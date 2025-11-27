Στα Τρίκαλα η Γενική Πρόξενος της ΟΔ Γερμανίας
Η κα. Μόνικα Φρανκ επισκέφθηκε τα Τρίκαλα την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να συναντηθεί με τη δημοτική αρχή, στο πλαίσιο συνεργασιών σε πολλαπλά επίπεδα.
Συνέχιση των διεθνών σχέσεων με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σηματοδότησε η επίσκεψη της Γενικής Προξένου της χώρας στον Δήμο Τρικκαίων.
Η κα. Μόνικα Φρανκ επισκέφθηκε τα Τρίκαλα προκειμένου να συναντηθεί με τη δημοτική αρχή, στο πλαίσιο συνεργασιών σε πολλαπλά επίπεδα που έχουν αναπτυχθεί. Απόντος του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά σε προγραμματισμένες συναντήσεις στην Αθήνα, ο αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας, μετέφερε, αρχικώς τον χαιρετισμό του Δημάρχου.
Στη συνέχεια, υποδεχόμενος την Πρόξενο, έγινε συζήτηση στα ειδικότερα θέματα που υφίστανται συνεργασίες (πολιτισμός, αθλητισμός), στο πλαίσιο και των δύο αδελφοποιήσεων του Δήμου Τρικκαίων με ισάριθμές γερμανικές πόλεις (Castrop Rauxel και Amberg), αλλά και των άλλων προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.
Ακολούθησε μια παρουσίαση των δεδομένων για τον Δήμο Τρικκαίων και τα Τρίκαλα, από τον εκπρόσωπο Τύπου κ. Θανάση Μιχαλάκη.
Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Τρικκαίων, η κ. Φρανκ στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Προξενείου στο μνημείο των 139 Τρικαλινών Εβραίων που μαρτύρησαν στο Αουσβιτς – Μπιρκενάου και στη Συναγωγή ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων κ. Ιακώβ Βενουζίου, για την ιστορία της Κοινότητας, τους ισχυρούς δεσμούς με την τρικαλινή κοινωνία διαχρονικά, την ανοικοδόμηση – αναστήλωση της Συναγωγής, με χρηματοδότηση και της ΟΔ Γερμανίας. Παρέστησαν, επίσης, η δημοτική σύμβουλος Τρικκαίων, Βίβιαν Τέγου και ο γενικός γραμματέας της Κοινότητας κ. Ματ. Βαρούχ.
Στο επίκεντρο ο πολιτισμός
Ο πολιτισμός, η ιστορική παράδοση και το παρόν των Τρικάλων ήταν το τρίπτυχο των επόμενων επισκέψεων της Προξένου. Αρχικώς στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό, ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε από την κ. Εύη Ντάφη, αρχαιολόγο, προϊσταμένη του τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.
Για το Μουσείο Τσιτσάνη, την ιστορία του και τη σημασία του για την ελληνική μουσική, ενημερώθηκε από τον κ. Μιχαλάκη.
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Τρικκαίων
