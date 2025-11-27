Ήχησαν οι σειρήνες – Χακαρισμένοι ραδιοσταθμοί στις ΗΠΑ μεταδίδουν ψευδείς συναγερμούς και βρισιές
Οι χάκερ παραβίασαν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοφωνικών σταθμών και ενεργοποίησαν το Σύστημα Έκτακτης Ειδοποίησης.
Άγνωστοι χάκερ παραβίασαν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοφωνικών σταθμών για να μεταδώσουν ψεύτικες προειδοποιήσεις για φυσικές καταστροφές ή διάφορες αισχρολογίες, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC).
Στην ανακοίνωσή της, η υπηρεσία έκανε λόγο για «σειρά κυβερνοεισβολών κατά διαφόρων ραδιοφωνικών σταθμών» με στόχο την ενεργοποίηση του Συστήματος Έκτακτης Ειδοποίησης, το οποίο ενημερώνει τον πληθυσμό για σεισμούς, ανεμοστρόβιλους και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Οι χακαρισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί στο Τέξας και τη Βιρτζίνια μετέδωσαν το «Σήμα Προσοχής», έναν ηχητικό τόνο που προηγείται των επίσημων ανακοινώσεων, πριν ακουστούν μηνύματα με «χυδαία φρασεολογία και ακατάλληλο περιεχόμενο».
Σύμφωνα με την FCC, οι χάκερ παραβίασαν συστήματα της ελβετικής εταιρείας Barix και άλλαξαν τις ρυθμίσεις ώστε «να λαμβάνουν ήχο που ελέγχεται από τους επιτιθέμενους στη θέση του κανονικού προγράμματος».
Η υπηρεσία κάλεσε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς να εφαρμόσουν βασικά προληπτικά μέτρα όπως η αλλαγή των προεπιλεγμένων κωδικών πρόσβασης και η ενημέρωση του λογισμικού τους.
Η Barix δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει το 2016, έπειτα από μια σειρά παρόμοιων κυβερνοεπιθέσεων, η εταιρεία είχε διαβεβαιώσει ότι ο εξοπλισμός της είναι ασφαλής εφόσον ρυθμίζεται σωστά και προστατεύεται από ισχυρούς κωδικούς.
