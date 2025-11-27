Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους

Οι Αμερικανοί στην πατρίδα τους και σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν στις 27 Νοεμβρίου το γεύμα τους με γαλοπούλα για να γιορτάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η ετήσια γιορτή λαμβάνει χώρα την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Έξω από τις ΗΠΑ, η Ημέρα των Ευχαριστιών γιορτάζεται σπάνια. Καθώς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώνονται σε περιεχόμενο με θέμα την Ημέρα των Ευχαριστιών, ακολουθεί μια σύντομη επεξήγηση του Euronews Culture για αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Η εθνική εορτή στις ΗΠΑ έχει τις ρίζες της σε ένα φεστιβάλ συγκομιδής που γιορτάζονταν από τους Προσκυνητές και τους Πουριτανούς που είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από την Αγγλία στις αρχές του 17ου αιώνα. Σύμφωνα με τον μύθο, η εορτή είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Αμερικανούς Ινδιάνους, οι οποίοι δίδαξαν στους αποίκους πώς να καλλιεργούν καλαμπόκι και να ψαρεύουν.

Η ιστορία της πρώτης Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ περιστρέφεται γύρω από ένα γεύμα που οι ιθαγενείς Αμερικανοί Γουαμπανοάγκ υποτίθεται ότι ετοίμασαν νεοαφιχθέντες που είχαν εξαντλήσει τους πόρους τους το 1621.

Αυτή η ψεύτικη αφήγηση αποτελεί από καιρό πηγή έντασης, λόγω της σφαγής των ιθαγενών Αμερικανών από τους Ευρωπαίους αποίκους στο παρελθόν. Στην πραγματικότητα, η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι γνωστή ως Εθνική Ημέρα Πένθους για πολλές κοινότητες ιθαγενών Αμερικανών.

Για πολλούς, η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι επίσης μια εποχή φιλανθρωπίας. Οι Αμερικανοί ενθαρρύνονται να προσφέρουν ό,τι μπορούν σε οργανώσεις όπως ο Στρατός της Σωτηρίας και να παρέχουν τροφή στους άστεγους.

Ένα παραδοσιακό γεύμα της Ημέρας των Ευχαριστιών αποτελείται από ψητή γαλοπούλα, πουρέ πατάτας, γλυκοπατάτα με μαρσμέλοου, σάλτσα κρέατος, γλυκό καλαμπόκι και πίτα κολοκύθας για επιδόρπιο.

Από τη δεκαετία του 1920, η Ημέρα των Ευχαριστιών αποτελεί παραδοσιακά την αρχή της χειμερινής περιόδου των διακοπών. Επίσης, θεωρείται γενικά πιο σημαντική από τα Χριστούγεννα, ιδίως όσον αφορά το χρόνο που περνάμε με την οικογένεια και τους φίλους μας.

Πώς γιορτάζουν οι Αμερικάνοι

Παρελάσεις

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Ημέρας των Ευχαριστιών είναι οι παρελάσεις. Στη Νέα Υόρκη, η παρέλαση της Macy’s περιλαμβάνει άρματα, μπαλόνια και τεράστιους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων που κατεβαίνουν την 6η Λεωφόρο. Η παρέλαση τελειώνει στο κεντρικό κατάστημα της Macy’s και μεταδίδεται κάθε χρόνο σε εθνικό επίπεδο.

Μαύρη Παρασκευή

Αν και δεν πραγματοποιείται αυστηρά την ίδια την Ημέρα των Ευχαριστιών, η Black Friday είναι η μεγαλύτερη ημέρα αγορών του έτους στις ΗΠΑ. Προσφέρονται τεράστιες εκπτώσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σκηνές που μοιάζουν με ταραχές, καθώς οι αγοραστές σπεύδουν να αρπάξουν τις καλύτερες προσφορές.

Χάρη εν μέρει σε παγκόσμιους αμερικανούς λιανοπωλητές όπως η Amazon, η Μαύρη Παρασκευή έχει γίνει ένα παγκόσμιο γεγονός και πολλοί Ευρωπαίοι θα προσπαθήσουν να βρουν τις καλύτερες προσφορές πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων.

Αθλητικές εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια των διακοπών διοργανώνονται επίσης διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις. Στο NFL, οι αγώνες διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης και του Σαββατοκύριακου. Επιπλέον, διοργανώνονται και αρκετοί μεγάλοι αγώνες κολεγιακού ποδοσφαίρου.

Τηλεοπτικά σπέσιαλ

Τα τηλεοπτικά σπέσιαλ της Ημέρας των Ευχαριστιών είναι ένα άλλο σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Αν και δεν είναι τόσο μεγάλα όσο τα χριστουγεννιάτικα, οι μεγάλες τηλεοπτικές εταιρείες καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να αυξήσουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Χάρη στις γαλοπούλες

Και τέλος, ο Πρόεδρος «δίνει χάρη» κάθε χρόνο δύο γαλοπούλες στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας ότι θα ζήσουν ευτυχισμένες για πάντα. Μεταξύ 1873 και 1913, ο αγρότης Horace Vose από το Ρόουντ Άιλαντ έστελνε μια γαλοπούλα στο Λευκό Οίκο. Από αυτό, δημιουργήθηκε μια παράδοση. Τα δώρα γαλοπούλας στον Πρόεδρο έγιναν ένα τυπικό χαρακτηριστικό της γιορτής.

Trump pardoned a turkey today. Still a more deserving pardon than Hunter Biden. pic.twitter.com/O33zeA3chC — Chad Prather (@WatchChad) November 25, 2025

Όλα έγιναν επίσημα το 1947, όταν ο Πρόεδρος Χάρι Σ. Τρούμαν ξεκίνησε την τελετή παρουσίασης της γαλοπούλας.

Η πρώτη φορά που «δόθηκε χάρη» σε μία γαλοπούλα ήταν όταν ο Τζον Φ. Κένεντι πρότεινε να μην φάνε το πουλί που του είχε δοθεί ως δώρο, τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του το 1963.

Η πράξη αυτή ονομάστηκε «χάρη» από τον Τύπο και η παράδοση καθιερώθηκε από τον Ρόναλντ Ρήγκαν και έγινε επίσημη από τον Τζορτζ Χ. Μπους, ο οποίος την ενέταξε στην τελετή. Οι γαλοπούλες στη συνέχεια αποστέλλονται σε φάρμες για να ζήσουν, ενώ από το 2005 έως το 2009, σε μερικές επιτράπηκε να περπατήσουν στην παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών.