26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς καθορίζεται η επιδότηση
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Νοεμβρίου 2025 | 10:53

Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Ο Κλιματικός Συντελεστής μαζί με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τα ποσά που θα δοθούν ως επίδομα θέρμανσης

Δέκα ημέρες μένουν προτού λήξει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης (5 Δεκεμβρίου) και έχουν ήδη υποβληθεί εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Από αυτές, έχουν περάσει την πρώτη φάση σχεδόν 900.000.

Το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό θα οριστεί με βάση τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Η πληρωμή της πρώτης δόσης έχει προγραμματιστεί για τις 23 Δεκεμβρίου, αλλά το τελικό ποσό για κάθε δικαιούχο αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Μάιο του 2026. Όσοι θα έχουν υποβάλει την αίτησή τους εμπρόθεσμα θα λάβουν το 60% του ποσού ως προκαταβολή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και θα κατατεθεί σε τρεις δόσεις, ανάλογα με το είδος του καυσίμου, την περιοχή στην οποία βρίσκεται η εκάστοτε κατοικία και τη δριμύτητα του ψύχους. Έτσι, στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, η Δράμα και το Μέτσοβο, το ποσό του επιδόματος θέρμανσης προσαυξάνεται έως και 25%, με ανώτατο όριο το ποσό των 1.200 ευρώ.

Η εν λόγω ενίσχυση αφορά σε φυσικά πρόσωπα που για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας του χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, τηλεθέρμανση, πέλετ/ βιομάζα, ή ηλεκτρική ενέργεια.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού που θα λάβει ο δικαιούχος είναι η περιοχή διαμονής του, η οποία ουσιαστικά προσδιορίζει και τον Κλιματικό Συντελεστή. Αυτό σε συνδυασμό με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ.

Έτσι, το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό – μετά το 60% της ενίσχυσης ως προκαταβολή -, θα οριστεί με βάση τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της χώρας, βάσει των βαθμοημερών θέρμανσης. Αυτές αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση.

Οι κλιματικοί συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ) αποτυπώνονται σε σχετική λίστα, ενώ οι συντελεστές που εκφράζουν τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες (ΣΟ-Μ) θα καθοριστούν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2025 – Μάρτιος 2026, την προσεχή άνοιξη.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά διαμορφώνονται και με βάση το καύσιμο: Σε 380 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε τριακόσια 360 ευρώ για βιομάζα/πέλετ, σε 350 ευρώ για θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε 325 ευρώ για φυσικό αέριο, σε 300 ευρώ για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή υγραέριο, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Αυτό σημαίνει ότι δύο νοικοκυριά που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά, μπορεί να δικαιούνται τελείως διαφορετικό επίδομα αν χρησιμοποιούν διαφορετικό καύσιμο για να θερμάνουν το σπίτι. Για παράδειγμα, το Κάτω Νευροκόπι – όπου υπάρχει και δικαίωμα επιδότησης και για χρήση πέλετ ή καυσόξυλων – έχει συντελεστή (βαθμοημέρες) 1,27 και 1.855 κατοίκους. Ο Χολαργός, όπου δεν επιδοτούνται ούτε καυσόξυλα ούτε πέλετ, ο κλιματικός συντελεστής είναι 0,54.

Έτσι, στη μία περίπτωση το το βασικό επίδομα διαμορφώνεται από  595 ευρώ για πετρέλαιο έως 754 ευρώ για ρεύμα, ενώ στη δεύτερη του Χολαργού τα ποσά ενίσχυσης ξεκινούν από 162 ευρώ για πετρέλαιο έως 205 ευρώ για ρεύμα.

Σε δόσεις η καταβολή των ποσών

Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις. Η προκαταβολή θα δοθεί έως 23 Δεκεμβρίου 2025 και θα αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που έλαβε ο δικαιούχος την περίοδο 2024-2025. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κάτω από 80 ευρώ.

Το υπόλοιπο του επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025, και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1.6.2025, έως και 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το επίδομα θα πληρωθεί έως την 29η Μαΐου 2026, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 15η Μαΐου 2026.

Επιπλέον πληρωμή πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2026, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 20η Ιουλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025 έως 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 30η Ιουνίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Ιουλίου 2026.

Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Αξιολόγηση Tράπεζας 25.11.25

Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα - Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι αναφέρει η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και το αγκάθι του πληθωρισμού.

Τζούλη Καλημέρη
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Σύνταξη
Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»
Champions League 26.11.25

Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»

Ο Ραούλ Μπράβο έχει γράψει ιστορία με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στον Ολυμπιακό και σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Marca τόνισε τη δυναμική που έχει το Καραϊσκάκη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία
Ρωγμές 26.11.25

Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία

Σε μια εποχή όπου η εργασία παρουσιάζεται ως «νόμος της φύσης», μια σειρά από κόμικ αποκαλύπτουν τις μικρές και μεγάλες μορφές βίας του συστήματος — δείχνοντας πως αυτό που μοιάζει αυτονόητο είναι απλώς μια αφήγηση που μπορεί να ξαναγραφτεί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Κακοκαιρία Adel 26.11.25

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Η κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές περιοχών που ήδη έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες
Επιχείρηση κατευνασμού 26.11.25

Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους, οι αγρότες δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω και την ερχόμενη Κυριακή στήνουν τα πρώτα μπλόκα προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Μαξίμου

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO: «Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας»
«Δύναμη και ευθύνη» 26.11.25

«Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας» - Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO

Μεταξύ άλλων, ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι σε πράξεις πειρατείας, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο»

Σύνταξη
Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Επί τάπητος 26.11.25

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχισε τις θεσμικές συναντήσεις και την ενημέρωση των κομμάτων η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του ετήσιου τακτικού της συνεδρίου.

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
