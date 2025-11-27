Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν στις 19:45 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε προ ολίγου γνωστή την ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά». Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο θα είναι ο «παρτενέρ» του Σουαλιό Μεϊτέ στα χαφ, με τον Λούκα Ιβανούσετς στο «δέκα» και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον στα εξτρέμ. Βασικός φορ θα ξεκινήσει ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα της Μπραν:

Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Λάρσεν, Ντράγκσνες, Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Μάθισεν, Χολμ, Κάστρο

Στον πάγκο των Νορβηγών θα καθίσουν οι: Κλάουσεν, Μποάκιε, Χάνσε, Φιν, Σόλτβεντ, Ντε Ρούβε, Πέντερσεν, Σάντε, Χάαλαντ, Ρέμεμ