τζόνι Ντεπ και η Βανέσα Παραντί ήταν χωρίς αμφιβολία από τα πιο εναλλακτικά ζευγάρια της βιομηχανίας του θεάματος.
Και μετά ήρθε η Άμπερ Χερντ. Ο χωρισμός του 62χρονου σταρ της μεγάλης οθόνης από τη σύντροφό του, η σχέση του με την 39χρονη ηθοποιό και ο γάμος – διαζύγιο – δίκη που ακολούθησαν, έδωσαν στην όλη κατάσταση έναν αέρα ριάλιτι σόου για τα tabloids.
Οι πόρτες των μεγάλων στούντιο έκλεισαν για τον Τζόνι Ντεπ μετά τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, οι δουλειές που είχε κανονίσει άρχισαν να ακυρώνονται και μετά την αθώωσή του στη δίκη του 2022 στη Νέα Υόρκη, άρχισε να επιστρέφει σταδιακά στο προσκήνιο.
Κάπως έτσι, αυτές τις μέρες, έχει βρεθεί στο Τόκιο για το άνοιγμα της έκθεσης ζωγραφικής του και μιλώντας στο AFP, αναφέρθηκε και στη Βανέσα Παραντί.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Από τα χρόνια μου με τη Βανέσα δεν έχω τίποτα άλλο πάρα μόνο υπέροχες αναμνήσεις. Ήταν ευτυχία» δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός και συνέχισε: «Θυμάμαι τη Βανέσα να πηγαίνει σε συναυλίες και περιοδείες κι εγώ να είμαι σπίτι με τα παιδιά. Να είμαι απλά μπαμπάς για λίγο καιρό».
Ο Τζόνι Ντεπ μίλησε ακόμα και για την έκθεση ζωγραφικής που παρουσιάζει αυτή την περίοδο στο Τόκιο – σε εκείνη του 2022 στο Λονδίνο, τα έργα του ξεπουλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αποφέροντάς του 3 εκατ. λίρες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Η υποκριτική είναι ένας τρόπος έκφρασης, το ίδιο και η μουσική, όπως και η ζωγραφική» είπε και συμπλήρωσε: «Μου αρέσει να περνάω τον χρόνο μου ζωγραφίζοντας. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είμαι ζωγράφος».
