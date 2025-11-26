newspaper
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26 Νοεμβρίου 2025 | 22:55

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

Στο διαρκές αφήγημα της Άγκυρας πως κανένα έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην περιοχή του Αιγαίου ή της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας, επέμεινε για μία ακόμα φορά ο τούρκος υπουργός Άμυνας, κατά τις δηλώσεις του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, για τον προϋπολογισμό του υπουργείου του.

«Καταβάλλουμε κάθε είδους προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη γαλάζια και στην ουράνια πατρίδα μας και εκτελούμε αποτελεσματικά τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα» υποστήριξε ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ενώ την ίδια στιγμή υποστήριξε πως η Τουρκία επιθυμεί την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν με την γείτονα Ελλάδα, καθώς και την «ανάπτυξη του υφιστάμενου θετικού περιβάλλοντος διαλόγου, ώστε και η θάλασσα του Αιγαίου να γίνει περιοχή ειρήνης και σταθερότητας».

Για μονομερείς πρωτοβουλίες μιλά ο Γκιουλέρ

Για να προειδοποιήσει την ίδια στιγμή πως η Άγκυρα προβαίνει «σε διπλωματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας έναντι κάθε είδους έργου και πρωτοβουλίας που επιχειρεί να υλοποιήσει μονομερώς η Ελλάδα στην περιοχή. Ενώ τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί κανένα έργο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που αγνοεί τη χώρα μας ή έχει την πρόθεση να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας».

Αναφερόμενος στην Κύπρο ο Γκιουλέρ διεμήνυσε πως η Τουρκία συνεχίζει να υπερασπίζεται «τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αδελφών μας στην Κύπρο», επιμένοντας στα δύο κράτη και λέγοντας πως «το γεγονός ότι η μοναδική διέξοδος για μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο νησί είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων αποτελεί μια πραγματικότητα».

Η Κύπρος

Ο Γκιουλέρ έστρεψε το βλέμμα και στις συμμαχίες της Κύπρου και τις συμφωνίες για εξοπλιστικά προγράμματα, υποστηρίζοντας πως «η διάθεση της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου (σς όπως η Τουρκία αποκαλεί την διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία) να αναπτύσσει στρατιωτικές και πολιτικές σχέσεις με χώρες εντός και εκτός της περιοχής και να εξοπλίζεται προχωρά με τρόπο που θα αυξήσει την ένταση και θα βλάψει τη σταθερότητα. Ως εκ τούτου, ενώ λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της προληπτικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειάς μας έναντι αυτών των προσπαθειών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι είμαστε δίπλα στους Κύπριους αδελφούς μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Η Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας

Ο Γκιουλέρ ωστόσο αναφέρθηκε και στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης, σημειώνοντας, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu πως η σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη δεν αντανακλάται με τον ίδιο ρυθμό στην πραγματική αμυντική ισχύ της.

Όπως είπε «σήμερα, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το ερώτημα που τίθεται ανοιχτά είναι το εξής: «Η απειλή είναι πλέον κοντά, αλλά διαθέτουμε μια πραγματική στρατιωτική δομή ικανή να την αντιμετωπίσει;» Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δείχνει ότι η αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης έχει υποστεί στρατηγική ρήξη, κυρίως λόγω της έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού. Η αλήθεια είναι ότι η έλλειψη προσωπικού δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα αριθμών, αλλά σημαίνει επίσης εξασθένιση της πειθαρχίας, της εμπειρίας, της συνέχειας των μαχών και της κουλτούρας διοίκησης και ελέγχου. Σε αντίθεση με αυτή την εικόνα στην Ευρώπη, η Τουρκία είναι μία από τις λίγες χώρες που τροφοδοτεί τη στρατιωτική της κουλτούρα με εμπειρία στο πεδίο, λόγω της συνέχειας και της ποικιλομορφίας των περιοχών σύγκρουσης γύρω της».

Ο τουρκικός στρατός

Συγκρίνοντας τους ευρωπαϊκούς στρατούς με τον τουρκικό και τη διαρκή αύξησης του επιπέδου ετοιμότητάς του ο Γκιουλέρ δήλωσε πως «ο εξοπλισμός των ταξιαρχιών κομάντος μας ανανεώνεται με ηλεκτροοπτικά συστήματα, σύγχρονα σκοπευτικά, δίκτυα μεταφοράς δεδομένων και ελαφριά όπλα νέας γενιάς. Επίσης, στα χερσαία στοιχεία μας αυξάνεται η θωράκιση, η κινητικότητα και η πυρκαγιά. Στην αρχιτεκτονική της αεροπορικής άμυνας, ενισχύεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αεροπορικής άμυνας που περιλαμβάνει συστήματα μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας».

Αναφέρθηκε επίσης στο πολυεπίπεδο σύστημα αεροπορικής άμυνας της Τουρκίας τον «Ατσάλινο Θόλο», ο οποίος όπως είπε θα αποτελέσει μια ασπίδα ασφαλείας που θα παρέχει στο ηρωικό στρατό μας, παρέχοντας αδιάλειπτη προστασία έναντι ταυτόχρονων απειλών, προσφέροντας στην Τουρκία απόλυτη υπεροχή στην άμυνα.

Σημείωσε ότι αναπτύσσονται επίσης κοινά λογισμικά διοίκησης και ελέγχου που θα εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των μη επανδρωμένων αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων συστημάτων. Ομοίως, επεκτείνονται – σύμφωνα με τον ίδιο οι δυνατότητες της Τουρκίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, του ηλεκτρονικού πολέμου και των διαστημικών επικοινωνιών.

Τόνισε δε ότι στόχος είναι «να μειώσουμε το βάρος που φέρουν οι στρατιώτες μας στο μέτωπο, μεταβαίνοντας από μια δομή που επικεντρώνεται κυρίως στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε μια δομή υψηλής τεχνολογίας που ενισχύεται με συστήματα πολέμου υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη. Με αυτό το concept, προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα επίπεδο στρατηγικής υπεροχής που δεν αφορά μόνο το σημερινό πεδίο μάχης, αλλά και το αβέβαιο περιβάλλον απειλών του μέλλοντος, λαμβάνοντας άμεσα αποφάσεις και καθοδηγώντας τη διαδικασία».

Κατά τον Γκιουλέρ άλλωστε ένας ισχυρός και έτοιμος στρατός αποτελεί εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια του έθνους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι συγκρούσεις και οι εντάσεις που εκδηλώνονται σε όλο τον κόσμο, και κυρίως στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, υποχρεώνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας να ανανεώνονται συνεχώς με στρατηγικό όραμα και να προσαρμόζονται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον του πολέμου.

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)
Champions League 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική

Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
