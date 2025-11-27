ΣΤΑΣΥ: Η προειδοποίηση των εργαζομένων λίγες μέρες πριν το δυστύχημα – Η επιστολή στη διοίκηση

Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ καταγγέλλουν πως ο θάνατος του 50χρονου αρχιτεχνίτη δεν ήταν ένα «τυχαίο δυστύχημα», αλλά ένα προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας, μέσα στην επισκευαστική βάση του Πειραιά, σε ένα περιβάλλον όπου – όπως λένε – τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας απουσιάζουν εδώ και χρόνια.

Υπόμνημα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, δείχνει πως η διοίκηση ήταν πλήρως ενήμερη για την επικινδυνότητα του χώρου.

Μόλις πέντε ημέρες πριν από το περιστατικό, στις 21 Νοεμβρίου, δύο μέλη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων είχαν απευθύνει επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Σε αυτήν καταγράφονταν 22 σημεία που περιέγραφαν την πλήρη απουσία μέτρων πρόληψης, τις ελλείψεις προσωπικού και τις ανεπάρκειες στο δίκτυο και τις υποδομές.

Μεταξύ των βασικών προβλημάτων αναφέρονταν ο γηρασμένος στόλος, οι ανεπαρκείς έλεγχοι και οι ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, ξεχώριζαν οι καταγγελίες για υποστελέχωση και χαμηλές αποδοχές, που τους αναγκάζουν σε υπερωρίες με τίμημα την ασφάλεια.

«Σήμερα στη ΣΤΑ.ΣΥ. υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, ενώ το υπάρχον προσωπικό φέρει σημαντική κόπωση, εργάζεται πολλές χιλιάδες ώρες επιπλέον του κανονικού ωραρίου, δεν λαμβάνει τις προβλεπόμενες ημέρες άδειας ή και ανάπαυσης και παράλληλα, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι υπέργηρο για τη θέση εργασίας που κατέχει» αναφέρει το υπόμνημα, όπως δημοσιεύτηκε στον Ριζοσπάστη.

Η επιστολή προειδοποιούσε επίσης για τα ευέλικτα ωράρια και τις υπερωρίες που αυξάνουν δραματικά την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων:

«Τα ευέλικτα ωράρια και η υπερωριακή απασχόληση, που αφορούν πλήθος ειδικοτήτων, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κόπωσης, τις διαταραχές στον ύπνο, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη συγκέντρωσης και υπνηλία κατά τη διάρκεια της εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των κινδύνων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων […] Ουσιαστικά, η σημερινή κατάσταση στη ΣΤΑ.ΣΥ. χαρακτηρίζεται από ωράρια χωρίς κανέναν κανόνα, λόγω της «διευθέτησης» του χρόνου εργασίας και της ελαστικής εργασίας γενικότερα όπως επί παραδείγματι η υπερωριακή εργασία, όπου στο τελικό σύνολο ωρών ανά εβδομάδα πολλοί από τους εργαζόμενους ξεπερνούν κατά πολύ το 40ωρο».

