Η γη της ελιάς: Μυστικά και πάθη
Συναρπαστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.
Οι ιστορίες στη δραματική σειρά Η γη της ελιάς ξεδιπλώνονται σε ένα σκηνικό γεμάτο μυστικά, φόβο και πάθη.
Η Δάφνη τρέμει μήπως ο Παυλής μάθει την αλήθεια και την εγκαταλείψει. Ένα λάθος της, όμως, κινδυνεύει να αποκαλύψει το μυστικό της…
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς
Η Δάφνη ζει τον απόλυτο εφιάλτη, γιατί φοβάται πως, αν ο Παυλής μάθει την αλήθεια, θα την παρατήσει την ίδια στιγμή. Έτσι, σε μια κίνηση πανικού, σκίζει την επίμαχη φωτογραφία, αλλά ένα κομμάτι παραπέφτει κι ο Παυλής το βρίσκει. Την ίδια ώρα, η Μαργαρίτα καταστρώνει σχέδιο, αποφασισμένη να κρατήσει την Άννα στην Κρήτη για λίγο ακόμα.
Μια φρικτή ανάμνηση στοιχειώνει τη μικρή Μαλένα κι ο Στέφανος παλεύει να μάθει τι κρύβεται πίσω από το τρομοκρατημένο βλέμμα της κόρης του. Ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν του Μανώλη έρχεται στην επιφάνεια, που ίσως, τελικά, να εξηγεί γιατί έγινε serial killer. Στο μεταξύ, ο Στέφανος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα: ζητά από τη Βασιλική να χωρίσουν για να την προστατεύσει.
Η Μαρουσώ, τυφλωμένη από ζήλια, ρωτάει ευθέως τον Μιχάλη αν έχει σχέση με τη Χριστιάνα κι η απάντησή του ξυπνάει μέσα της ένα θηρίο. Πάνω στην παραφροσύνη της παραβιάζει κάθε κώδικα δεοντολογίας και ζητά να βγει ένταλμα έρευνας για το σπίτι του Μιχάλη, υποστηρίζοντας ότι κρύβει μέσα σκληρά ναρκωτικά.
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
