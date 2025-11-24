MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Η τηλεόραση ήταν και παραμένει το πιο άμεσο και το πιο δημοφιλές μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ήταν εκεί, για να μας κάνει όλους αυτόπτες μάρτυρες ειδήσεων και εξελίξεων που επηρέασαν άμεσα και καθοριστικά την ζωή μας. Έχουμε ξυπνήσει και έχουμε ξαγρυπνήσει μαζί της, παρακολουθώντας την ιστορία να γράφεται σε ζωντανή ροή. Υπάρχει όμως θέση και μέλλον για την τηλεοπτική ενημέρωση, σε έναν κόσμο που ζει, αναπνέει και καταναλώνει πληροφορία στα κοινωνικά δίκτυα;

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης που τιμάται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κάθε χρόνο την 21η Νοεμβρίου η εκπομπή MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου συναντά δημοσιογράφους και ρεπόρτερ που βρέθηκαν στο επίκεντρο των γεγονότων, συχνά ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους, για να καταγράψουν την είδηση, να ενημερώσουν την κοινή γνώμη, να μεταφέρουν εικόνα, πληροφορία αλλά και άποψη.

Από την κρίση των Ιμίων τον Ιανουάριο του 1996 μέχρι τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018, από το σεισμό της Πάρνηθας το 1999 μέχρι την εξάρθρωση της 17Ν το καλοκαίρι του 2002 κι από τις πολεμικές συρράξεις στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Γιουγκοσλαβία μέχρι την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης το Σεπτέμβριο του 2001 οι Έλληνες δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ που ήταν εκεί, έχουν τον λόγο.

Ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης, Σταμάτης Μαλέλης και ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και ο Γιώργος Σαραντάκος, ο Νικόλας Βαφειάδης, ο Γιώργος Κουρδής, ο Κώστας Σαρικάς και ο Βενιζέλος Λεβεντογιάννης αφηγούνται στο MEGA Stories τις ιστορίες πίσω από τα γεγονότα, εκείνες που δεν είδαμε ποτέ στη μικρή οθόνη, αλλά ήταν γεμάτες αδρεναλίνη, αγωνία, αναμέτρηση με τον χρόνο και κυρίως μάχη για τη μετάδοση της είδησης.

Παρουσίαση-Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος

Έρευνα: Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Αλεξάνδρα Μπότη

Κινηματογράφηση: Νo Names Filming team

Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή

Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου

«MEGA STORIES» ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:00

#MegaStories