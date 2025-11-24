Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις
«Χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο
Πυρά στην κυβέρνηση για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο, εξαπέλυσε η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλεύτρια Άρτας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Όλγα Γεροβασίλη.
«Όπως πάντα, η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις, όμως η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό, χωρίς ανθεκτικές υποδομές και χωρίς αξιοποίηση κρίσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι τοπικές κοινωνίες μένουν απροστάτευτες να γερνούν και να μαραζώνουν, όπως δείχνουν τα δημογραφικά στοιχεία για τους ορεινούς δήμους της Άρτας», τόνισε η κ. Γεροβασίλη.
Παράλληλα, επισήμανε πως «χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα: ταχεία αποκατάσταση των ζημιών, πλήρης αποζημίωση των πληγέντων, στήριξη της τοπικής οικονομίας και ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πόρους και αρμοδιότητες».
Όσα ανέφερε η Όλγα Γεροβασίλη:
«Η πρόσφατη κακοκαιρία με τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξε την Ήπειρο, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις δραματικές συνέπειες μιας Πολιτείας εκτεθειμένης και ανοχύρωτης απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Στην περιοχή μας, στην ΠΕ Άρτας, οι σοβαρές ζημιές που υπέστησαν το οδικό δίκτυο, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, οι καλλιέργειες, οι κτηνοτροφικές μονάδες, τα σπίτια, οι επιχειρήσεις, μαρτυρούν την παντελή απουσία έγκαιρων και ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων, παρά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, καθώς και τον πλήρη υποβιβασμό των πολιτικών πρόληψης.
Στο καθιερωμένο μήνυμα, που οι επικοινωνιολόγοι του κ. Μητσοτάκη τον βάζουν να απευθύνει κάθε Κυριακή μέσω των κοινωνικών δικτύων, δε βρήκε ούτε μια λέξη να πει για τον Αμμότοπο, την Παντάνασσα, τα Πιστιανά, τη Σκούπα, τη Δαφνωτή, τα Λεπιανά, τους Μελισσουργούς. Ούτε μία κουβέντα για τους αποκλεισμένους, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, κατοίκους στα χωριά των Κεντρικών Τζουμέρκων και του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Όπως πάντα, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις, όμως η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό, χωρίς ανθεκτικές υποδομές και χωρίς αξιοποίηση κρίσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι τοπικές κοινωνίες μένουν απροστάτευτες να γερνούν και να μαραζώνουν, όπως δείχνουν τα δημογραφικά στοιχεία για τους ορεινούς Δήμους της Άρτας.
Τώρα, λοιπόν, χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα: ταχεία αποκατάσταση των ζημιών, πλήρης αποζημίωση των πληγέντων, στήριξη της τοπικής οικονομίας και ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πόρους και αρμοδιότητες.
Η πρόληψη και η ανθεκτικότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για την προστασία των ανθρώπων μας και του τόπου μας».
