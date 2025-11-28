newspaper
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Νοεμβρίου 2025 | 20:39

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
H δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς «είναι μια θεσμική μεταρρύθμιση που ανεξαρτητοποιεί το μηχανισμό ελέγχου της αγοράς από την εκάστοτε κυβέρνηση και ο πολίτης θα ξέρει ότι μπορεί πλέον να απευθύνεται σε ένα σημείο αναφοράς», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, συνέχισε λέγοντας ότι η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να επιτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμα πιο αποτελεσματικό το έργο της.

Τη Δευτέρα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπληρωτή διοικητή

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι «τη Δευτέρα θα ανοίξει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέκα ημέρες, για όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα καθήκοντα του προσωρινού διοικητή. Θέλουμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή προσφορά, ακόμα και γι’ αυτό το μεταβατικό στάδιο. Ταυτόχρονα θα ανοίξουμε και τον διαγωνισμό για τον διοικητή, αφού θα έχει οργανωθεί η Αρχή τους επόμενους μήνες, που θα είναι εκείνος που θα έχει τη θητεία των επόμενων πέντε ετών».

Ερωτηθείς για τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «ο ευρύτερος χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί για σημαντικές επενδύσεις και για πολύ καλύτερες λιμενικές και εφοδιαστικές λειτουργίες. Με αυτή τη ρύθμιση, δίνουμε τη δυνατότητα στα ναυπηγεία να αναπτύξουν δραστηριότητα στον χώρο που ήδη διαθέτουν. Το ελληνικό κράτος θα έχει παραπάνω έσοδα και θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας». Όσον αφορά στις σχέσεις με την Κίνα, ξεκαθάρισε ότι «καθόλου δεν επηρεάζονται, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και θα τηρηθούν. Η Ελλάδα είναι μια υπεύθυνη, δημοκρατική χώρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Για το άρθρο που αφορά στην αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής, εξήγησε πως «όταν υπάρχουν υπερβολικές αυξήσεις, θα μπορεί με υπουργική απόφαση να υποχρεώνεται το λιανεμπόριο να αναγράφει την αρχική τιμή, κατ’ αρχήν για τα νωπά προϊόντα. Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη και όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να τιθασευτούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Τέλος, για την απόφαση παράτασης της διαδικασίας απογραφής των ανελκυστήρων ως τις 30 Ιουνίου 2026, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «προτιμήσαμε αντί για την αυστηρότητα επιβολής προστίμων, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της κοινωνίας. Θέλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι η διαδικασία αυτή είναι απλή, δωρεάν και αφορά την ασφάλεια όλων μας».

Economy
Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τι προβλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs
Οι βασικές τάσεις 28.11.25

Τι προβλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs

Οι βασικές τάσεις στον τομέα των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, της ποιότητας του ενεργητικού και της κεφαλαιακής δημιουργίας παραμένουν ισχυρές και υποστηρίζουν τη θετική προοπτική για τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28.11.25

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη
Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση
Επικριτικός 28.11.25

Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024

Σύνταξη
Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά αποφάσισε να περιμένει και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου πριν πάρει μια δύσκολη απόφαση ενόψει του ντέρμπι Κυπέλλου Betsson Αρης-ΠΑΟΚ και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Τσίπρας θα μιλήσει… για την Ιθάκη – Πρώτη επίσημη παρουσίαση

Πιστός στο ραντεβού που έδωσε με φίλους και επικριτές ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει επισήμως την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς - Ποιοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Σύνταξη
