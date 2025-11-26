Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ρεύματος που χορηγεί η πολιτεία με εκπτώσεις στις χρεώσεις σε χαμηλόμισθους, και ειδικές ομάδες του πληθυσμού με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και με καθορισμένα όρια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανασχεδιάζεται.

Η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προχωρήσει σε σχετικό διαγωνισμό προσκαλώντας συγκεκριμένους φορείς της αγοράς και του δημοσίου για τη συμμετοχή τους σε αυτόν. Το αντικείμενο είναι η «Μελέτη ανασχεδιασμού του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και διαμόρφωση πρότασης για την εφαρμογή του αναθεωρημένου σχήματος».

Όπως προκύπτει από την πρόσκληση συμμετοχής το υπουργείο εξετάζει τις ακόλουθες αλλαγές στο πλαίσιο των κριτηρίων συμμετοχής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, ενώ δεν αποκλείεται, το υπουργείο να εξετάσει και τη χορήγηση του φθηνού ρεύματος με βάση το πλαίσιο που ισχύει για το επίδομα θέρμανσης:

1.Οικονομικά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Οι τελευταίες αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είχαν γίνει το 2018 ορίζοντας τα εισοδηματικά, οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων με τα δεδομένα εκείνης της περιόδου.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητά ανάλυση των δεδομένων της Έρευνας Οικογενειακού Προϋπολογισμού την περίοδο 2018 – 2023.

Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν στοιχεία, όπως το καθαρό εισόδημα, το ενεργειακό κόστος κατοικίας, το στεγαστικό κόστος (ενοίκιο και δάνειο) και λοιπές καταναλωτικές δαπάνες. Με την ανάλυση αυτή θα υπάρξει μια αρχική εικόνα για το πως έχουν εξελιχθεί την περίοδο 2018-2023 τα εισοδήματα των νοικοκυριών, οι δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια, οι δαπάνες στέγασης και οι λοιπές καταναλωτικές δαπάνες, δίνοντας μια προκαταρκτική εικόνα για τα επίπεδα προσαρμογής που θα πρέπει να γίνουν σε βασικά κριτήρια του ΚΟΤ (π.χ. εισόδημα, αξία ακίνητης περιουσίας).

Με αυτά τα στοιχεία θα διαμορφωθούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια , τα οποία δύναται να συνδυαστούν με σκοπό τον αποτελεσματικό εντοπισμό των νοικοκυριών που πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο του σχήματος του ΚΟΤ. Επιπρόσθετα, θα εκτιμηθεί ο αριθμός των νοικοκυριών που πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.

2. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και παράμετροι διαφοροποίησης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

θα πραγματοποιηθεί αρχικά προσδιορισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση για διαφορετικούς τύπους νοικοκυριών κυρίως με βάση τα δεδομένα της ΕΟΠ και δευτερευόντως με στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εφόσον αυτά διατίθενται. Η διαφοροποίηση των εξεταζόμενων τύπων νοικοκυριών θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την περιφέρεια που βρίσκεται το κτίριο κατοικίας, την παλαιότητα του κτιρίου, τη σύνθεση των μελών του νοικοκυριού, τα χρησιμοποιούμενα συστήματα θέρμανσης κ.α.). Με βάση αυτή την ανάλυση θα προκύψουν τα εύλογα επίπεδα ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για διαφορετικές κατηγορίες νοικοκυριών.

Στη συνέχεια θα επιδιωχθεί με βάση τα εύλογα ετήσια επίπεδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας να διαμορφωθούν μηνιαία προφίλ κατανάλωσης, έτσι ώστε το ΚΟΤ να παρέχει στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών αναλόγως των πραγματικών τους αναγκών.

Η μηνιαία ανάλυση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιηθεί βάσει του προφίλ της μηνιαίας κατανάλωσης ανά περιφέρεια είτε αξιοποιώντας στοιχεία που θα

παρασχεθούν από το ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον αυτά διατίθενται, είτε από εμπειρική προσέγγιση που θα αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τη μηνιαία διακύμανση των βαθμοημερών θέρμανσης και

ψύξης ανά περιφέρεια.

Με τον τρόπο αυτό θα επιδιωχθεί ο εντοπισμός συγκεκριμένων ορίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μηνιαία βάση, τα οποία θα διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη ενίσχυση των νοικοκυριών στο πλαίσιο του σχήματος του ΚΟΤ.

3. Διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων

Το υπουργείο επίσης αναμένεται να καταλήξει σε διαφορετικά σενάρια ανασχεδιασμού του ΚΟΤ για διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Το μέγιστο καθαρό εισόδημα

Τη μέγιστη ενισχυτέα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε μηνιαία βάση

Το ποσό χρέωσης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για το μέγιστο όριο της

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Λοιπούς περιορισμούς για τα ανώτατα όρια περιουσιακών στοιχείων

Για κάθε εξεταζόμενο σενάριο θα προσδιοριστεί ο αριθμός των επιλέξιμων νοικοκυριών και το συνολικό κόστος εφαρμογής του αναθεωρημένου σχήματος του ΚΟΤ για την πολιτεία.

Τι ισχύει σήμερα για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με νεότερη Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΟΤ, τα κριτήρια ένταξης, καθώς και η χορηγούμενη έκπτωση στους δικαιούχους και καταργήθηκε η απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων με την οποία θεσπίστηκε το ειδικό Τιμολόγιο Πολυτέκνων (ΓΤ).

Οι αιτήσεις ένταξης στο νέο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού ή τον/τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του υπόχρεου ή του/της συζύγου.

Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το ΚΟΤ μόνον για την παροχή της κύρια κατοικίας.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ. Οι κατηγορίες των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου είναι τρεις: ΚΟΤ Α, ΚΟΤ Β και ΚΟΤ Γ.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, στη δεύτερη κατηγορία (ΚΟΤ Β) εντάσσονται νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια και στην τρίτη κατηγορία (ΚΟΤ Γ) οι πολύτεκνοι.

Πηγή ΟΤ