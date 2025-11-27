Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν
Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς της 5ης αγωνιστικής του Europa League κόντρα στη Μπραν.
- «Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30
- «Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης
- ΕΟΔΥ: 12 νεκροί και 138 εισαγωγές από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα
- Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν στις 19:45 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε προ ολίγου γνωστή την ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά». Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά.
Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο θα είναι ο «παρτενέρ» του Σουαλιό Μεϊτέ στα χαφ, με τον Λούκα Ιβανούσετς στο «δέκα» και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον στα εξτρέμ. Βασικός φορ θα ξεκινήσει ο Γιώργος Γιακουμάκης.
#Starting11 Our starting 11 against SK Brann at Toumba Stadium. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKBRA #UEL #OurWay pic.twitter.com/f57gS3Duyt
— PAOK FC (@PAOK_FC) November 27, 2025
Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:
Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Η ενδεκάδα της Μπραν:
Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Λάρσεν, Ντράγκσνες, Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Μάθισεν, Χολμ, Κάστρο
Στον πάγκο των Νορβηγών θα καθίσουν οι: Κλάουσεν, Μποάκιε, Χάνσε, Φιν, Σόλτβεντ, Ντε Ρούβε, Πέντερσεν, Σάντε, Χάαλαντ, Ρέμεμ
- Πάτησε κορυφή η Άστον Βίλα – Στη 13η θέση ο ΠΑΟΚ
- Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα για την Βαλένθια – Προχωράει το πλάνο για την κατασκευή του νέου Μεστάγια
- LIVE: Γκενκ – Βασιλεία
- LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
- LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας
- LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
- Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις