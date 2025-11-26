Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην ΕΥΑΘ τον εντοπισμό υπόγειων αγωγών με δορυφόρο
Η νέα τεχνική της ΕΥΑΘ αναγνωρίζει τα ίχνη που αφήνουν οι αγωγοί στην επιφάνεια του εδάφους.
Μια νέα τεχνική για τον εντοπισμό υπόγειων αγωγών σε δορυφορικές εικόνες εξασφάλισε στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) την πρώτη της πατέντα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα τεχνική αποκάλυψε τη θέση ενός αχαρτογράφητου τμήματος του υδαταγωγού της Αραβησσού, δεύτερη σημαντικότερη πηγή νερού για τη Θεσσαλονίκη.
Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατοχυρώθηκε στιν Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αφορά την αναγνώριση των ιχνών που αφήνουν οι υπόγειοι αγωγοί στο ανάγλυφο της επιφάνειας.
Η ίδια μέθοδος θα μπορούσε να επιτρέψει την ανίχνευση διαρροών μέσω εδαφικών μεταβολών όπως η συγκέντρωση επιφανειακής υγρασίας κατά μήκος της χάραξης του αγωγού.
Θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές όπως η αρχαιολογία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Δεν μπορεί πάντως να εφαρμοστεί σε περιοχές
«Η κατάκτηση του πρώτου μας διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι ένα ορόσημο για την ΕΥΑΘ, άλλη μια έμπρακτη απόδειξη ότι η καινοτομία είναι ενσωματωμένη στο DNA μας. Η πατέντα που ανέπτυξε η ομάδα R&D της εταιρείας μας, για την οποία είμαστε περήφανοι, ανοίγει νέους δρόμους στον εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών» δήλωσε Γιάννης Λιούμπας, του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ.
