# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σουδάν: Νέες μάχες παρά την προτροπή των ΗΠΑ να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 04:15

Σουδάν: Νέες μάχες παρά την προτροπή των ΗΠΑ να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός

Παρά τις προτάσεις για εκεχειρία ή την εξαγγελθείσα από τους παραστρατιωτικούς τρίμηνη μονομερή κατάπαυση του πυρός, οι μάχες στο Σουδάν συνεχίζονται...

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο στρατός του Σουδάν ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι μονάδες του μπόρεσαν να απωθήσουν επίθεση των αντιπάλων του παραστρατιωτικών, ώρες αφού η Ουάσιγκτον παρότρυνε τις δυο πλευρές να δεχτούν «χωρίς όρους» πρόταση να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στη χώρα της Αφρικής η οποία σπαράσσεται από πολυαίμακτη ένοπλη σύρραξη για πάνω από δυο χρόνια (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) υπό τον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, de facto αρχηγό του κράτους, και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, το άλλοτε δεξί χέρι του πρώτου.

Η πιο πρόσφατη πρόταση για ανακωχή χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτη» από τον στρατό του Σουδάν

Οι παραστρατιωτικοί κατέλαβαν στα τέλη του Οκτωβρίου την Ελ Φάσερ, τελευταία μεγάλη πόλη στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά) που δεν είχε πέσει μέχρι τότε στα χέρια τους. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες τις ΔΤΥ πως διέπραξαν «εγκλήματα πολέμου» όταν κυρίευσαν την πόλη.

Αφού είδαν το φως της δημοσιότητας μαρτυρίες για τις ωμότητες στην πόλη αυτή, οι διπλωματικές προσπάθειες για να κηρυχτεί εκεχειρία εντάθηκαν, ιδίως από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως του προκάλεσαν «φρίκη» όσα αποκαλύφθηκαν.

Ομως η πιο πρόσφατη πρόταση να κηρυχτεί ανακωχή, η οποία παρουσιάστηκε εξ ονόματος τεσσάρων χωρών που αποπειρώνται μεσολάβηση (ΗΠΑ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος) και οι λεπτομέρειες της οποίας δεν αποκαλύφθηκαν, χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτη» από τον στρατηγό Μπουρχάν.

Ο επικεφαλής των ΔΤΥ στρατηγός Ντάγκλο ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα τρίμηνη μονομερή ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Κάτι που δεν εμπόδισε τους άνδρες του να εξαπολύσουν, σύμφωνα με τον τακτικό στρατό, «έφοδο» εναντίον βάσης του πεζικού στην πόλη Μπαμπανούσα, στην περιοχή Κορντοφάν, που γειτονεύει με το Νταρφούρ.

Τελευταίο οχυρό των ΣΕΔ στην πολιτεία Δυτικό Κορντοφάν, η Μπαμπανούσα χαρακτηρίζεται θέση στρατηγικής σημασίας, καθώς βρίσκεται πάνω σε οδικό άξονα που συνδέει την περιοχή με το Νταρφούρ.

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε πως κατέστρεψε ή πήρε στα χέρια του οχήματα των ΔΤΥ, σκότωσε αξιωματικούς του και «εκατοντάδες μισθοφόρους». Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο άμεσα, καθώς οι επικοινωνίες είναι κομμένες εδώ και μήνες στην περιοχή Κορντοφάν.

Εκκληση για ανακωχή

«Καλούμε τις δύο πλευρές να αποδεχθούν την ανθρωπιστική εκεχειρία όπως παρουσιάστηκε, χωρίς όρους», τόνισε χθες ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Μασάντ Μπούλος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Αμπού Ντάμπι, στα ΗΑΕ, τονίζοντας πως καμιά από τις δυο πλευρές δεν την έχει εγκρίνει ως αυτό το στάδιο.

«Θα θέλαμε να δεχτούν το συγκεκριμένο κείμενο που τους παρουσιάστηκε», επέμεινε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ανουάρ Γκάργκας, σύμβουλο του προέδρου των Εμιράτων, μερικές ημέρες αφού ο αρχηγός του στρατού Μπουρχάν κατηγόρησε τις χώρες που μεσολαβούν, για μεροληπτική στάση καθώς τα ΗΑΕ κατηγορούνται πως υποστηρίζουν τις ΔΤΥ.

Το Αμπού Ντάμπι υπάρχουν υποψίες πως εφοδιάζει με όπλα, πυρομαχικά, άνδρες και καύσιμα τους παραστρατιωτικούς — κάτι που η μοναρχία του Κόλπου έχει διαψεύσει επανειλημμένα, παρά τις αποδείξεις γι’ αυτό σε διεθνείς εκθέσεις και ανεξάρτητες έρευνες.

«Να αγνοήσουμε» τα σχόλια

Την Κυριακή, ο στρατηγός Μπουρχάν έκρινε ότι η πιο πρόσφατη πρόταση που παρουσίασε ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος είναι «η χειρότερη», κατηγορώντας παράλληλα τον κ. Μπούλος πως αναπαράγει στοιχεία της ρητορικής των ΗΑΕ.

Ο στρατηγός «αναφέρεται σε κάτι που δεν υπάρχει», για το οποίο δεν έχει «καμιά ιδέα», αντέτεινε ο κ. Μπούλος χθες.

«Πρέπει να αγνοήσουμε αυτά τα σχόλια (…) και να επικεντρωθούμε στο ουσιώδες, δηλαδή στην ανθρωπιστική κρίση», συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής των ΔΤΥ Ντάγκλο είπε προχθές πως κηρύσσει την τρίμηνη μονομερή κατάπαυση του πυρός ανταποκρινόμενος «στις διεθνείς προσπάθειες, ιδίως στην πρωτοβουλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των μεσολαβητών».

