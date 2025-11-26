Δέκα ημέρες μένουν προτού λήξει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης (5 Δεκεμβρίου) και έχουν ήδη υποβληθεί εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Από αυτές, έχουν περάσει την πρώτη φάση σχεδόν 900.000.

Το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό θα οριστεί με βάση τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Η πληρωμή της πρώτης δόσης έχει προγραμματιστεί για τις 23 Δεκεμβρίου, αλλά το τελικό ποσό για κάθε δικαιούχο αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Μάιο του 2026. Όσοι θα έχουν υποβάλει την αίτησή τους εμπρόθεσμα θα λάβουν το 60% του ποσού ως προκαταβολή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και θα κατατεθεί σε τρεις δόσεις, ανάλογα με το είδος του καυσίμου, την περιοχή στην οποία βρίσκεται η εκάστοτε κατοικία και τη δριμύτητα του ψύχους. Έτσι, στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, η Δράμα και το Μέτσοβο, το ποσό του επιδόματος θέρμανσης προσαυξάνεται έως και 25%, με ανώτατο όριο το ποσό των 1.200 ευρώ.

Η εν λόγω ενίσχυση αφορά σε φυσικά πρόσωπα που για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας του χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, τηλεθέρμανση, πέλετ/ βιομάζα, ή ηλεκτρική ενέργεια.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού που θα λάβει ο δικαιούχος είναι η περιοχή διαμονής του, η οποία ουσιαστικά προσδιορίζει και τον Κλιματικό Συντελεστή. Αυτό σε συνδυασμό με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ.

Έτσι, το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό – μετά το 60% της ενίσχυσης ως προκαταβολή -, θα οριστεί με βάση τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της χώρας, βάσει των βαθμοημερών θέρμανσης. Αυτές αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση.

Οι κλιματικοί συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ) αποτυπώνονται σε σχετική λίστα, ενώ οι συντελεστές που εκφράζουν τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες (ΣΟ-Μ) θα καθοριστούν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2025 – Μάρτιος 2026, την προσεχή άνοιξη.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά διαμορφώνονται και με βάση το καύσιμο: Σε 380 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε τριακόσια 360 ευρώ για βιομάζα/πέλετ, σε 350 ευρώ για θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε 325 ευρώ για φυσικό αέριο, σε 300 ευρώ για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή υγραέριο, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Αυτό σημαίνει ότι δύο νοικοκυριά που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά, μπορεί να δικαιούνται τελείως διαφορετικό επίδομα αν χρησιμοποιούν διαφορετικό καύσιμο για να θερμάνουν το σπίτι. Για παράδειγμα, το Κάτω Νευροκόπι – όπου υπάρχει και δικαίωμα επιδότησης και για χρήση πέλετ ή καυσόξυλων – έχει συντελεστή (βαθμοημέρες) 1,27 και 1.855 κατοίκους. Ο Χολαργός, όπου δεν επιδοτούνται ούτε καυσόξυλα ούτε πέλετ, ο κλιματικός συντελεστής είναι 0,54.

Έτσι, στη μία περίπτωση το το βασικό επίδομα διαμορφώνεται από 595 ευρώ για πετρέλαιο έως 754 ευρώ για ρεύμα, ενώ στη δεύτερη του Χολαργού τα ποσά ενίσχυσης ξεκινούν από 162 ευρώ για πετρέλαιο έως 205 ευρώ για ρεύμα.

Σε δόσεις η καταβολή των ποσών

Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις. Η προκαταβολή θα δοθεί έως 23 Δεκεμβρίου 2025 και θα αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που έλαβε ο δικαιούχος την περίοδο 2024-2025. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κάτω από 80 ευρώ.

Το υπόλοιπο του επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025, και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1.6.2025, έως και 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το επίδομα θα πληρωθεί έως την 29η Μαΐου 2026, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 15η Μαΐου 2026.

Επιπλέον πληρωμή πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2026, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 20η Ιουλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025 έως 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 30η Ιουνίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Ιουλίου 2026.