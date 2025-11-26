Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα

Στο διαρκές αφήγημα της Άγκυρας πως κανένα έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην περιοχή του Αιγαίου ή της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας, επέμεινε για μία ακόμα φορά ο τούρκος υπουργός Άμυνας, κατά τις δηλώσεις του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, για τον προϋπολογισμό του υπουργείου του.

«Καταβάλλουμε κάθε είδους προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη γαλάζια και στην ουράνια πατρίδα μας και εκτελούμε αποτελεσματικά τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα» υποστήριξε ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ενώ την ίδια στιγμή υποστήριξε πως η Τουρκία επιθυμεί την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν με την γείτονα Ελλάδα, καθώς και την «ανάπτυξη του υφιστάμενου θετικού περιβάλλοντος διαλόγου, ώστε και η θάλασσα του Αιγαίου να γίνει περιοχή ειρήνης και σταθερότητας».

Για μονομερείς πρωτοβουλίες μιλά ο Γκιουλέρ

Για να προειδοποιήσει την ίδια στιγμή πως η Άγκυρα προβαίνει «σε διπλωματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας έναντι κάθε είδους έργου και πρωτοβουλίας που επιχειρεί να υλοποιήσει μονομερώς η Ελλάδα στην περιοχή. Ενώ τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί κανένα έργο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που αγνοεί τη χώρα μας ή έχει την πρόθεση να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας».

Αναφερόμενος στην Κύπρο ο Γκιουλέρ διεμήνυσε πως η Τουρκία συνεχίζει να υπερασπίζεται «τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αδελφών μας στην Κύπρο», επιμένοντας στα δύο κράτη και λέγοντας πως «το γεγονός ότι η μοναδική διέξοδος για μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο νησί είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων αποτελεί μια πραγματικότητα».

Η Κύπρος

Ο Γκιουλέρ έστρεψε το βλέμμα και στις συμμαχίες της Κύπρου και τις συμφωνίες για εξοπλιστικά προγράμματα, υποστηρίζοντας πως «η διάθεση της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου (σς όπως η Τουρκία αποκαλεί την διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία) να αναπτύσσει στρατιωτικές και πολιτικές σχέσεις με χώρες εντός και εκτός της περιοχής και να εξοπλίζεται προχωρά με τρόπο που θα αυξήσει την ένταση και θα βλάψει τη σταθερότητα. Ως εκ τούτου, ενώ λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της προληπτικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειάς μας έναντι αυτών των προσπαθειών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι είμαστε δίπλα στους Κύπριους αδελφούς μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Η Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας

Ο Γκιουλέρ ωστόσο αναφέρθηκε και στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης, σημειώνοντας, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu πως η σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη δεν αντανακλάται με τον ίδιο ρυθμό στην πραγματική αμυντική ισχύ της.

Όπως είπε «σήμερα, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το ερώτημα που τίθεται ανοιχτά είναι το εξής: «Η απειλή είναι πλέον κοντά, αλλά διαθέτουμε μια πραγματική στρατιωτική δομή ικανή να την αντιμετωπίσει;» Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δείχνει ότι η αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης έχει υποστεί στρατηγική ρήξη, κυρίως λόγω της έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού. Η αλήθεια είναι ότι η έλλειψη προσωπικού δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα αριθμών, αλλά σημαίνει επίσης εξασθένιση της πειθαρχίας, της εμπειρίας, της συνέχειας των μαχών και της κουλτούρας διοίκησης και ελέγχου. Σε αντίθεση με αυτή την εικόνα στην Ευρώπη, η Τουρκία είναι μία από τις λίγες χώρες που τροφοδοτεί τη στρατιωτική της κουλτούρα με εμπειρία στο πεδίο, λόγω της συνέχειας και της ποικιλομορφίας των περιοχών σύγκρουσης γύρω της».

Ο τουρκικός στρατός

Συγκρίνοντας τους ευρωπαϊκούς στρατούς με τον τουρκικό και τη διαρκή αύξησης του επιπέδου ετοιμότητάς του ο Γκιουλέρ δήλωσε πως «ο εξοπλισμός των ταξιαρχιών κομάντος μας ανανεώνεται με ηλεκτροοπτικά συστήματα, σύγχρονα σκοπευτικά, δίκτυα μεταφοράς δεδομένων και ελαφριά όπλα νέας γενιάς. Επίσης, στα χερσαία στοιχεία μας αυξάνεται η θωράκιση, η κινητικότητα και η πυρκαγιά. Στην αρχιτεκτονική της αεροπορικής άμυνας, ενισχύεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αεροπορικής άμυνας που περιλαμβάνει συστήματα μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας».

Αναφέρθηκε επίσης στο πολυεπίπεδο σύστημα αεροπορικής άμυνας της Τουρκίας τον «Ατσάλινο Θόλο», ο οποίος όπως είπε θα αποτελέσει μια ασπίδα ασφαλείας που θα παρέχει στο ηρωικό στρατό μας, παρέχοντας αδιάλειπτη προστασία έναντι ταυτόχρονων απειλών, προσφέροντας στην Τουρκία απόλυτη υπεροχή στην άμυνα.

Σημείωσε ότι αναπτύσσονται επίσης κοινά λογισμικά διοίκησης και ελέγχου που θα εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των μη επανδρωμένων αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων συστημάτων. Ομοίως, επεκτείνονται – σύμφωνα με τον ίδιο οι δυνατότητες της Τουρκίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, του ηλεκτρονικού πολέμου και των διαστημικών επικοινωνιών.

Τόνισε δε ότι στόχος είναι «να μειώσουμε το βάρος που φέρουν οι στρατιώτες μας στο μέτωπο, μεταβαίνοντας από μια δομή που επικεντρώνεται κυρίως στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε μια δομή υψηλής τεχνολογίας που ενισχύεται με συστήματα πολέμου υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη. Με αυτό το concept, προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα επίπεδο στρατηγικής υπεροχής που δεν αφορά μόνο το σημερινό πεδίο μάχης, αλλά και το αβέβαιο περιβάλλον απειλών του μέλλοντος, λαμβάνοντας άμεσα αποφάσεις και καθοδηγώντας τη διαδικασία».

Κατά τον Γκιουλέρ άλλωστε ένας ισχυρός και έτοιμος στρατός αποτελεί εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια του έθνους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι συγκρούσεις και οι εντάσεις που εκδηλώνονται σε όλο τον κόσμο, και κυρίως στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, υποχρεώνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας να ανανεώνονται συνεχώς με στρατηγικό όραμα και να προσαρμόζονται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον του πολέμου.