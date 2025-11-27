Λουτσέσκου: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα»

O ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά στη νίκη κόντρα στην Μπράν, όμως δέχθηκε γκολ στο 89′ και έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στην Τούμπα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας ότι οι Θεσσαλονικείς είχαν τον έλεγχο και ότι το γκολ ισοφάρισης ήρθε από το πουθενά.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για την αίσθηση που του αφήνει η ισοπαλία: «Μας αφήνει μια πικρή γεύση, είναι ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, ελέγξαμε απόλυτα τον ρυθμό. Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε από το πουθενά. Είχαμε ευκαιρίες, κάτι μας έλειψε την τελική επιλογή».

Για το τι μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ για να αποφύγει την ισοφάριση: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το γκολ του ήρθε από το χειρότερο κόρνερ που εκτέλεσαν σήμερα. Είναι από τα »βρώμικα» γκολ που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο, συμβαίνει».