Οι παραστρατιωτικοί διαβεβαίωναν στις αρχές Νοεμβρίου ότι καταρχήν αποδέχονται την πρόταση των μεσολαβητών να κηρυχτεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Αλλά ο τακτικός στρατός δεν αντέδρασε. Οι μάχες ανάμεσα στις δυο πλευρές συνεχίστηκαν.

Τα δυο και πλέον χρόνια του πολέμου, οι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν παραβίασαν κάθε κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε, οδηγώντας σε κατάρρευση τις μεσολαβητικές προσπάθειες ανεξαιρέτως.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Deutsche Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη… αλλά με δομικές αδυναμίες

Deutsche Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη… αλλά με δομικές αδυναμίες

Economy
EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

inWellness
inTown
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα έναντι πιθανών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026
Βραζιλία 26.11.25

Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα

Ο Λούλα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι πιθανών αντιπάλων του για τις εκλογές του 2026 στη Βραζιλία, ενώ αυξάνει τη δημοτικότητά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την Κωνσταντινούπολη προτείνει ο Ερντογάν για τις απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία
Συμμαχία Προθύμων 26.11.25

Σφήνα Ερντογάν για συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

Η Ερντογάν δηλώνει ότι η Αγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», προτείνοντας την Τουρκία ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσβλέπει στην επίσκεψη Ντρίσκολ με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου ειρήνευσης
Ουκρανία 26.11.25

Στην επίσκεψη Ντρίσκολ προσβλέπει το Κίεβο για τη συμφωνία ειρήνευσης

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αναμένει την επίσκεψη του Ντάνιελ Ντρίσκολ αυτήν την εβδομάδα στο Κίεβο προκειμένου να οριστικοποιηθούν «τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό» του πολέμου.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 26.11.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

Οι πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι σποραδικές επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών «θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία», αναφέρει στην έκθεσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σύνταξη
Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 25.11.25

Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τονίζει σε αυστηρό τόνο η Μαρία Ζαχάροβα.

Σύνταξη
Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος
Βραζιλία 25.11.25

Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος

Από τον Μπολσονάρο έχει επίσης αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έως το 2060, οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής κάθειρξης. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα - δεν μπορεί να κάνει άλλη έφεση.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ
Truth Social 25.11.25 Upd: 23:50

Ντόναλντ Τραμπ: Στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι υπάρχει «τεράστια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και υπάρχουν «μόνο λίγα σημεία διαφωνίας». Ανυπομονεί, λέει, να συναντηθεί με Πούτιν και Ζελένσκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο
Παζάρι με υδρογονάνθρακες 25.11.25

Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο

Σύμφωνα με αναλυτές, στην περίπτωση που γίνει το τηλεφώνημα Τραμπ-Μαδούρο, ο δεύτερος έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Είναι οι τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου που διαθέτει η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ενισχυμένη η Ακροδεξιά, «προσφέρει» στη Μέτσολα τρίτη θητεία – Αντάλλαγμα, περισσότερη εξουσία στην Ευρωβουλή
Παζάρια 25.11.25

Ενισχυμένη η Ακροδεξιά, «προσφέρει» στη Μέτσολα τρίτη θητεία – Αντάλλαγμα, περισσότερη εξουσία στην Ευρωβουλή

Η ακροδεξιά ομάδα των Πατριωτών κατέστησε σαφές προς το ΕΛΚ ότι θα στήριζε τη νέα υποψηφιότητα της Ρομπέρτα Μέτσολα. Και ζητά για αντάλλαγμα δύο θέσεις αντιπροέδρων και ενός κοσμήτορα στο Προεδρείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα έναντι πιθανών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026
Βραζιλία 26.11.25

Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα

Ο Λούλα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι πιθανών αντιπάλων του για τις εκλογές του 2026 στη Βραζιλία, ενώ αυξάνει τη δημοτικότητά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την Κωνσταντινούπολη προτείνει ο Ερντογάν για τις απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία
Συμμαχία Προθύμων 26.11.25

Σφήνα Ερντογάν για συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

Η Ερντογάν δηλώνει ότι η Αγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», προτείνοντας την Τουρκία ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσβλέπει στην επίσκεψη Ντρίσκολ με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου ειρήνευσης
Ουκρανία 26.11.25

Στην επίσκεψη Ντρίσκολ προσβλέπει το Κίεβο για τη συμφωνία ειρήνευσης

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αναμένει την επίσκεψη του Ντάνιελ Ντρίσκολ αυτήν την εβδομάδα στο Κίεβο προκειμένου να οριστικοποιηθούν «τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό» του πολέμου.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 26.11.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

Οι πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι σποραδικές επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών «θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία», αναφέρει στην έκθεσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σύνταξη
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Κ. Μητσοτάκης: Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαφές πολιτικό σήμα για ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης έστειλε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)
Εχασαν ευκαιρίες οι Βάσκοι 26.11.25

Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Γιώργος Μαζιάς
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

Η Νάπολι ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει στη μνήμη του Μαραντόνα που έφυγε σαν σήμερα (25/11) από τη ζωή. Η ιταλική ομάδα βρήκε το δρόμο προς στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχασε και πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Η πτώση 25.11.25

Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 25.11.25

Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τονίζει σε αυστηρό τόνο η Μαρία Ζαχάροβα.

Σύνταξη
Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή - Το πρωί αναμένεται στο νησί ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά

Σύνταξη
Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ελλάδα 25.11.25

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Σύσσωμη η πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας έδωσε το παρών σήμερα στηn εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Σύνταξη
Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο
«Για το αρχείο» 25.11.25

Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς σκανδάλου που αφορά, αυτήν τη φορά, ένα που έγινε «κειμήλιο» γιατί «είναι Δούκισσα και έχει αρχείο»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

