26.11.2025
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Τι είναι αυτός ο πελώριος κόκκινος δακτύλιος πάνω από την Ιταλία;
Επιστήμες 26 Νοεμβρίου 2025

Τι είναι αυτός ο πελώριος κόκκινος δακτύλιος πάνω από την Ιταλία;

Ο φωτεινός κύκλος των 320 χιλιομέτρων ήταν ένα «ELVE», μια σπάνια μορφή κεραυνού στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Δεκάδες χιλιόμετρα ψηλά στην ατμόσφαιρα, ένας απόκοσμος δακτύλιος κόκκινου φωτός άναψε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου πάνω από τους πρόποδες των ιταλικών Άλπεων.

Το φαινόμενο θα είχε μείνει απαρατήρητο αν ο φωτογράφος Βάλτερ Μπινότο δεν είχε στραμμένη την κάμερα στον ουρανό το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου.

Αυτό που απαθανάτισε ήταν ένα «ELVE», μια σπάνια και εξαιρετικά βραχύβια μορφή κεραυνού στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Δεδομένου ότι τα ELVE διαρκούν γύρω στο ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, η παρατήρησή τους με γυμνό μάτι είναι ουσιαστικά αδύνατη. Το φαινόμενο ανακαλύφθηκε μόλις τη δεκαετία του 1990 χάρη σε φωτογραφίες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Τα ELVE μπορούν να φτάσουν σε διάμετρο τα 400 χιλιόμετρα καθώς μεγαλώνουν απότομα πριν εξαφανιστούν.

Δημιουργούνται πάνω από συστήματα καταιγίδων, σε ύψος άνω των 100 χιλιομέτρων, όταν ένας κεραυνός που συνδέει τα σύννεφα με το έδαφος δημιουργεί έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό που ανεβαίνει προς την ιονόσφαιρα. Τα ηλεκτρόνια του παλμού διεγείρουν μόρια ατμοσφαιρικού αζώτου και τα κάνουν να εκπέμπουν κόκκινο φως.

Ο Μπινότο είχε τραβήξει αυτή την ακόμα πιο εντυπωσιακή φωτογραφία ELVE το 2023 (Valter Binotto)

Ο Μπινότο είχε τραβήξει αυτή την ακόμα πιο εντυπωσιακή φωτογραφία ELVE το 2023 (Valter Binotto)

Ο Μπινότο φωτογράφισε το ELVE από το σπίτι του στη μικρή πόλη του Ποσάνο. Είχε αφήσει την κάμερα με ανοιχτό κλείστρο σε μια προσπάθεια να φωτογραφίσει sprite, μια άλλη, πιο συχνή μορφή κεραυνού της ανώτερης ατμόσφαιρας.

«Το ELVE προκλήθηκε από ένα ισχυρό αρνητικό κεραυνό σε μια καταιγίδα στη Βερνάτσα περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από εμένα» δήλωσε ο φωτογράφος στο Spaceweather.com.

«Αρνητικοί» ονομάζονται οι συνηθισμένοι κεραυνοί στους οποίους τα ηλεκτρόνια ρέουν από τα αρνητικά φορτισμένα σύννεφα προς το έδαφος.

«Ένας κεραυνός έφτασε το εντυπωσιακό νούμερο των -300 kiloampère και παρήγαγε έναν έντονο ηλεκτρομαγνητικό παλμό που φώτισε την ιονόσφαιρα» ανέφερε ο Μπινότο, αναφερόμενος στην ένταση της ηλεκτρικής εκκένωσης.

Συγκριτικά, ένας συνηθισμένος κεραυνός περιορίζεται στα 10 με 30 kiloampère, σύμφωνα με ο Spaceweather.com.

Το συγκεκριμένο ΕLVE εκτιμάται ότι σχηματίστηκε σε ύψος 160 χιλιομέτρων και είχε διάμετρο 320 χιλιόμετρα.

Ο Μπινότο είχε φωτογραφήσει ακόμα ένα ELVE από το σπίτι του στο Ποσάνο στις 23 Μαρτίου 2023.

H φωτογραφία περιλαμβάνεται πλέον στο λήμμα της Wikipedia για τα ELVE.

