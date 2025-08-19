Οι κεραυνοί σκοτώνουν πάνω από 300 εκατομμύρια δέντρα τον χρόνο

Η προειδοποίηση ότι δεν είναι καλή ιδέα να στέκεστε κάτω από δέντρα στη διάρκεια καταιγίδων επιβεβαιώνεται με νούμερα: οι κεραυνοί, υπολογίζει νέα μελέτη, σκοτώνουν γύρω στα 320 εκατομμύρια δέντρα τον χρόνο, χωρίς να υπολογίζονται τα δέντρα που καίγονται από πυρκαγιές λόγω κεραυνών.

Ο παγκόσμιος απολογισμός παρέμενε άγνωστος ως τώρα, δεδομένου ότι η παρατήρηση τέτοιων συμβάντων είναι δύσκολη και οι προηγούμενες μελέτες για το θέμα περιορίζονταν σε συγκεκριμένα δάση.

Για να αποκτήσουν μια πιο γενική εικόνα, ερευνητές του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου ακολούθησαν μια μαθηματική προσέγγιση, συνδυάζοντας τις διαθέσιμες παρατηρήσεις με χάρτες της παγκόσμιας βλάστησης και δεδομένα για τα μοτίβα των κεραυνών σε κάθε περιοχή.

«Μπορέσαμε όχι μόνο να εκτιμήσουμε πόσα δέντρα νεκρώνονται από κεραυνούς κάθε χρόνο, αλλά και να αναγνωρίσουμε τις περιοχές που επηρεάζονται και να αξιολογήσουμε τις συνέπειες για τις αποθήκες άνθρακα και τη δομή του δάσους» δήλωσε ο Άντρεας Κράουζε, πρώτος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο Global Change Biology.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η καταστροφή δέντρων από άμεσα πλήγματα κεραυνών απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα περίπου ένα δισεκατομμύριο τόνους διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο, μια σημαντική ποσότητα που επιταχύνει την κλιματική αλλαγή.

Συγκριτικά, 5,85 δισεκατομμύρια τόνοι CO2 απελευθερώνονται κάθε χρόνο από τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες όμως δεν καίνε μόνο ζωντανά δέντρα αλλά και νεκρό ξύλο και οργανικά υλικά του εδάφους.

Οι ερευνητές, τέλος, προειδοποιούν ότι οι απώλειες πιθανότατα θα αυξηθούν στο μέλλον, καθώς η κλιματική αλλαγή ενισχύει τις καταιγίδες και τα περισσότερα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν αύξηση των κεραυνών.

«Σήμερα, η θνησιμότητα δέντρων λόγω κεραυνών είναι υψηλότερη στις τροπικές περιοχές» δήλωσε ο Κράουζε.

«Παρόλα αυτά, τα μοντέλα υποδεικνύουν ότι οι κεραυνοί θα αυξηθούν κυρίως στα μεσαία και μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, κάτι που σημαίνει ότι η θνησιμότητα λόγω κεραυνών θα αυξηθεί στα εύκρατα και βόρεια δάση».