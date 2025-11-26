newspaper
26.11.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Πληθυσμός: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου – Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050
26 Νοεμβρίου 2025

Πληθυσμός: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου – Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050

Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ασία, τη δεκάδα συμπληρώνει το Κάιρο - Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεγαλουπόλεις σε σχέση με το 1975 - Η πόλη που κινδυνεύει να βυθιστεί

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Με βάση νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών η πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, με 41,9 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν εκεί.

Με πληθυσμό 32 εκατομμυρίων κατοίκων, το Κάιρο της Αιγύπτου είναι η μόνη πόλη στην πρώτη δεκάδα που βρίσκεται εκτός Ασίας

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ντάκα του Μπανγκλαντές με 36,6 εκατομμύρια κατοίκους.

Η Τζακάρτα, μια παράκτια πόλη που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του πυκνοκατοικημένου νησιού της Ιάβα, ανέβηκε από τη δεύτερη θέση και αντικατέστησε το Τόκιο, το οποίο είχε ανακηρυχθεί η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε το 2000.

Γυναίκα φωτογραφίζεται στο παρατηρητήριο UP στο Thamrin Nine στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, που παρουσιάζει την έκθεση, ο σχετικά σταθερός πληθυσμός της ιαπωνικής πρωτεύουσας, που ανέρχεται σε 33,4 εκατομμύρια κατοίκους, την έριξε στην τρίτη θέση, πίσω από την πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, η οποία ανέβηκε από την ένατη στη δεύτερη θέση και προβλέπεται να γίνει η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου έως το 2050.

Πόσες είναι οι πόλεις με πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους

Η έκθεση «World Urbanization Prospects 2025» του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε επίσης ότι ο αριθμός των μεγαλουπόλεων – αστικών περιοχών με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους – έχει αυξηθεί σε 33, τέσσερις φορές περισσότερο από τις οκτώ μεγαλουπόλεις που υπήρχαν παγκοσμίως το 1975.

Η Ασία φιλοξενεί 19 από τις 33 μεγαλουπόλεις του κόσμου και εννέα από τις δέκα μεγαλύτερες.

Εκτός από την Τζακάρτα, την Ντάκα και το Τόκιο, οι άλλες ασιατικές πόλεις που βρίσκονται στις δέκα πρώτες θέσεις είναι:

  • Νέο Δελχί, Ινδία (30,2 εκατομμύρια),
  • Σανγκάη, Κίνα (29,6 εκατομμύρια),
  • Γκουάνγκτζου, Κίνα (27,6 εκατομμύρια),
  • Μανίλα, Φιλιππίνες (24,7 εκατομμύρια),
  • Κολκάτα, Ινδία (22,5 εκατομμύρια) και
  • Σεούλ, Νότια Κορέα (22,5 εκατομμύρια).

Με πληθυσμό 32 εκατομμυρίων κατοίκων, το Κάιρο της Αιγύπτου είναι η μόνη πόλη στην πρώτη δεκάδα (βρίσκεται στην τέταρτη θέση) που βρίσκεται εκτός Ασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Το Σάο Πάουλο στη Βραζιλία, με 18,9 εκατομμύρια κατοίκους, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής, ενώ το Λάγος στη Νιγηρία επίσης αναπτύχθηκε ραγδαία, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη πόλη της υποσαχάριας Αφρικής.

Μεγαλώνουν συνεχώς

Η ραγδαία ανάπτυξη της Ντάκα οφείλεται εν μέρει στη μετανάστευση ανθρώπων από αγροτικές περιοχές προς την πρωτεύουσα, οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες ή εγκαταλείπουν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους λόγω προβλημάτων όπως οι πλημμύρες και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, τα οποία επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή.

Η Ντάκα στο Μπανγκλαντές.

Η Τζακάρτα αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Εκτιμάται ότι έως και το ένα τέταρτο της πόλης θα μπορούσε να βρίσκεται κάτω από το νερό έως το 2050.

Το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό που η κυβέρνηση της Ινδονησίας κατασκευάζει μια νέα πρωτεύουσα ειδικά για το σκοπό αυτό στη Νουσαντάρα, στην επαρχία Ανατολικό Καλιμαντάν του νησιού Βόρνεο.

Ωστόσο, ενώ τα κτίρια των δημοτικών αρχών και του κοινοβουλίου θα έχουν νέα έδρα, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι μέχρι το 2050 θα ζουν στην Τζακάρτα 10 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι.

Ο αυξανόμενος πληθυσμός της πόλης θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την ανισότητα και την οικονομική δυσχέρεια, που οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους να βγουν στους δρόμους της ινδονησιακής πόλης νωρίτερα φέτος, κάτι που αντανακλούσε την αυξανόμενη οργή για τις συνθήκες που ζουν οι εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών μοτοσικλετών που μοιράζονται διαδρομές και των διανομέων μέσω εφαρμογών.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, η πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, η οποία αντιμετωπίζει περιορισμούς στην παροχή νερού λόγω της επικείμενης εξάντλησης των υδάτινων πόρων, έχει σήμερα πληθυσμό εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Πώς ορίζεται πλέον η πόλη από τον ΟΗΕ

Η νέα αξιολόγηση παρουσίασε επίσης αλλαγές, καθώς ο ΟΗΕ υιοθέτησε νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες στον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες χώρες ορίζουν την αστικοποίηση.

Ο ΟΗΕ ανέφερε επίσης ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η έκθεσή του αντανακλούσε το μέγεθος των επιμέρους πόλεων και όχι δύο πόλεων που έχουν αναπτυχθεί μαζί, με λίγες εξαιρέσεις.

Ο νέος ορισμός όρισε την πόλη ως «συνεχόμενη συγκέντρωση» τετραγωνικών κυψελών ενός χιλιομέτρου με πυκνότητα τουλάχιστον 1.500 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και συνολικό πληθυσμό τουλάχιστον 50.000 κατοίκων.

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

